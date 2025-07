Balík peněz, který mění hokejové pořádky. Dřív by supertalent dostal jen svetr

Kluby NHL po červencovém otevření trhu utratily za posily stovky milionů dolarů. Žádný z podpisů ale není z historického pohledu tak významný jako ten, který se odehrál mimo slavnou soutěž. Kanaďan Gavin McKenna, prakticky jistá jednička příštího draftu, odchází za snových podmínek na univerzitu a symbolizuje nové pořádky v mládežnickém hokeji.

V minulé sezoně elitní juniorky WHL sbíral za Medicine Hat vysoko přes dva body na zápas, téměř tolik jako donedávna zbožšťovaný Connor Bedard. Na rozdíl od něj ale po mimořádně dominantní sezoně nemohl na draft NHL. Od spodní věkové hranice ho dělily tři měsíce.

Dříve by McKenna musel zůstat ve WHL, i když ji jednoznačně přerostl, nebo odejít do Evropy. Jako Auston Matthews, který před draftem zářil v nejvyšší švýcarské lize.

Sedmnáctiletý supertalent však míří do NCAA, prestižní univerzitní ligy, která ještě v minulé sezoně účast hráčů z WHL a dalších dvou kanadských juniorek pod správou CHL zakazovala.

Důvodem bylo lpění na amatérském statusu sportovců. CHL sehrává klíčovou roli v přípravě juniorů pro profesionální hokej, ti nejlepší tam hrají s podepsaným kontraktem v NHL.

Před měsíci však došlo k rozvolnění pravidel. Kdo působí v CHL, ale ještě nekývl na profesionální smlouvu, může na americkou univerzitu.

McKenna toho hned využil. Oproti WHL bude v průměru potkávat starší, fyzicky vyspělejší soupeře.

Z vícero nabídek si nakonec vybral Pensylvánskou státní univerzitu. Roli vedle vysokých ambicí týmu zřejmě sehrály i finance.

Křídelník, který oslaví plnoletost až v prosinci, si podle zámořských médií vydělá za sezonu kolem 700 tisíc amerických dolarů (v přepočtu asi 15 milionů korun).

Zhruba tolik dělá minimální plat v NHL. Farmáři pak berou násobně méně. Třeba Matěj Blümel, nejproduktivnější Čech minulého ročníku AHL, si přišel na 175 tisíc. A to byl jedním z těch lépe vydělávajících.

Se CHL už se to nedá srovnávat vůbec. O juniory bez profesionální smlouvy je tam postaráno, například v hostitelských rodinách, ale nedostávají žádný plat. Jen kapesné v hodnotě pár stovek dolarů měsíčně. A takových je většina.

Dřív jídlo zdarma a svetr

Čistě amatérsky ještě relativně nedávno fungovala také univerzitní NCAA. Vše ale v roce 2021 změnila zkratka NIL (podle anglických slov name, image, likeness). Skrývá se v ní, že sportovec má právo vydělávat na vlastní identitě.

Univerzitní hvězdy, nejen ty hokejové, tak rázem mohly podepisovat například sponzorské smlouvy.

Od letošního července je pak možné dostávat peníze přímo od univerzity. Tak jako se to povedlo McKennovi, který je nejštědřeji placeným univerzitním hokejistou historie.

"Nastavil novou laťku. Není to tak dávno, co mi špičkoví hokejoví talenti říkali, že v rámci NIL dostali univerzitní svetr a jídlo zdarma v místních restauracích," prozradil Scott Wheeler z online deníku The Athletic.

Význam americké NCAA z pohledu počtu hvězd na draftu a přípravy na profesionální hokej tak nejspíš ještě vzroste. Lákavému finančnímu ohodnocení mohou zámořské juniorky se svým kapesným konkurovat jen těžko.

Jen Pensylvánská státní univerzita přetáhla ze CHL vedle McKenny dalších sedm hráčů. Včetně kanadského obránce Jacksona Smitha, čtrnáctky posledního draftu.

Ne že by CHL měla upadnout v zapomnění. Náctiletí talenti před možným nástupem na univerzitu stále musejí někde hrát. A výhodou může být, že ti se zájmem o studium, kteří se dřív kanadským juniorkám vyhýbali kvůli nemožnosti přestupu do NCAA, už nemusejí.

Hlavním poraženým nakonec může být americká juniorka USHL, která dosud byla nejkvalitnější juniorskou přípravou na univerzitní hokej…