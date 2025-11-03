Lední hokej

Dostál první hvězdou zápasu, chtěl trefit i prázdnou bránu, málem při tom inkasoval

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Český hokejový brankář Lukáš Dostál v NHL 32 zákroky vychytal domácí výhru Anaheimu 4:1 nad New Jersey. Z vítězství 3:2 se radoval David Rittich, jenž v zápase proti rozjetému Columbusu pomohl newyorským Islanders 20 zásahy. V nedělním programu naskočil také Karel Vejmelka, jeho 22 zákroků ale Utahu na výhru nestačilo. Mammoth podlehli Tampě Bay 2:4.
Lukáš Dostál
Lukáš Dostál | Foto: Reuters

Dostál proti lídrovi Východní konference potvrdil výbornou formu z posledních dnů. Přesvědčivým výkonem dovedl Ducks k třetí výhře za sebou, byl vyhlášen první hvězdou zápasu a pomohl týmu k posunu na čtvrté místo tabulky Západní konference.

V závěru se dokonce pokoušel trefil prázdnou bránu Jersey přes celé kluziště, ale trefil protihráče a málem přitom inkasoval.

Podle pokročilých statistik v utkání chytil však tři branky nad očekávání a potvrdil, že v tomto ohledu patří k nejlepším brankářům v NHL. Po skvělém výkonu proti Devils je dokonce jediným ligovým gólmanem, který za svá záda pustil o deset gólů méně, než mu přisuzují statistiky.

NHL:

Philadelphia - Calgary 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 55. Konecny - 23. a 48. Huberdeau. Střely na branku: 18:21. Diváci: 15.291. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Wolf (oba Calgary), 3. Konecny (Philadelphia).

Anaheim - New Jersey 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Sennecke, 15. Vatrano, 22. C. Gauthier, 59. Kreider - 48. J. Hughes. Střely na branku: 30:33. Lukáš Dostál za Anaheim odchytal celý zápas, inkasoval jednu branku z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 97 procent. Diváci: 17.171. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Sennecke, 3. Gauthier (všichni Anaheim).

San Jose - Detroit 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 41. J. Skinner, 57. S. Dickinson - 39. Raymond, 51. Seider, rozhodující sam. nájezd J. van Riemsdyk. Střely na branku: 18:31. Diváci: 14.876. Hvězdy zápasu: 1. Seider (Detroit), 2. S. Dickinson, 3. Nedeljkovic (oba San Jose).

Utah - Tampa Bay 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: 6. Crouse, 43. Yamamoto - 16. Gourde, 23. Cirelli, 53. Guentzel, 60. Hagel. Střely na branku: 27:26. Karel Vejmelka za Utah odchytal 58 minut a 47 vteřin, inkasoval tři branky z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 88 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel (Tampa Bay), 2. Yamamoto (Utah), 3. Cirelli (Tampa Bay).

NY Islanders - Columbus 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Branky: 6. a 59. Schaefer, 60. Holmström - 36. Miles Wood, 53. Mateychuk. Střely na branku: 39:22. David Rittich odchytal za NY Islanders celý zápas, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 14.984. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer, 2. Holmström (oba NY Islanders), 3. Merzlikins (Columbus).

 
