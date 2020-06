Co s Českými hrami? Rusové epidemii pod kontrolou nemají, ale hokejisté chtějí přijet

První velká akce hokejové reprezentace v nové sezoně, kterou mají být z přelomu dubna a května na srpen přeložené České hry (Carlson Hockey Games) v Brně, zůstává zahalena nejistotou.

Obavy přiznal prezident svazu Tomáš Král poté, co byl v sobotu v Praze opětovně zvolen šéfem tuzemského hokeje.

Domácí turnaj, který má uzavřít předchozí sezonu seriálu Euro Hockey Tour, komplikuje za současných okolností vedle jiného fakt, že Rusko a Švédsko stále patří mezi země s vysokým rizikem nákazy koronavirem.

"Mluvili jsme o tom s epidemiologem. Je naprosto jednoznačné, že týmy by sem mohly přijet, pokud by přijely s dvojitým testováním. S fanoušky těžko, protože ti by neprošli ani letištěm a nedostanou se sem. A pokud jde celkově o přítomnost fanoušků na stadionu, tak sektory na stání vůbec a na sezení by to bylo ob řadu a ob místo, jak začínal fotbal," uvedl Král v rozhovoru s novináři.

Otázkou pak zůstává, zda za takových podmínek hrát zápasy v brněnské DRFG areně, kde sektory k sezení pojmou jen 4700 z celkové kapacity 7700 diváků. Hlavní je ale prozatím rozhodnutí, zda vůbec turnaj uspořádat.

"Řešíme to a zabýváme se celou věcí v souvislosti s tím, jestli vůbec Švédové přijedou. Pokud by nepřijel jeden tým, tak si myslím, že bychom to dokázali nahradit například Slovenskem, ale pokud by neměly jet dva, tak myslím, že to asi nemá smysl," připustil Král.

"Trošku mě děsí, že se zase ta čísla (nakažených) začínají zvedat. Rusové ale mají eminentní zájem přijet a odehrát to, protože my se všichni dostáváme do situace, kdy nemáme splněné povinnosti o počtu odehraných zápasů vůči partnerům, čímž musíme vracet peníze. A Rusové jsou na tom stejně, ale tam jde asi o ještě daleko větší peníze. Sám si netroufnu říct, zda to vůbec bude. Vidím to teď tak půl na půl," dodal Král.