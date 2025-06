Odmítl "výbornou nabídku". Na hlavního kouče v NHL nemám zkušenosti, líčí Svejkovský

Před novou výzvou stojí v NHL bývalý útočník Jaroslav Svejkovský. V roli asistenta trenéra Ricka Toccheta se rozhodl opustit Vancouver, kde žil s rodinou 19 let, a následoval ho na střídačku Philadelphie Flyers. Ve čtvrtečním on-line rozhovoru s českými novináři uvedl, že na pozici hlavního kouče zatím nepomýšlí.

Osmačtyřicetiletý Svejkovský patřil v Canucks mezi Tocchetovy spolupracovníky tři roky, nejprve v roli trenéra dovedností, před rokem se pak posunul na pozici jednoho z asistentů.

V kanadském městě však působil mnohem déle - od sezony 2006/07, kdy začal jako asistent u mužstva Vancouver Giants v juniorské WHL.

Když se Tocchet rozhodl pro změnu působiště a na konci dubna bylo zřejmé, že se ke Canucks nevrátí, stál táborský rodák před nelehkým rozhodnutím.

"Vancouver byl devatenáct let domovem celé naší rodiny. Od Canucks jsem měl opravdu výbornou nabídku. A jít s Rickem znamenalo stěhování z jedné strany Ameriky na druhou. Ale rozhodli jsme se tak a já se na to hodně těším," prohlásil Svejkovský.

K přesunu se rozhodl i s ohledem na rodinu. "Syn (Lukas) hraje ve Finsku, což teď bude výrazně blíž. Naše nejstarší dcera (Ava) hraje za Colgate University, to je jen čtyři hodiny cesty autem," uvedl Svejkovský.

Svoji roli sehrálo i dojíždění. "Bydleli jsme na takovém malém poloostrůvku, ale musel jsem pokaždé jet přes hranice, takže při tom dojíždění jsem ztratil docela hodně času. Takhle budu moct být o nějaký čas více s rodinou. Je to velká změna, ale před pěti lety, když jsem šel do profi hokeje, tak jsme se rozhodli s tím, že se budeme muset třeba i stěhovat, že to k tomu patří. Teď to přišlo a nemusí to být naposledy," řekl Svejkovský.

Jeho vazba na Toccheta je silná. "Je to člověk, který mě vytáhl. Dobře se známe a oba víme, jak ten druhý pracuje. Rick o mně ví vše, i třeba včetně nedostatků, na kterých se člověk snaží neustále pracovat. A pro mě je výborné, že znám Ricka," podotkl Svejkovský.

Pro jednašedesátiletého bývalého útočníka, který právě ve Philadelphii jako hráč dlouho působil, má jen slova chvály.

"On má vynikající vlastnost - umí dát mužstvo skvěle dohromady, aby v něm hrál jeden za druhého. Výborně se chová k lidem. Ostatně když stěhujete celou rodinu z jedné strany Ameriky na druhou, musíte tomu člověku věřit. Ale celkově je super, že si v tom jeho štábu pomáháme ve všem navzájem," řekl Svejkovský.

Následuje Hlinku a Lenera

Flyers se v uplynulé sezoně NHL nedostali do play off a uzavírali Východní konferenci. Jedním z důvodů byla i bídná hra v přesilovkách, na které se Svejkovský specializuje. "Flyers úplně nešly, pokusíme se to změnit," uvedl.

"Zásadní je jedna věc - ten tým je mladší, ale minulý kouč John Tortorella tady nastolil, že hráči jsou hrozně pracovití. To je základ, na němž se snažíme budovat a stavět dál. Tohle je určitě lepší, než přijít do týmu, kde hráči nepracují dobře, neblokují střely a podobně. Celé je to výzva, ale budovat to tady od začátku je prostě výborné," dodal Svejkovský.

Ambice být hlavním koučem zatím nemá. "Na to potřebujete opravdu hodně zkušeností, což já nemám. Beru to rok od roku. Chci hlavně dobře odvádět svoji práci s útočníky a při přesilovkách, dát tomu nové prvky. Na to se nyní soustředím. Zatím na to prostě nemám, tak nemá cenu nad tím vůbec přemýšlet," řekl Svejkovský.

Na lavičce týmu NHL je teprve třetím Čechem v historii po Slavomíru Lenerovi a Ivanu Hlinkovi.

"Občas nad tím přemítám, proč je tady mezi trenéry tak málo Evropanů, ale nevím přesně. Kolikrát je to o té šanci a já jsem hrozně šťastný, že jsem ji dostal," uvedl Svejkovský.