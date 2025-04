"V jeho chytání je problém." Dobeš pobláznil NHL, soupeři ale zjistili, jak na něj

Není to tak dávno, co byl Jakub Dobeš nejoslavovanějším českým brankářem v hokejové NHL. Fantastická forma mu ale nevydržela a nyní čelí i kritice.

Stojí za to si to připomenout. Dobeš na přelomu roku vtrhl do slavné ligy ve velkém stylu. Jako první brankář v historii Montrealu inkasoval v prvních dvou startech jen jednou, a to na cizím hřišti čelil Floridě a Coloradu, tedy vítězům Stanley Cupu z let 2024 a 2022.

Celkem Dobeš začal pěti výhrami a dýchal na záda klubové jedničce, Kanaďanovi Samu Montembeaultovi.

Ten v lednu odchytal osm zápasů, jeho český kolega jen o dvě méně - a s lepšími statistikami.

Senzační převrat však brankoviště Canadiens nevidělo. Dobeš po slabších výkonech sklouzl do role jasné dvojky.

V únoru a březnu chytal dohromady sedmkrát, zatímco Montembeault 17krát. Je zřejmé, komu Montreal v mimořádně těsné bitvě o play off věří víc.

Celkově ale Dobeš ve 14 zápasech zastavil bezmála 90 procent puků. Podle pokročilých statistik webu MoneyPuck chytil i něco málo navíc.

Důstojně nahradil Caydena Primeaua, který v roli montrealské dvojky vysloveně selhával. Dobešovi je navíc teprve 23 let, patří k nejmladším gólmanům NHL.

Co by však v jiných městech stálo za pochvalu nebo alespoň spokojené mlčení, v hokejově poblázněném Montrealu tak úplně nestačí, alespoň ne u tamních médií, která dokáží ztrhat každého.

"Už vidíme důvody, proč byl v pátém kole draftu 2020 stále dostupný, když si ho Canadiens vybrali na 136. příčce," rýpl si deník Montreal Gazette.

Odkázal na známého analytika Pierra McGuirea, který Dobeše nedávno rozebral ve svém podcastu The Sick.

"V jeho chytání je problém," spustil. "Trenéři a obecně lidé z ligového prostředí už vědí, že když zvednete puk, dáte tomuhle chlápkovi hodně gólů."

"Jde dolů příliš brzy. Střelci NHL už se ho ani nepokoušejí překonat ranou po ledě. Všechno dávají nahoru," pokračoval McGuire.

Podle něj je ale normální, že brankář-nováček mezi hokejovou smetánkou narazí: "Stane se to téměř každému, kdo do ligy přijde. Takový kluk není zvyklý na to, že soupeři platí hodně peněz lidem, kteří jeho hru rozebírají."

"Dobeš se bude muset přizpůsobit. A nakonec se přizpůsobí. Trenérský tým mu v tom pomůže, speciálně trenér brankářů," doplnil McGuire s odkazem na Érica Raymonda, jenž před příchodem do Montrealu pracoval u newyorských Rangers s hvězdným Igorem Šesťorkinem.

Jak si Canadiens Dobeše cení, odhalí příští měsíce. České naději totiž končí kontrakt, stejně tak aktuální trojce Primeauovi. Do toho se spekuluje o nováčkovské smlouvě pro 20letého Jacoba Fowlera, který druhý rokem ohromuje na univerzitě.

Poměrně pevnou a danou pozici má teď v Montrealu akorát první gólman Montembeault, podepsaný až do léta 2027.