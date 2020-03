"Ty teď rozvážíš jídlo?" Kanaďany překvapuje u dveří hvězdný kurýr Kaberle

Vzhledem k pandemii koronaviru je možné vidět některé bývalé či současné sportovce v nových rolích. Například Tomáš Kaberle rozváží v Torontu jídlo.

Patří k nejlepším obráncům v historii českého hokeje. Vyhrál mistrovství světa i Stanley Cup. Drtivou většinou zámořské kariéry strávil v Torontu. Tam se Kaberle také usadil.

Na hokej nezanevřel, snaží se trénovat nastupující generaci. Momentálně ho však lidé v kanadské metropoli potkávají v jiné roli. Coby kurýra.

Dvaačtyřicetiletý bývalý hokejista, který ukončil kariéru v brněnské Kometě před čtyřmi roky, rozváží jídlo. Vypomáhá tak manželce v rodinné restauraci.

"Nikdy mě nenapadlo, že budu dělat tohle," řekl Kaberle stanici CBC.

Není zbytí. Kanada podobně jako jiné země bojuje proti koronaviru tvrdými opatřeními, neboť už eviduje přes tři tisíce případů nákazy. Například provincie Ontario, kde sídlí Toronto, uzavřela všechny restaurace. Zákazníci si však jídlo stále můžou objednat domů, případně si pro něj dojít. Podniky tak musí upravit obchodní model, aby přežily.

Kaberle se podle svých slov sám nabídl, že s dovážkou pomůže. "Ale trošku jsem ho k tomu donutila," smála se manželka Julia.

Mnozí zákazníci jsou každopádně překvapení, když jim u dveří zazvoní někdejší hvězda místních Maple Leafs.

"Někteří mi říkají, že mě odněkud znají," líčil Kaberle. "Jiní na mě rovnou spustí: 'Ahoj! Jak se vede? Ty teď rozvážíš jídlo?' Nevadí mi to. Je to rodinná restaurace a já se o zákazníky rád starám, jako kdyby byli součástí rodiny. Když je v těchhle časech dokážu rozesmát, je to jen dobře."

Někteří pravidelní zákazníci si teď dovážku od Kaberleho přímo žádají.

Fotbalisté nakupují pro seniory

Koronavirus změnil pohostinství a nákupy jídla obecně i v Česku, přičemž někteří pomáhají těm nejzranitelnějším.

Například funkcionáři a zaměstnanci českobudějovického Dynama už zhruba dva týdny nakupují pro seniory a potřebné věci jim vozí domů. Z fotbalistů áčka se zapojil obránce Jiří Kladrubský.

Nákupů a rozvozů se denně účastní až 15 lidí z jihočeského ligového klubu. Do supermarketů vyrážejí vedle Kladrubského také generální manažer Martin Vozábal, sportovní manažer akademie Petr Benát s manželkou, trenér rezervy Jaromír Plocek, kustod Radomil Procházka, masér Jakub Vogl či bývalý hráč Dynama Roman Lengyel.

Klub se spojil s Nadačním fondem Jihočeské naděje, který na začátku pandemie zřídil linku pro seniory a chronicky nemocné. Od operátorů pak zástupci Dynama dostávají každý den žádosti se seznamy věcí, které jednotliví senioři a nemocní potřebují nakoupit.

Zástupci ligového nováčka vyřídili už několik stovek nákupů. "Ve chvíli, kdy pomoci můžeme, jsme považovali za samozřejmé, že něco takového uděláme," uvedl pro klubový web Vozábal.