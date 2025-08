"Komicky špatná smlouva" s exparťákem Čechů zděsila experty. Manažer se brání

Generální manažer hokejového Edmontonu Stan Bowman se pustil do obšírného vysvětlování. Jeho smlouva s bývalým tvrďákem Bostonu Trentem Fredericem je podle kritiků jedním z nejhorších podpisů letošního léta v NHL.

Frederic, devětadvacítka draftu 2016, místy dělal v jedné lajně společnost Pavlu Zachovi nebo - dnes již bývalým hráčům Bruins - Jakubu Laukovi či Tomáši Noskovi.

V týmu Davida Pastrňáka skončil letos na jaře, když dle předpokladů odnesl částečný výprodej.

Edmonton v rámci dohody tří klubů obětoval za útočníka vcelku dost, asi nejvíc čněla volba ve druhém kole draftu mířící do Bostonu.

Později Oilers učinili přítrž hrozbám, že jim 27letý Američan s končící smlouvou odejde v létě bez náhrady. Ještě před červencovým otevřením trhu s ním prodloužili spolupráci. Jenže za podmínek, které hokejovou veřejnost - mírně řečeno - překvapily.

Frederic podepsal osmiletý kontrakt s ročním platem v průměru 3,85 milionu dolarů. Do té doby zabíral pod platovým stropem 2,3 milionu.

Zarazila ale hlavně délka smlouvy, která navíc v prvních čtyřech letech obsahuje klauzuli o nevyměnitelnosti v maximálním rozsahu. Ta znamená, že hokejistu nepůjde bez jeho souhlasu ani poslat na farmu, natož vytrejdovat.

Když se o délce Fredericova kontraktu dozvěděl břitký moderátor bostonské rozhlasové stanice WBZ-FM, reagoval výmluvně. "Cože?!" zopakoval hned několikrát.

Ne že by osmiletá smlouva byla v současné NHL až tak výjimečná. Zpravidla ji ale dostávají obří hvězdy jako Pastrňák nebo mladí hráči s velkou budoucností. Ne dříči do třetí formace.

"Komicky špatná smlouva. Podobné dohody nedávají žádný smysl," komentoval podpis Travis Yost ze stanice TSN.

"Vzhledem k tomu, jak Frederic v uplynulé sezoně působil, se to zdá jako příliš mnoho peněz na příliš dlouhou dobu," přidal Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic.

Robustní forvard dokončil základní část s 58 zápasy a pouhými 15 body (8+7), Zůstal daleko za svými maximy v podobě 18 gólů a 40 bodů.

V play off pak ve 22 utkáních za Edmonton připojil skromný zápis 1+3. Sluší se ale dodat, že ho brzdil pochroumaný kotník.

Bowman: Takoví hráči už nejsou

Manažer Bowman si svou dlouhodobou investici pochopitelně hájí, nedávno kritiku obšírně odrážel v podcastu 100% Hockey.

"Freddie je v první řadě úžasný kluk," spustil o Fredericovi. "Mimo hokej je to člověk, kterému věříte a kterého chcete mít v týmu. Jeho charakter se mi vážně líbí. Samozřejmě ale s někým nepodepíšete dlouhodobou smlouvu jen na základě toho…"

"Mám s ním spojeno víc věcí," pokračoval. "Je to velký chlap, fyzický hráč, který se nebojí. Má v sobě takový ten zastrašovací faktor - pojede k soupeřově lavičce a vyzve kohokoliv, kdo by si s námi chtěl zahrávat. Tohle podle mě buď máte, nebo ne. Je hrozně těžké to předstírat. On je takový od přírody. Také je univerzální v tom, že může hrát centra i křídlo. A dvakrát v řadě vstřelil něco málo pod 20 gólů, takže si myslím, že mu nechybí ani hokejovost."

"Když si to všechno sečtete, vyjde vám, že Freddie je velmi jedinečný hráč. Není to tak, že kdybychom ho nechali jít, tak místo něj seženeme toho nebo toho. Někoho, kdo je možná trochu jiný, ale typově stejný. Takových hráčů moc není. Prostě už nejsou," doplnil Bowman.

Těmto slovům nahrává případ Tannera Jeannota, jiného tvrďáka se schopností střílet góly. Jeho cena vyletěla na volném trhu podobně vysoko jako ta Fredericova. Zaplatil ji Boston - a také si za to vysloužil kritiku.

Pro Frederica je osmiletá spolupráce výhrou i proto, že už od přespříští sezony bude dle nového paktu mezi ligou a hráčskými odbory maximem sedmileté prodloužení smlouvy. U hokejistů podepsaných na volném trhu se hranice sníží ze sedmi let na šest.