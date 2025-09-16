Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

České Budějovice porazily Pardubice 4:1, připsaly si třetí výhru za sebou a poprvé slavily doma. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl dánský útočník Nick Olesen. Dynamo ani podruhé venku nebodovalo.
Domácím chyběl kapitán Michal Bulíř, kterého nahradil ve funkci Martin Beránek. Hosté se museli na poslední chvíli obejít bez Jiřího Smejkala, za něhož zaskakoval na pravém křídle pravoruký obránce Miguël Tourigny.
Karlovy Vary porazily Spartu 2:1 a v pražské O2 areně tak vyhrály popáté v řadě. Hosté si zásluhou Nicholase Jonese a Petra Tomka vypracovali v první třetině dvougólové vedení, které dokázali domácí jen snížit. Vary vyhrály i druhé utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.
Mladá Boleslav vyhrála ve doma nad Třincem 2:1 a zabrala po dvou porážkách. O prvním domácí vítězství Bruslařského klubu v sezoně rozhodl v 35. minutě Dominik Lakatoš. Třinec ani podruhé v ročníku venku nebodoval.
Hradec Králové zaznamenal premiérovou výhru v sezoně. Proti Plzni ztratil rychle nabyté vedení 2:0, nakonec však skóre otočil zpět a zvítězil v prodloužení zásluhou obránce T. J. Melancona. I tak ale Hradec klesl na poslední místo tabulky.
Litvínov zvítězil na ledě Liberce 4:2 a připsal si první výhru v probíhajícím ročníku. Verva navíc potvrdila, že se jim na Bílé Tygry daří, když v součtu s uplynulou sezonou vyhrála už pátý vzájemný zápas v řadě, a navíc neztratila ani bod. Naopak Liberečtí se v úvodu soutěže i nadále trápí, když prohráli potřetí ze čtyř zápasů. Litvínov rozhodl o své výhře na přelomu první a druhé třetiny, kdy se dostal až do tříbrankového vedení.
4. kolo hokejové extraligy:
Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. N. Olesen (Lantoši), 38. N. Olesen (Cibulka), 59. M. Beránek (N. Olesen), 60. Ordoš (Cibulka) - 20. Čerešňák (Gazda). Rozhodčí: M. Sýkora, Barek - Gerát, Zíka. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 6008.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kachyňa, Vála, Š. Kubíček, Cibulka, od 29. navíc Pýcha - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - N. Olesen, Harris, Lantoši - Ordoš, Hoch, J. Koláček - P. Novák, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.
Pardubice: Vomáčka - Čerešňák, Ludvig, Gazda, Hájek, T. Dvořák, Košťálek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Lauko - Tourigny, Kondelík, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Kelemen - Herčík, T. Urban, Kaplan. Trenér: Pešán.
BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 11. Buchtele (Lakatoš, Gewiese), 35. Lakatoš - 5. Miloš Roman (L. Hudáček). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Štěpánek, Pěkný. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 2677.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Gewiese, Lintuniemi, A. Čech, F. Pavlík, Skärberg, Havlín - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Mazura - Rekonen, Hradec, Malínek - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel, J. Galvas, Jank - M. Růžička, A. Nestrašil, Flynn - Kurovský, L. Hudáček, Miloš Roman - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.
HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 19. T. Zohorna (Kollár, K. Pospíšil), 36. Flek (H. Zohorna, Š. Stránský), 48. H. Zohorna (Flek, Ilomäki), 58. K. Pospíšil (Ilomäki), 60. Kollár (Flek) - 44. Řehák (Abdul), 59. Hrivík (Kňažko). Rozhodčí: Pražák, Kika - Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 6113.
Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, K. Pospíšil - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, A. Zbořil, J. Kos - Boltvan. Trenér: Pokorný.
Vítkovice: Hrachovina - Port, Demel, Kňažko, Leahy, Budík, Auvitu, Brůna - Yetman, Nellis, M. Kalus - Řehák, Hrivík, Abdul - Lednický, M. Hanzl, Bambula - Hauser, Hladonik, Macias. Trenér: Varaďa.
Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 36. D. Zeman (A. Musil), 50. Lenc z trestného střílení - 16. Gut (Koblasa), 22. Holmström (Gajdoš), 24. Pištěk (D. Kaše, M. Sukeľ), 42. Čajkovič (O. Baláž). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:1. Diváci: 3562.
Liberec: Hamalčík - D. Zeman, R. Šimek, Aubrecht, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, J. Pytlík - Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Hujer. Trenér: Kudrna.
Litvínov: Čajan - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Czuczman, O. Baláž - Gut, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, D. Kaše, Hlava - Čajkovič, Holmström, Jaroslav Brož - Jurčík, Jícha, Zygmunt. Trenér: Broš.
Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Nenonen (Kohout, Bunnaman), 8. Pour (Šenkeřík, Pláněk), 45. Perret (Vukojevic), 63. Melancon (Jergl, Kevin Klíma) - 14. V. Petman (D. Simon, Zámorský), 18. D. Simon (V. Petman, Percy), 24. L. Strnad (Filip). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:6, navíc Malák (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3038.
Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Dlapa, Melancon, Vukojevic, Pláněk, Šenkeřík, L. Kovář - Kohout, Bunnaman, Nenonen - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Radil, Tamáši, R. Pavlík - Pour, Batna, Hašek. Trenér: T. Martinec.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 33. M. Špaček (Chlapík, Shore) - 2. Jones (Šťastný, Čihař), 16. P. Tomek (Sapoušek, Egle). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný - J. Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.945.
Sparta: Jakub Kovář - Irving, Mašín, Pysyk, Sirota, M. Seppälä, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Hyka - P. Kousal, R. Horák, K. Hrabík - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - Raška, Klepiš, D. Vitouch. Trenér: Gross.
Karlovy Vary: D. Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, A. Rulík, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Čihař - Šťastný, Jones, Jiskra - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
Tabulka:
|1.
|Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2.
|České Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3.
|Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4.
|Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5.
|Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|6.
|Karlovy Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|7.
|Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8.
|Mladá Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|9.
|Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|10.
|Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11.
|Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|12.
|Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13.
|Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|14.
|Hradec Králové
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2