Lední hokej

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 5 hodinami
Je to zpráva, která by ještě v desátých letech působila bizarně. V začínající sezoně hokejové NHL mají jisté místo v týmu jen dva čeští obránci, Filip Hronek a Radko Gudas. Čekalo se, že touto dobou mezi nimi bude i David Jiříček, ale ten je stále na hraně.
David Jiříček v dresu Minnesoty
David Jiříček v dresu Minnesoty | Foto: Reuters

Do NHL Jiříček nakoukl už před třemi lety. Za Columbus jako čerstvá šestka draftu, supertalent. Ač se v hlavním týmu neudržel, ve farmářské AHL zářil natolik, že zažehnul diskuzi, zda neměl být draftovou jedničkou místo Juraje Slafkovského.

Podle online deníku The Athletic byl 20. největší ligovou nadějí do 23 let. Před - dnes opěvovanými - útočníky Wyattem Johnstonem, Lucasem Raymondem nebo Sethem Jarvisem.

Následně ovšem přišel postupný pokles až na současné 157. místo. 

"Jiříčkova poslední sezona byla naprosto katastrofální. Na jejím začátku hrál za Columbus docela dobře, pak si ale vynutil výměnu do Minnesoty, kde se spíš zhoršil," vysvětloval nelichotivé umístění 21letého obránce novinář Corey Pronman.

Jiříček trávil po trejdu většinu času na farmě, kde moc nebodoval a navíc kvůli nešťastnému zranění v zápase, natržené slezině, dohrál ještě před koncem ročníku.

"Dokážu si představit, že se znovu začne profilovat jako bek do prvních dvou párů, protože talentu má hodně. Už dlouho jsem ale ten talent neviděl," dodal Pronman.

Pošramocenou pověst "žehlil" Jiříček v přípravném kempu, kam dorazil skvěle nachystaný. Zlepšil bruslení, svou možná největší slabinu z dřívějška, a zesílil. Hlavní trenér Minnesoty John Hynes si pochvaloval také "zralejší přístup k tréninku".

Plzeňský odchovanec na druhou stranu nezářil v obranném pásmu, kde měl problémy s poziční hrou a správnými reakcemi. V zápasech se dopustil několika chyb.

Celkem naskočil do všech šesti přípravných duelů. Jedenáctkrát vystřelil, jednou skóroval, ale také skončil na třech záporných bodech v hodnocení +/-. Zůstal na hraně sestavy.

Na pravé straně obrany, kam jako zadák s držením hole na pravou stranu patří, stojí za Brockem Faberem, Jaredem Spurgeonem a Zachem Bogosianem, tedy mimo základní sestavu.

Bogosian by se ale v zahajovacím utkání sezony v noci na pátek mohl přesunout na levou stranu, protože Jonas Brodin po letní operaci v horní části těla možná stále nebude k dispozici a jinak tam mají pevné místo jen dva beci - Jake Middleton a Zeev Buium.

Je tu ovšem ještě Daemon Hunt, mladý levoruký obránce, kterého si Minnesota nedávno stáhla z listiny nechráněných hráčů. A kterého před necelým rokem poslala do Columbusu v objemném balíčku za Jiříčka.

Z těchto počtů vychází, že český bek nemá nic jistého, zvlášť při vyprázdněné marodce. Předpokládá se sice, že sezonu začne v základu, ale co bude pak, nikdo neví.

David Jiříček se v Minnesotě pohybuje na hraně sestavy.
David Jiříček se v Minnesotě pohybuje na hraně sestavy. | Foto: Reuters

Zchátralá obrana

Česká obrana v NHL se tak nachází v žalostném stavu. Po letním odchodu Jana Rutty do Švýcarska čítá místo čtyř zástupců jen tři - 27letého Hronka ve Vancouveru, 35letého Gudase v Anaheimu a Jiříčka na hraně sestavy Minnesoty.

Tohoto pokračujícího úbytku si všímají i v zámoří. "Nedostatek obránců v NHL bude pro český národní tým představovat problém," napsal web NHL.com s výhledem na olympijský turnaj v únoru 2026.

Pokud Hronka, Gudase a Jiříčka během sezony nikdo nedoplní, bude na tom česká defenziva v nejlepší lize světa nejhůř od sezony 1987/88, kdy jedinými třemi zástupci byli Petr Svoboda, František Musil a - v pár utkáních - Petr Prajsler.

Existuje však naděje, že současná trojice v tom letos nezůstane sama. A že v příštích letech bude lépe. Na farmách je momentálně osm českých zadáků s kontraktem v NHL. Dva z nich navíc prošli druhým kolem draftu, jeden dokonce prvním - jmenovitě Radim Mrtka, který v přípravném kempu Buffala hodně zaujal.

To je rozdíl oproti značné části desátých let, kdy se v AHL následkem tragických výsledků v draftu rozvíjelo jen pár českých beků. I toto období přispělo k současnému marasmu v NHL.

