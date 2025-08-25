Sotva vyšel z farmy, už má vyděláno jako Gretzky. Hokej žije hazardní smlouvou

Lední hokej

Relativně poklidné letní dění v hokejové NHL rozbouřilo v uplynulém týdnu Chicago podpisem smlouvy s Frankem Nazarem. Mladý útočník, který ještě nedávno hrál na farmě, má vyděláno do konce života.
Frank Nazar v dresu Chicaga
Frank Nazar v dresu Chicaga | Foto: Profimedia

Nazarovi je 21 let. Není to tak dávno, co ho znali spíš hokejoví fajnšmekři. Jako třináctku draftu NHL 2022, která září na univerzitě.

Teprve v minulém ročníku přešel americký forvard naplno do profesionálního hokeje.

Ve strukturách Chicaga začal ve farmářské AHL, odkud ale poté, co sbíral bod na zápas, povýšil o patro výš. Mezi hokejovou smetánkou nakonec odehrál 53 zápasů a zaznamenal slušných 26 bodů (12+14).

Celkem v NHL nastoupil 56krát (na konci předminulé sezony stihl tři utkání po univerzitní štaci). Připomeňme, že jedna kompletní základní část momentálně čítá 82 duelů.

Tento malý vzorek stačil Chicagu na to, aby s Nazarem podepsalo sedmiletou smlouvu na 46,13 milionu amerických dolarů, což v průměru dělá skoro 6,6 milionu ročně. 

Pro srovnání - nejlepší hráč všech dob Wayne Gretzky si hokejem vydělal 46 milionů, jak připomněl populární účet na síti X Big Head Hockey. 

Pochopitelně je třeba přihlédnout i k inflaci, ale i tak jde o působivé porovnání. Nazar je po "pár zápasech" v NHL zabezpečený na zbytek života.

Útočník má přitom ještě rok platnou a násobně skromnější nováčkovskou smlouvu, takže s podpisem nové šlo počkat.

Generální manažer Blackhawks Kyle Davidson ale další přemýšlení zřejmě nepotřeboval. Možná ho přesvědčila hráčova skvělá forma na konci základní části, možná jeho podobně působivé výkony na mistrovství světa dospělých, kde výrazně pomohl k americkému zlatu.

Kdyby Nazar s podpisem vyčkával a v nadcházející sezoně pokračoval ve skvělých výkonech, mohl svou cenu vyšponovat ještě podstatně výš. Vsadil ale na jistotu.

To Davidson zariskoval. Sází na to, že podsaditý rychlík bude čím dál lepší - a s cenovkou 6,6 milionu bude za pár let "za hubičku". Hráčova stagnace by mu udělala čáru přes rozpočet.

Online deník The Athletic vyčíslil na základě pokročilých statistik hráčovu aktuální hodnotu na 6,1 milionu. Šance, že se obří smlouva vyplatí, je zhruba půl na půl.

"Odvážný tah od Blackhawks, že Nazarovi prodloužili smlouvu na tak dlouho takhle brzy v jeho kariéře… Už teď ale ukazuje známky toho, že může hrát na úrovni odpovídající šestimilionovému platu," dodala k analýze Shayna Goldmanová.

Sázky na výkonnostní růst podepisovaného mladého hráče nejsou v NHL výjimečné, manažeři tak chtějí získat výhodu v boji s platovým stropem.

Třeba Kirill Kaprizov si pětiletou smlouvu na 45 milionů uhrál už po 55 kláních v lize. Bylo mu ale 24 a přicházel jako zavedená hvězda ruské KHL.

Nazar je zatím možná nejextrémnějším příkladem tohoto přístupu.

