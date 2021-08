"Už jsem se toho přejedl." Petružálek končí kariéru, šampion si splnil všechny sny

Bývalý reprezentační útočník a vítěz extraligy i Kontinentální hokejové ligy Jakub Petružálek ukončil v 36 letech kariéru. Bronzový medailista z mistrovství světa 2012 skončil po minulé sezoně v Litvínově, který na jeho služby neuplatnil opci. V mateřském klubu ale Petružálek zůstal jako trenér dorostu.

"Na to jsem se po těch třiceti letech těšil, že už v létě nebudu muset oblékat výstroj. Asi jsem se toho už přejedl, oblékat se v červnu potažmo v červenci do hokejové výstroje, to mi už vůbec nechybí," uvedl na klubovém webu Petružálek, jenž s Litvínovem získal v roce 2015 historický mistrovský titul.

Odchovanec severočeského klubu strávil úvodní část kariéry v zámoří, kde se pokoušel prosadit do NHL. Nakonec si elitní soutěž zahrál v roce 2009 v dresu Caroliny a ve dvou zápasech zaznamenal bod za přihrávku. Po sezoně zámořskou misi uzavřel a vrátil se do Evropy.

Postupně Petružálek oblékal dresy Raumy, Chabarovsku, Dynama Moskva, s nímž v roce 2013 získal Gagarinův pohár, a Jekatěrinburgu. Z Avtomobilistu se vrátil do Litvínova a pomohl k extraligovému triumfu, poté se vydal do zahraničí a hrál za švédské Örebro a opět Dynamo. V roce 2016 posílil Třinec, odkud se před sezonou 2018/19 vrátil definitivně na sever Čech.

"S odstupem času musím říci, že jsem si splnil snad všechny hokejové sny. Když jsme jako malí tady hráli bendy za barákem, tak snem byla samozřejmě NHL a nároďák. To bylo pro nás největší lákadlo. Jsem rád, že jsem si oboje zkusil," rekapituloval nyní už bývalý hokejista.

"Za nároďák dvě MS a jednou se povedla bronzová medaile. Neměnil bych jedinou věc ve své kariéře, jak jsem se rozhodl nebo co jsem udělal. Teď, když se ohlédnu zpětně, tak jsem maximálně spokojený," uvedl Petružálek, jenž v národním mužstvu nastoupil k 52 zápasům a představil se i na MS 2014.