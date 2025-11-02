Nečas zopakoval kuriózní kousek. Jeho starty začínají děsit NHL

Nečas, jenž v tomto týdnu podepsal lukrativní osmiletou smlouvu, se trefil ve třetím utkání po sobě a na kontě má 17 bodů a je nejproduktivnějším Čechem v soutěži.
Před Davidem Pastrňákem je v pořadí díky více nastříleným gólům. Rodák z Nového Města na Moravě se prosadil už podeváté a spolu s osmičkou dalších hokejistů pronásleduje Nathana MacKinnona a Colea Caufielda, kteří s deseti přesnými zásahy vládnou ligovým statistikám.
Pastrňák i přes čtyři střelecké pokusy vyšel v souboji s Carolinou bodově naprázdno, Boston přesto vyhrál 2:1 a radoval se z třetího triumfu v řadě.
Asistenci u prvního gólu Bruins si připsal Pavel Zacha, jenž vylepšil svou bilanci v ročníku na dva góly a deset asistencí.
Danielovi Vladařovi nevyšel zápas proti Torontu. Český gólman hájící barvy Philadelphie střídal v úvodu třetí třetiny za stavu 1:4 a Flyers nakonec padli 2:5.
Vladař vstupoval do zápasu v Torontu jako brankář s druhou nejlepší úspěšností zákroků v lize. Před duelem se pyšnil 94procentní bilancí a na záda se díval pouze Jonathanu Quickovi z New York Rangers.
Proti Maple Leafs však z 19 střel inkasoval čtyři branky a po 33 vteřinách třetí třetiny přenechal místo náhradníkovi Alexeji Kolosovi. Flyers změna v brankovišti k obratu nepomohla, po třech výhrách za sebou poprvé prohráli.
Výsledky NHL:
San Jose - Colorado 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky: 25. a 62. Kurashev, 19. Celebrini - 1. Nečas, 30. MacKinnon. Střely na branku: 23:38. Diváci: 16.406. Hvězdy zápasu: 1. Askarov, 2. Celebrini, 3. Kurashev (všichni San Jose).
Boston - Carolina 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Branky: 42. Mittelstadt (Zacha), 46. Arvidsson - 58. Nikišin. Střely na branku: 22:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. McAvoy, 3. Mittelstadt (všichni Boston).
Winnipeg - Pittsburgh 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky: 33. z trest. střílení a 59. Connor, 1. Vilardi, 3. Lambert, 22. Naměstnikov - 40. Crosby, 51. Lizotte. Střely na branku: 34:30. Diváci: 14.262. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Lambert, 3. Naměstnikov (všichni Winnipeg).
Nashville - Calgary 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Branky: 11. Bunting, 12. Wood, 15. Marchessault, 60. F. Forsberg - 45. Huberdeau, 52. Farabee. Střely na branku: 24:35. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Bunting, 2. Wood, 3. Saros (všichni Nashville).
Buffalo - Washington 4:3 po sam. nájezdech (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 3. T. Thompson, 11. Tuch, 19. Greenway, rozhodující sam. nájezd Byram - 2. D. Strome, 3. Protas, 40. Milano. Střely na branku: 34:24. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Rosén, 3. Byram (všichni Buffalo).
Columbus - St. Louis 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky: 5. Coyle, 32. Werenski, 46. Monahan - 4. Faulk, 50. Bjugstad. Střely na branku: 35:39. Diváci: 17.130. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Werenski, 3. Monahan (všichni Columbus).
Montreal - Ottawa 4:3 v prodl. (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Branky: 8. Caufield, 10. Slafkovský, 58. Děmidov, 62. Newhook - 32. Batherson, 40. Amadio, 53. Stützle. Střely na branku: 27:17. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Suzuki, 3. Děmidov (všichni Montreal).
Philadelphia - Toronto 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Branky: 2. Dvorak, 57. Foerster - 7. Matthews, 29. McCabe, 38. N. Robertson, 41. Cowan, 60. Järnkrok. Střely na branku: 33:27. Vladař odchytal za Philadelphii 40 minut a 33 vteřin, inkasoval čtyři branky z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 78,9 procenta. Diváci: 17.848. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Tavares, 3. N. Robertson (všichni Toronto).
Minnesota - Vancouver 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Branky: 16. Tarasenko, 34. Rossi, 45. Hinostroza, 46. Brodin, 57. Hartman - 26. a 47. O'Connor. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17.216. Hvězdy zápasu: 1. Brodin, 2. Eriksson Ek, 3. Tarasenko (všichni Minnesota).
Los Angeles - New Jersey 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 50. Kuzmenko - 44. a 57. Mercer, 2. Hischier, 24. Halonen. Střely na branku: 44:22. Diváci: 16.110. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Halonen, 3. Mercer (všichni New Jersey).
Seattle - NY Rangers 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Brtanky: 13. Stephenson, 27. Montour - 11. Gavrikov, 14. Laba, 63. Cuylle. Střely na branku: 13:27. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Cuylle (NY Rangers), 2. Stephenson, 3. Montour (oba Seattle).
Edmonton - Chicago 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 21. Draisaitl, 38. Roslovic, 63. Bouchard - 29. Bertuzzi, 44. Burakovsky. Střely na branku: 30:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. Roslovic (oba Edmonton), 3. Burakovsky (Chicago).
Florida - Dallas 4:3 po sam. nájezdech. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 22. a rozhodující sam. nájezd Marchand, 25. Reinhart, 53. Bennett - 35. W. Johnston, 36. Hryckowian, 58. Rantanen. Střely na branku: 28:22. Diváci: 19.386. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bobrovskij, 3. Reinhart (všichni Florida).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|12
|9
|0
|3
|44:36
|18
|2.
|Detroit
|12
|8
|0
|4
|41:39
|16
|3.
|Ottawa
|13
|6
|2
|5
|48:51
|14
|4.
|Boston
|14
|7
|0
|7
|45:48
|14
|5.
|Florida
|12
|6
|1
|5
|31:34
|13
|6.
|Toronto
|12
|6
|1
|5
|43:44
|13
|7.
|Buffalo
|12
|5
|3
|4
|37:38
|13
|8.
|Tampa Bay
|11
|5
|2
|4
|31:31
|12
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|12
|9
|0
|3
|45:36
|18
|2.
|Pittsburgh
|13
|8
|2
|3
|46:36
|18
|3.
|Columbus
|11
|7
|0
|4
|38:33
|14
|4.
|Carolina
|11
|7
|0
|4
|41:32
|14
|5.
|NY Rangers
|13
|6
|2
|5
|31:31
|14
|6.
|Philadelphia
|11
|6
|1
|4
|32:29
|13
|7.
|Washington
|12
|6
|1
|5
|31:29
|13
|8.
|NY Islanders
|11
|5
|1
|5
|37:40
|11
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|13
|7
|5
|1
|47:35
|19
|2.
|Winnipeg
|12
|9
|0
|3
|45:30
|18
|3.
|Utah
|11
|8
|0
|3
|40:30
|16
|4.
|Dallas
|12
|6
|3
|3
|33:36
|15
|5.
|Chicago
|12
|5
|3
|4
|38:35
|13
|6.
|Nashville
|13
|5
|2
|6
|33:43
|12
|7.
|Minnesota
|13
|4
|3
|6
|37:49
|11
|8.
|St. Louis
|12
|3
|2
|7
|34:51
|8
Pacifická divize:
|1.
|Vegas
|11
|6
|3
|2
|39:32
|15
|2.
|Edmonton
|13
|6
|3
|4
|41:41
|15
|3.
|Seattle
|11
|5
|4
|2
|30:32
|14
|4.
|Los Angeles
|13
|5
|4
|4
|37:44
|14
|5.
|Anaheim
|10
|6
|1
|3
|37:33
|13
|6.
|Vancouver
|13
|6
|0
|7
|35:41
|12
|7.
|San Jose
|12
|4
|2
|6
|40:50
|10
|8.
|Calgary
|13
|2
|2
|9
|29:47
|6