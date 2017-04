Pardubice jsou už zase Hockeytown. Tohle jinde po baráži nezažijete, pochvaluje si Salfický

před 1 hodinou

Pardubický hokejový klub již tři roky padá dolů. V této sezoně se propad ještě prohloubil pádem do play out a následně i do baráže. Ani zde se ale úpadek nezastavil a Východočeši byli kousíček od historicky prvního sestupu do 1. ligy. V posledním zápase proti Jihlavě však uhájili extraligu i pro další sezonu. Než vypukne, měly by se podle primátora města Martina Charváta a generálního manažera klubu Dušana Salfického odehrát dvě zásadní věci - prodej městského podílu v klubu a významná obměna kádru.

Pardubice - Těžko vyjádřit bez klišé, co prožil pardubický hokejový klub v nedělním rozhodujícím zápasu baráže proti Jihlavě, protože "vstát jako Fénix z popela" či "utéct na poslední chvíli hrobníkovi z lopaty" jsou skutečně příliš otřepané fráze.

Když člověk začne otázku na primátora města Martina Charváta a v ní použije obrat, že hokej je tu považován za "rodinné stříbro", a jestli si nemyslí, že bylo nyní značně pošramoceno a musí se znovu pořádně vycídit, ohradí se hlava východočeské metropole proti označení "stříbro". "To přece není naše stříbro, to je naše zlato a musíme ho dát do pořádku." Tak moc se tu hokej cení. Dodává rovněž, že k jeho pošramocení nedošlo za jeho éry.

Nechybělo mnoho a Pardubice o svůj zlatý klenot přišly. Jak v pondělí uvedl generální manažer Dušan Salfický, na svém postu nemohl zažít nic horšího než play out a následnou baráž. "Snad už jedině ten pád do první ligy," dodává.

Zároveň vidí v dramatickém závěru, kdy se klub dotkl samotného dna, velké pozitivum. "Jasně se ukázalo, že hokej je fenomén tohohle města. A jestli si někdo myslel, že by Pardubice mohly bez hokeje existovat, tak teď jasně vidí, že nemohly. Protože to, co se tady dělo v baráži, kterou celé město žilo a na níž chodilo 10 tisíc diváků, jakou kulisu fanoušci mužstvu vytvořili, to bylo něco neuvěřitelného. A oslavy, které vypukly po vítězném konci, to se normálně zažije jinde leda při titulu. Ale jen v Pardubicích to zažijete i při baráži."

Chystá se prodej klubu

Hlavním tématem tiskové konference, která hodnotila proběhlou sezonu a představovala plány pro ty nadcházející, pochopitelně byla otázka co dělat, aby se letošní scénář již neopakoval a pád klubu se zastavil.

Pardubický primátor Martin Charvát se již nyní připravuje na prodej klubu, neboť podle něj není únosné, aby město bylo správcem takovéhoto podniku. Jako dobrý příklad vlastnictví vidí například Plzeň či Brno, kde byl hokejový klub svěřen do rukou skutečných hokejových nadšenců - Martina Straky, respektive Libora Zábranského.

"Chceme připravit plán a rozpočet na novou sezonu, abychom s novými kupci, kteří samozřejmě jsou kolem nás, mohli jednat. Nějaké schůzky již proběhly, v horizontu dvou až třech měsíců chceme jednání s kupci zintenzivnit."

Generálního manažera Dušana Salfického čeká tvrdá práce v obměně a doplnění kádru, jenž má spoustu trhlin. Mnozí stávající hráči, o něž by měl zájem, jsou totiž pod smlouvou u jiného klubu.

Pokračovat by měly klíčové postavy a veteráni klubu Tomáš Rolinek a Petr Čáslava, o smlouvu v Pardubicích si podle Salfického řekl svými skvělými výkony v baráži brankář Martin Růžička, další gólman se hledá. Velký zájem má manažer o Marka Trončinského a také o Jána Sýkoru či Rastislava Špirka, záleží však na jednáních, zda budou moci v Pardubicích podepsat. Klub rovněž jedná o setrvání Petra Sýkory či Lukáše Nahodila.

"Jedno je však jisté, včerejšími oslavami po baráži jsme zase oprášili naše přízvisko ‘Hockeytown‘. To, co lidi vytvořili pro hráče, nemá nikde jinde konkurenci. Všem to otevřelo oči, o co se tady hrálo. Hokej je tady něco víc než jen sport. Takže už zase můžeme název Hockeytown znovu hrdě používat," uzavírá generální manažer Dušan Salfický.

Pak ještě s úsměvem zamává papírem před kamerami: "Jo, a dneska mi přišla přihláška do dalšího ročníku extraligy, takže už je to oficiální."

Ve městě perníku, koní a hokeje panovala měsíc nervozita, baráž byla nesmírně vyrovnaná, rozhodoval poslední zápas. O to radostnější pak byly oslavy. | Video: Zuzana Hronová | 01:41

autor: Zuzana Hronová | před 1 hodinou