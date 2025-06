Trenér hvězdou finále NHL. Zastal se Čecha, pak perlil "shazováním" hvězd

Zápasové sestřihy ho moc neukazují, přesto je jednou z největších hvězd aktuální finálové série hokejového Stanley Cupu. Trenér Floridy Paul Maurice zdolal obdivuhodnou metu a baví bezprostředností.

Bylo to jedno z hlavních témat prvního finálového zápasu mezi Floridou a domácím Edmontonem. Čtvrtý centr hostů Tomáš Nosek chtěl v prodloužení dostat puk z obranného pásma, ale napálil ho moc vysoko, až na tribunu. Inkasoval dvě minuty za zdržování hry a z trestné lavice následně sledoval vítěznou akci soupeře.

Maurice Noska podle očekávání nepotopil. Mohlo ale překvapit, že ho podržel dost okázale.

Rozhovořil se o tom, jak Noskova lajna v prvním kole play off proti Torontu za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy "všechno změnila".

"Bez Tomáše bychom tady nebyli. Je teď v těžké situaci, ale postaráme se o to, aby na to nebyl sám. Máme spoustu kluků, kteří mu připomenou, jak dobře doteď hrál," prohlásil Maurice. Následně to trochu jinými slovy pro jistotu zopakoval.

Panthers poté dvěma výhrami průběh série otočili. Nosek v obou případech hrál více než v prvním utkání.

Druhý triumf byl historicky výjimečný. Maurice si totiž v součtu základní části a play off připsal tisící vítězství v NHL, což předtím dokázali jen legendární Scotty Bowman (1467 výher) a Joel Quenneville (1090).

Vedle vážené kapacity s ohromujícím životopisem je ale 58letý Maurice také bezprostředním chlapíkem se smyslem pro humor. Což z něj často dělá hvězdu tiskových konferencí.

Když dostal otázku, jestli ho znepokojuje, že kapitán Floridy Aleksander Barkov ve finále ještě nebodoval, ihned vypálil: "Vyměníme ho."

Poté finskou hvězdu, která za celé play off stále patří k nejproduktivnějším hráčům týmu, podobně jako Noska podržel.

Zaperlil také, když přišla řeč na Sama Bennetta. Ten na rozdíl od Barkova zatím prožívá mimořádně vydařené finále. Skóroval v každém ze tří zápasů, celkově čtyřikrát.

Dokazuje pověst hokejisty pro rozhodující chvíle. Zatímco v základní části je "jen" solidním druhým centrem, v play off se mění v mašinu na velké góly a drsné bodyčeky měnící ráz hry.

Posuďte sami - v 76 zápasech první části sezony posbíral Bennett 51 bodů (25+26). Ve vyřazovacích bojích má po 20 utkáních 20 bodů a hlavně 14 branek, nejvíc z ligy. Před druhým Leonem Draisaitlem z Edmontonu drží čtyřgólový náskok.

Problém pro Floridu tkví v tom, že brzy 29letému Bennettovi končí smlouva. Aktuálně Kanaďan zabírá pod platovým stropem necelých 4,5 milionu dolarů, ale ví, že volný trh může jeho příští gáži vyšroubovat do závratných výšin. A mimo možnosti Panthers.

Co na to Maurice? "Má příšerný přístup," řekl o Bennettovi v rozhovoru přímo na střídačce během třetího zápasu finále. "Taky si myslím, že má dýmějový mor. A horečku dengue. Má spoustu věcí. Nevíme jistě, jestli se ještě dá vyléčit," naoko snižoval hráčovu hodnotu.

Jestli Bennett zůstane, nebo ne, je stále předmětem spekulací. To u Maurice je to jisté. Kanadský kouč dovedl Floridu do finále potřetí v řadě a po loňském Stanley Cupu, prvním v historii klubu, podepsal další víceletou smlouvu.