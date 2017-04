Musíme víc pomáhat Škarkovi, čtyři góly dostal kvůli nám, říká nespokojená opora osmnáctky

před 1 hodinou

Reprezentanti do 18 let sice úvodní klání na MS proti Bělorusku vyhráli, ale spokojeností rozhodně nezářili. Pokud chtějí uspět v dalším duelu proti Švédsku, musejí podat lepší výkon.

Spišská Nová Ves - Česká reprezentace do osmnácti let vykročila do mistrovství světa na Slovensku pravou nohou, když ve svém prvním utkání zdolala nováčka elitní skupiny z Běloruska 7:4. Český výběr splnil roli papírového favorita a získal velmi důležité tři body, ale v jeho hře se určitě najdou nedostatky, na kterých je potřeba ještě pracovat. Varaďova družina má minimum času na odpočinek, už v pátek se v 19:30 střetne se silným Švédskem.

Češi měli do utkání velmi dobrý vstup a už v 6. minutě vedli 2:0, když se trefili kapitán Martin Nečas a Jan Hladoník. Bělorusové však nesložili zbraně a ještě do přestávky snížili, a to v nejhorší možný okamžik, kdy do první sirény zbývala jediná sekunda! "Ta branka mě hrozně mrzela. To se nám prostě nemůže stát, abychom si nechali v naší přesilovce takhle ujet hráče," zlobil se hlavní trenér Václav Varaďa.

Prostřední část se odvíjela jednoznačně podle scénáře českých barev, jež soupeři nasázely čtyři branky a v podstatě tak rozhodly o důležitém vítězství. "Myslím si, že utkání jsme zlomili rychlými góly ve druhé třetině. Vývoj zápasu už jsme potom kontrolovali," našel zlomovou pasáž duelu lodivod české reprezentace. "Povedlo se nám odskočit soupeři o tři góly. Potom už jsme hráli svoji hru a pohlídali jsme si to," pochvaloval si jeden ze střelců Kryštof Hrabík.

Houževnatý sok z východní Evropy ale nic nevypustil ani v posledním dějství a dál bodoval až do závěrečné sirény. Za stavu 7:2 ještě sebral poslední zbytky sil a dokázal hned dvakrát odpovědět, když si užili svou chvilku slávy Igor Martynov a Arťom Baltruk. "Musíme více pomáhat Škárymu, protože dostal čtyři góly jen kvůli nám. V závěru už to vypadalo, jako kdybychom si mysleli, že už je po zápasu. To se nám prostě nesmí stávat," má jasno autor pátého českého gólu Martin Kaut.

Teď už čeká reprezentanty České republiky o poznání tvrdší oříšek. Už v pátek poměří své síly se Švédskem, jež sice padlo ve svém prvním vystoupení na turnaji s Ruskem 1:3, ale podalo velmi dobrý výkon a chvílemi sbornou výrazně přehrávalo. "Bude to úplně jiný hokej. Švédi jsou silní, rychlí a celkově komplexní hokejisté. Chceme dál hrát naši hru a půjdeme si za vítězstvím," vyhlíží další důležitou bitvu Kaut. "Celou sezonu jsme s nimi hráli vyrovnané zápasy, očekáváme tak těžké utkání," říká kouč Varaďa.

