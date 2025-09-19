Proti Česku jako nebe a dudy. Top střelec popsal těžké podmínky v podpalubí NHL

"Upřímně to bylo tvrdé setkání s realitou, když poznáte, jak ten byznys v Americe chodí. Trvalo mi, než jsem se z toho dostal. Možná jsem zpočátku moc hledal chyby v sobě, než abych se přes to přenesl a tolik nad tím nepřemýšlel," svěřil se nedávno Rychlovský oficiálnímu webu Bílých Tygrů Liberec.
V severočeském klubu hokejově vyrostl a právě odtud se po životní sezoně do zámoří vydal. S Detroitem podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu.
V prvním ročníku však po přípravném kempu skončil na farmě v Grand Rapids, kde si navíc po Novém roce poranil třísla a musel na operaci.
"To mi ukončilo sezonu. Dojmy jsou tedy takové rozpačité. Vím, že jsem nehrál svůj nejlepší hokej," uznal forvard, který ve 38 utkáních AHL dosáhl na skromný zápis 3+5.
Oproti extralize, kde předtím uhranul takřka bodem na zápas, se musel popasovat s jinými pořádky, například vyšší frekvenci zápasů.
"Jdou hrozně rychle po sobě. Cestování bylo extrémně náročné. Některé zápasy končily třeba v jedenáct večer, my pak nasedli do autobusu a jeli pět hodin do jiného města. Tam byl ještě třeba časový posun a večer jsme od sedmi hráli zápas. Tělo bylo kolikrát zmatené a nevědělo, jestli je ráno, nebo večer. Na kvalitě toho zápasu to bylo někdy znát," posteskl si Rychlovský.
"Kdybych srovnával podmínky s Libercem, tak je to jako nebe a dudy. Nikdo se tam s námi nemaže, jídlo před zápasem nebo po něm neexistuje, všechno si musíme zařídit sami. Při cestách autobusem jsem jakožto nováček musel sedět ve dvou na jedné dvousedačce," pousmál se český křídelník.
"Jsou to takové malé věci, které se potom ve větším sledu zápasů mohou nasčítat. To, že moje tělo na to nebylo adaptované, mohl být jeden z důvodů, proč jsem se zranil," doplnil.
Ani na ledě to neklapalo tak, jak by si představoval. Jelikož hráči na farmě zpravidla touží po pozvánce do NHL, souhra kvůli sobeckosti někdy vázne.
"Stane se, že každý to hraje víc na sebe. Není to úplně do očí bijící, ale občas vidíte, že spoluhráč raději vystřelí z rohu, než aby vám přihrál do slotu. Nezbývá než se s tím naučit žít a brát ty situace trošku víc na sebe," přiblížil Rychlovský.
NHL a AHL, Premier League a pátá liga
O AHL, která jinak může zaujmout rychlostí nebo celkovou úrovni hry, dřív podobně mluvil také obránce Vojtěch Mozík, který dva roky bojoval o stálé místo u New Jersey Devils, ale většinu času strávil na farmě.
"Každý chce nahoru do NHL, rivalita je i mezi hráči v jednom týmu. Někdy jsem třeba volný na nahrávku, ale nedostanu ji," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Postěžoval si i na péči o hráče: "S NHL se to nedá absolutně porovnávat. V Devils jsem byl měsíc, asi sedm zápasů, takže myslím, že jsem si toho zažil až dost. Lítáte na zápasy, starají se o vás úplně ve všem. Je to neskutečné. Tady není nic, taháte si sami i bágly. Zrovna dneska jsme se o tom s klukama bavili. NHL je Premier League, tohle je tak pátá anglická liga."
Na rozdíl od Mozíka má 24letý Rychlovský stále šanci v nejlepší hokejové lize světa prorazit. Smlouva mu platí ještě rok, momentálně je součástí detroitského přípravného kempu.
"Vzhledem k tomu, že jsem druhou polovinu sezony nehrál, tak mě asi nemine farma. Na druhou stranu se může stát cokoliv. Detroit má 13 útočníků na jednocestné smlouvě, takže to všichni mladí hráči budou mít velmi těžké. Navíc když organizace slaví výročí sta let od založení, tak bude na vedení velký tlak, aby se po letech udělalo play off. Kdo bude podávat nejlepší výkony, bude hrát," poznamenal Rychlovský.