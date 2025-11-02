Lední hokej

Nečas zopakoval kuriózní kousek. Jeho starty začínají děsit NHL

před 2 hodinami
Martin Nečas předvedl ve druhém zápase hokejové NHL za sebou nezvyklý kousek. Český útočník znovu otevřel skóre hned v první minutě. Nejprve se proti Vegas trefil ve 41. vteřině, nyní v klání se San Jose změnil bezbrankový stav ještě o jedenáct sekund dříve. Přes skvělý start tentokrát jeho Colorado prohrálo 2:3 v prodloužení.
Gól Martina Nečase v 1. minutě utkání se San Jose | Video: NHL.com

Nečas, jenž v tomto týdnu podepsal lukrativní osmiletou smlouvu, se trefil ve třetím utkání po sobě a na kontě má 17 bodů a je nejproduktivnějším Čechem v soutěži.

Před Davidem Pastrňákem je v pořadí díky více nastříleným gólům. Rodák z Nového Města na Moravě se prosadil už podeváté a spolu s osmičkou dalších hokejistů pronásleduje Nathana MacKinnona a Colea Caufielda, kteří s deseti přesnými zásahy vládnou ligovým statistikám.

Pastrňák i přes čtyři střelecké pokusy vyšel v souboji s Carolinou bodově naprázdno, Boston přesto vyhrál 2:1 a radoval se z třetího triumfu v řadě. 

Asistenci u prvního gólu Bruins si připsal Pavel Zacha, jenž vylepšil svou bilanci v ročníku na dva góly a deset asistencí.

Danielovi Vladařovi nevyšel zápas proti Torontu. Český gólman hájící barvy Philadelphie střídal v úvodu třetí třetiny za stavu 1:4 a Flyers nakonec padli 2:5. 

Vladař vstupoval do zápasu v Torontu jako brankář s druhou nejlepší úspěšností zákroků v lize. Před duelem se pyšnil 94procentní bilancí a na záda se díval pouze Jonathanu Quickovi z New York Rangers.

Proti Maple Leafs však z 19 střel inkasoval čtyři branky a po 33 vteřinách třetí třetiny přenechal místo náhradníkovi Alexeji Kolosovi. Flyers změna v brankovišti k obratu nepomohla, po třech výhrách za sebou poprvé prohráli.

Výsledky NHL:

San Jose - Colorado 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 25. a 62. Kurashev, 19. Celebrini - 1. Nečas, 30. MacKinnon. Střely na branku: 23:38. Diváci: 16.406. Hvězdy zápasu: 1. Askarov, 2. Celebrini, 3. Kurashev (všichni San Jose).

Boston - Carolina 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 42. Mittelstadt (Zacha), 46. Arvidsson - 58. Nikišin. Střely na branku: 22:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. McAvoy, 3. Mittelstadt (všichni Boston).

Winnipeg - Pittsburgh 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky: 33. z trest. střílení a 59. Connor, 1. Vilardi, 3. Lambert, 22. Naměstnikov - 40. Crosby, 51. Lizotte. Střely na branku: 34:30. Diváci: 14.262. Hvězdy zápasu: 1. Connor, 2. Lambert, 3. Naměstnikov (všichni Winnipeg).

Nashville - Calgary 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Branky: 11. Bunting, 12. Wood, 15. Marchessault, 60. F. Forsberg - 45. Huberdeau, 52. Farabee. Střely na branku: 24:35. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Bunting, 2. Wood, 3. Saros (všichni Nashville).

Buffalo - Washington 4:3 po sam. nájezdech (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 3. T. Thompson, 11. Tuch, 19. Greenway, rozhodující sam. nájezd Byram - 2. D. Strome, 3. Protas, 40. Milano. Střely na branku: 34:24. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen, 2. Rosén, 3. Byram (všichni Buffalo).

Columbus - St. Louis 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 5. Coyle, 32. Werenski, 46. Monahan - 4. Faulk, 50. Bjugstad. Střely na branku: 35:39. Diváci: 17.130. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Werenski, 3. Monahan (všichni Columbus).

Montreal - Ottawa 4:3 v prodl. (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 8. Caufield, 10. Slafkovský, 58. Děmidov, 62. Newhook - 32. Batherson, 40. Amadio, 53. Stützle. Střely na branku: 27:17. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Suzuki, 3. Děmidov (všichni Montreal).

Philadelphia - Toronto 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky: 2. Dvorak, 57. Foerster - 7. Matthews, 29. McCabe, 38. N. Robertson, 41. Cowan, 60. Järnkrok. Střely na branku: 33:27. Vladař odchytal za Philadelphii 40 minut a 33 vteřin, inkasoval čtyři branky z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 78,9 procenta. Diváci: 17.848. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Tavares, 3. N. Robertson (všichni Toronto).

Minnesota - Vancouver 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 16. Tarasenko, 34. Rossi, 45. Hinostroza, 46. Brodin, 57. Hartman - 26. a 47. O'Connor. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17.216. Hvězdy zápasu: 1. Brodin, 2. Eriksson Ek, 3. Tarasenko (všichni Minnesota).

Los Angeles - New Jersey 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 50. Kuzmenko - 44. a 57. Mercer, 2. Hischier, 24. Halonen. Střely na branku: 44:22. Diváci: 16.110. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Halonen, 3. Mercer (všichni New Jersey).

Seattle - NY Rangers 2:3 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Brtanky: 13. Stephenson, 27. Montour - 11. Gavrikov, 14. Laba, 63. Cuylle. Střely na branku: 13:27. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Cuylle (NY Rangers), 2. Stephenson, 3. Montour (oba Seattle).

Edmonton - Chicago 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 21. Draisaitl, 38. Roslovic, 63. Bouchard - 29. Bertuzzi, 44. Burakovsky. Střely na branku: 30:29. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard, 2. Roslovic (oba Edmonton), 3. Burakovsky (Chicago).

Florida - Dallas 4:3 po sam. nájezdech. (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 22. a rozhodující sam. nájezd Marchand, 25. Reinhart, 53. Bennett - 35. W. Johnston, 36. Hryckowian, 58. Rantanen. Střely na branku: 28:22. Diváci: 19.386. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Bobrovskij, 3. Reinhart (všichni Florida).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 12 9 0 3 44:36 18
2. Detroit 12 8 0 4 41:39 16
3. Ottawa 13 6 2 5 48:51 14
4. Boston 14 7 0 7 45:48 14
5. Florida 12 6 1 5 31:34 13
6. Toronto 12 6 1 5 43:44 13
7. Buffalo 12 5 3 4 37:38 13
8. Tampa Bay 11 5 2 4 31:31 12

Metropolitní divize:

1. New Jersey 12 9 0 3 45:36 18
2. Pittsburgh 13 8 2 3 46:36 18
3. Columbus 11 7 0 4 38:33 14
4. Carolina 11 7 0 4 41:32 14
5. NY Rangers 13 6 2 5 31:31 14
6. Philadelphia 11 6 1 4 32:29 13
7. Washington 12 6 1 5 31:29 13
8. NY Islanders 11 5 1 5 37:40 11

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 13 7 5 1 47:35 19
2. Winnipeg 12 9 0 3 45:30 18
3. Utah 11 8 0 3 40:30 16
4. Dallas 12 6 3 3 33:36 15
5. Chicago 12 5 3 4 38:35 13
6. Nashville 13 5 2 6 33:43 12
7. Minnesota 13 4 3 6 37:49 11
8. St. Louis 12 3 2 7 34:51 8

Pacifická divize:

1. Vegas 11 6 3 2 39:32 15
2. Edmonton 13 6 3 4 41:41 15
3. Seattle 11 5 4 2 30:32 14
4. Los Angeles 13 5 4 4 37:44 14
5. Anaheim 10 6 1 3 37:33 13
6. Vancouver 13 6 0 7 35:41 12
7. San Jose 12 4 2 6 40:50 10
8. Calgary 13 2 2 9 29:47 6
 
