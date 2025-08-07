Velký český objev pod palbou. Za dva roky už v NHL nebude, předvídá komentátor

Přestože je mu teprve 24 let a v NHL toho ještě moc neodchytal, je teď možná největší celebritou mezi českými brankáři v Severní Americe.
Stačí, když se sklouzne na akci pro začínající hokejisty nebo promluví na besedě s dalšími hráči Montrealu. Hned je z toho hojně diskutovaná zpráva.
Důvod je zřejmý - Dobeš chytá za kanadský Montreal, který je spolu s Torontem považovaný za Mekku ledního hokeje.
S tím souvisí i nepřiměřená kritika…
Dobeš má za sebou po letech na univerzitě teprve dvě profesionální sezony. První strávil na farmě, v průběhu druhé povýšil do NHL. A v 16 zápasech základní části tam zastavil bezmála 91 procent puků, nejvíc z českých gólmanů.
Přesto se psalo, že "v jeho chytání je problém". Téměř nikde jinde by k nováčkovi takto přísní nebyli.
Nyní rezonují další kritická slova. Před časem zazněla v podcastu Entre la poire et le fromage. Jeho spoluautor Louis Morissette vykládal pozvanému hostovi Josému Théodorovi, bývalému brankáři Montrealu, že Dobešovi nevěří.
"Jasně, je velký, zabírá hodně místa - to se mu nedá upřít," spustil o nadějném Čechovi. "A ano, chytá působivě. Klouže zleva doprava, kroutí se do nemožných pozic. Někdy je zády ke hře a lidé žasnou: 'Viděli jste ten zákrok?!' No jo, viděl jsem ho. Ale sakra - kdyby se méně hýbal, měl by ten puk v plastronu."
"Jednomu kamarádovi jsem říkal: Za dva roky už v lize nebude," dodal Morissette.
Dobeš zkraje července podepsal s Canadiens novou smlouvu na dvě sezony. Na rozdíl od té předchozí je jednocestná, takže dohodnutý roční příjem kolem jednoho milionu amerických dolarů zaručuje i na farmě.
Favorit na post dvojky
Vytáhlý Čech chce pochopitelně zůstat v NHL, kde se v minulém ročníku stal montrealskou dvojkou za Samem Montembeaultem. Vystrnadil mladého konkurenta Caydena Primeaua, který klub v létě opustil.
Český náhradník však musí zůstat v pozoru. Canadiens mu přivedli nového konkurenta v podobě Kaapa Kähkönena. Ten sice uplynulou sezonu strávil téměř výhradně na farmách, ale ve 28 letech je zkušenější - v NHL celkem odchytal 140 zápasů.
"Trocha konkurence navíc nikdy neškodí. Naopak tak dosáhnete nejlepšího výkonu," řekl Dobeš stanici RDS, frankofonní verzi TSN.
Očividně nepanikaří. Ani by neměl. I když má o něco nižší plat než Kähkönen, v aktuální hierarchii je podle všeho před ním. Napovídají tomu výroky klíčových lidí, hlavně trenéra montrealských brankářů Érica Raymonda.
"Je to perspektivní kluk, který se nám opravdu líbí. V minulé sezoně jsme s ním byli velice spokojeni," komentoval Dobeše pro stanici Radio-Canada.
To o Kähkönenovi prohlásil: "Poskytuje nám určitou jistotu. Je výborné mít zkušeného gólmana jeho kvalit. Na to, abych říkal, jaká bude jeho role, je trochu brzy, ale v Lavalu potřebujeme dobrého chlápka k Fowlerovi."
Laval je farmou Canadiens, Jacob Fowler velkou nadějí klubu. Je mu teprve 20 let a dosud zářil na univerzitě. Do AHL jen nakoukl. Dává smysl, aby mu v prvním plnohodnotném profesionálním ročníku dělal parťáka někdo ostřílený.
"Sezona je ale dlouhá a náročná, nikdy nevíte, co se stane," upozornil Raymond.