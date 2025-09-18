Lední hokej

Co Pastrňák dokázal, je šílené, zní v žebříčku. Přání fanoušků ale Boston nevyslyšel

před 2 hodinami
Elita mezi elitou. David Pastrňák v očekávaném předsezonním žebříčku udržel příslušnost mezi absolutní špičkou hokejové NHL. Pocty v podobě kapitánského céčka se ale - alespoň zatím - nedočkal.
NHL: Toronto Maple Leafs at Boston Bruins hokej David Pastrńák gól radost
NHL: Boston Bruins at New York Rangers David Pastrňák hokej
Online deník The Athletic opět rozdělil nejlepší hokejisty NHL do pěti základních kategorií. A Pastrňák se potřetí v řadě vešel do té nejvyšší s názvem MVP, kde jsou hráči, "kolem kterých se staví týmy aspirující na titul".

Konkrétně dostal "Pasta" známku 1C. Mezi křídelníky tak skončil po boku Kirilla Kaprizova s tím, že je předčil pouze Nikita Kučerov s hodnocením 1B. 

Na 1A dosáhli pak jen čtyři muži. Centři Connor McDavid, Leon Draisaitl a Nathan MacKinnon a obránce Cale Makar.

Až za Pastrňákem se umístili Sidney Crosby, Connor Hellebuyck nebo Mikko Rantanen.  

A další Češi? Útočník Martin Nečas v žebříčku čítajícím 150 jmen inkasoval známku 4C, brankář Lukáš Dostál 5A a centr Tomáš Hertl 5B. Toť vše.

I to ukazuje, jak je 29letý Pastrňák mezi tuzemskými hvězdami odskočený. V minulém ročníku táhl bostonské Bruins prakticky sám.

"To, co s takovými spoluhráči dokázal, je opravdu neuvěřitelné. Nasbíral 106 bodů. Druhý nejproduktivnější kluk v týmu jich měl 57. To je šílené," řekl webu The Athletic nejmenovaný funkcionář z NHL, který autorům se žebříčkem pomáhal.

Zajímavý postřeh přinesl i ligový trenér, opět anonymně: "Pokud se mě zeptáte na křídelníky, u kterých bych zaplatil, abych je viděl hrát, a kteří mě na soupeřově střídačce děsí nejvíc, tak bych jmenoval Kučerova, pak Pastrňáka a Kaprizova."

Český kanonýr v příští základní části podle The Athletic opět nasbírá přes sto bodů - stalo by se to už počtvrté v řadě.

Předpokládá se, že sezonu začne v útoku vedle Morgana Geekieho a Eliase Lindholma, s nimiž si porozuměl na konci té uplynulé. 

S kapitánským céčkem na dresu však neodstartuje, byť fanoušci klubu si ve velkém přáli, aby po Bradu Marchandovi přebral váženou funkci právě on. Bruins nevybrali ani nikoho jiného, prozatím budou bez kapitána. Důvodem je i to, že nový trenér mančaftu Marco Sturm musí své svěřence nejprve poznat.

Zleva Elias Lindholm, David Pastrňák a Morgan Geekie. Předpokládaný první útok Bruins v úvodu nadcházející sezony.
Zleva Elias Lindholm, David Pastrňák a Morgan Geekie. Předpokládaný první útok Bruins v úvodu nadcházející sezony. | Foto: Reuters

"Byli jsme ke všem upřímní a řekli si, že začneme bez toho," komentoval neudělení céčka generální manažer klubu Don Sweeney. "Máme skupinu vůdčích osobností, které se spolu scházejí, a myslím, že někdo z nich se vyprofiluje jako ten, který by měl být příštím kapitánem."  

Bruins se nyní nacházejí ve fázi částečné přestavby, tzv. retoolu. Ke konci minulého ročníku vyměnili řadu opor a aktuální tým chtějí co nejrychleji přebudovat do konkurenceschopné podoby.

V nadcházející sezoně se toho od nich moc nečeká, ale Pastrňák si nepřipouští, že by to mohlo být až tak špatné jako měsíce nazpět, kdy mužstvo upadlo do hluboké krize a zakončilo základní část téměř na dně Východní konference.

"To, co se stalo tehdy, už nebudeme akceptovat," poznamenal nedávno hvězdný Čech.

Momentálně ho trápí zánět šlachy, kvůli němuž se do startujícího přípravného kempu Bostonu naplno zapojí až v příštím týdnu. 

