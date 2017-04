Osmnáctka srazila Bělorusy čtyřmi góly za tři a půl minuty. Suverénní ale nebyla

před 47 minutami

Hokejová osmnáctka potkala na MS nejlehčího soupeře ve skupině B. Bělorusku nastřílela sedm gólů, ale čtyřikrát inkasovala. V sobotu nastoupí proti Švédsku.

Spišská Nová Ves - Čeští hokejisté porazili v úvodním zápase na mistrovství světa hráčů do 18 let ve Spišské Nové Vsi Bělorusko 7:4 a získali tři body do tabulky skupiny B. Svěřenci trenéra Václava Varadi zlomili soupeřův odpor čtyřmi góly v rozmezí tří minut a 36 sekund ve druhé třetině.

Český tým se dostal do vedení již ve 3. minutě, když využil úvodní přesilovou hru Hrabík. Když poté přidal druhý gól dokonce v oslabení Hladoník, vypadlo to na poklidnou cestu favorita za výhrou. Češi ale poté několik slibných šancí nevyužili a sekundu před koncem první třetiny zaskočil Škarka při české přesilovce z brejku Martynov.

Opora Jihlavy ale poté ve druhé třetině předvedla několik výborných zákroků a nedovolila Bělorusku vyrovnat. Po polovině zápasu přišly rozhodující momenty duelu. Česko posunul za výhrou v 31. minutě Kondelík, a když se o 24 sekund později trefil Král, vystřídali Bělorusové brankáře. Tolopilo však také dvakrát rychle inkasoval a tak se zpět do hry vrátil Grišenko.

Bělorusové sice dokázali následně snížit na 2:6, ale další drama se nekonalo. Zřejmě i proto, že měli v nohou čtvrteční souboj s USA. V 51. minutě zvýšil na 7:2 Chytil, ale závěr patřil soupeři. V 59. minutě se z trestného střílení prosadil Martynov a devět sekund před koncem upravil na konečných 7:4 Baltruk.

Další zápas čeká český výběr v sobotu, kdy se utká se Švédskem, které na úvod turnaje prohrálo 1:3 s Ruskem.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let ve Spišské Nové Vsi:

Skupina B:

ČR - Bělorusko 7:4 (2:1, 4:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Hrabík (Kvasnička, Nečas), 6. Hladoník (Chytil, Bukač), 31. Kondelík (Škvrně, Šalda), 31. F. Král (F. Zadina, Chytil), 34. M. Kaut (F. Zadina), 35. Kern (J. Galvas), 51. Chytil (Nečas, Kondelík) - 20. Martynov (Savrickij), 37. Kot (Martynov), 59. Martynov z trest. střílení, 60. Baltruk. Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Nikolic (Rak.) - Harrington (Kan.), Pak Čon-so (Kor.). Vyloučení: 9:11, navíc Dvořák - Martynov oba 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 2231.

Sestava ČR: Škarek - Bukač, Kvasnička, J. Galvas, Šalda, Buchtela, F. Král - F. Zadina, Nečas, Chytil - M. Kaut, Hladoník, Hrabík - Safin, Kern, Machala - J. Dvořák, Škvrně, Kondelík. Trenér: Václav Varaďa.

Tabulka:

1. USA 1 1 0 0 0 7:0 3 2. ČR 1 1 0 0 0 7:4 3 3. Rusko 1 1 0 0 0 3:1 3 4. Švédsko 1 0 0 0 1 1:3 0 5. Bělorusko 2 0 0 0 2 4:14 0

