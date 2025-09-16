Lední hokej

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Sport ČTK Sport, ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Hokejisté Brna porazili ve 4. kole extraligy Vítkovice 5:2 a upevnili si vedení v tabulce, když ještě neztratili ani bod. Gól a dvě asistence si na své konto připsal kapitán obhájce titulu Jakub Flek. Vítkovice si po třech výhrách připsaly první porážku v sezoně.
Hokejisté Českých Budějovic slaví gól proti Pardubicím
Hokejisté Českých Budějovic slaví gól proti Pardubicím | Foto: ČTK

České Budějovice porazily Pardubice 4:1, připsaly si třetí výhru za sebou a poprvé slavily doma. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl dánský útočník Nick Olesen. Dynamo ani podruhé venku nebodovalo.

Domácím chyběl kapitán Michal Bulíř, kterého nahradil ve funkci Martin Beránek. Hosté se museli na poslední chvíli obejít bez Jiřího Smejkala, za něhož zaskakoval na pravém křídle pravoruký obránce Miguël Tourigny.

Karlovy Vary porazily Spartu 2:1 a v pražské O2 areně tak vyhrály popáté v řadě. Hosté si zásluhou Nicholase Jonese a Petra Tomka vypracovali v první třetině dvougólové vedení, které dokázali domácí jen snížit. Vary vyhrály i druhé utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.

Mladá Boleslav vyhrála ve doma nad Třincem 2:1 a zabrala po dvou porážkách. O prvním domácí vítězství Bruslařského klubu v sezoně rozhodl v 35. minutě Dominik Lakatoš. Třinec ani podruhé v ročníku venku nebodoval.

Hradec Králové zaznamenal premiérovou výhru v sezoně. Proti Plzni ztratil rychle nabyté vedení 2:0, nakonec však skóre otočil zpět a zvítězil v prodloužení zásluhou obránce T. J. Melancona. I tak ale Hradec klesl na poslední místo tabulky.

Litvínov zvítězil na ledě Liberce 4:2 a připsal si první výhru v probíhajícím ročníku. Verva navíc potvrdila, že se jim na Bílé Tygry daří, když v součtu s uplynulou sezonou vyhrála už pátý vzájemný zápas v řadě, a navíc neztratila ani bod. Naopak Liberečtí se v úvodu soutěže i nadále trápí, když prohráli potřetí ze čtyř zápasů. Litvínov rozhodl o své výhře na přelomu první a druhé třetiny, kdy se dostal až do tříbrankového vedení.

4. kolo hokejové extraligy:

Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. N. Olesen (Lantoši), 38. N. Olesen (Cibulka), 59. M. Beránek (N. Olesen), 60. Ordoš (Cibulka) - 20. Čerešňák (Gazda). Rozhodčí: M. Sýkora, Barek - Gerát, Zíka. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 6008.

České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kachyňa, Vála, Š. Kubíček, Cibulka, od 29. navíc Pýcha - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - N. Olesen, Harris, Lantoši - Ordoš, Hoch, J. Koláček - P. Novák, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.

Pardubice: Vomáčka - Čerešňák, Ludvig, Gazda, Hájek, T. Dvořák, Košťálek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Lauko - Tourigny, Kondelík, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Kelemen - Herčík, T. Urban, Kaplan. Trenér: Pešán.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Buchtele (Lakatoš, Gewiese), 35. Lakatoš - 5. Miloš Roman (L. Hudáček). Rozhodčí: Ondráček, Květoň - Štěpánek, Pěkný. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 2677.

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Gewiese, Lintuniemi, A. Čech, F. Pavlík, Skärberg, Havlín - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Mazura - Rekonen, Hradec, Malínek - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, D. Musil, Nedomlel, J. Galvas, Jank - M. Růžička, A. Nestrašil, Flynn - Kurovský, L. Hudáček, Miloš Roman - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 19. T. Zohorna (Kollár, K. Pospíšil), 36. Flek (H. Zohorna, Š. Stránský), 48. H. Zohorna (Flek, Ilomäki), 58. K. Pospíšil (Ilomäki), 60. Kollár (Flek) - 44. Řehák (Abdul), 59. Hrivík (Kňažko). Rozhodčí: Pražák, Kika - Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 6113.

Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, K. Pospíšil - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, A. Zbořil, J. Kos - Boltvan. Trenér: Pokorný.

Vítkovice: Hrachovina - Port, Demel, Kňažko, Leahy, Budík, Auvitu, Brůna - Yetman, Nellis, M. Kalus - Řehák, Hrivík, Abdul - Lednický, M. Hanzl, Bambula - Hauser, Hladonik, Macias. Trenér: Varaďa.

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 36. D. Zeman (A. Musil), 50. Lenc z trestného střílení - 16. Gut (Koblasa), 22. Holmström (Gajdoš), 24. Pištěk (D. Kaše, M. Sukeľ), 42. Čajkovič (O. Baláž). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:1. Diváci: 3562.

Liberec: Hamalčík - D. Zeman, R. Šimek, Aubrecht, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, J. Pytlík - Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Hujer. Trenér: Kudrna.

Litvínov: Čajan - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Czuczman, O. Baláž - Gut, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, D. Kaše, Hlava - Čajkovič, Holmström, Jaroslav Brož - Jurčík, Jícha, Zygmunt. Trenér: Broš.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Nenonen (Kohout, Bunnaman), 8. Pour (Šenkeřík, Pláněk), 45. Perret (Vukojevic), 63. Melancon (Jergl, Kevin Klíma) - 14. V. Petman (D. Simon, Zámorský), 18. D. Simon (V. Petman, Percy), 24. L. Strnad (Filip). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:6, navíc Malák (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3038.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Dlapa, Melancon, Vukojevic, Pláněk, Šenkeřík, L. Kovář - Kohout, Bunnaman, Nenonen - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Radil, Tamáši, R. Pavlík - Pour, Batna, Hašek. Trenér: T. Martinec.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 33. M. Špaček (Chlapík, Shore) - 2. Jones (Šťastný, Čihař), 16. P. Tomek (Sapoušek, Egle). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný - J. Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 11.945.

Sparta: Jakub Kovář - Irving, Mašín, Pysyk, Sirota, M. Seppälä, Němeček, N. Seppälä - Řepík, Shore, Hyka - P. Kousal, R. Horák, K. Hrabík - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - Raška, Klepiš, D. Vitouch. Trenér: Gross.

Karlovy Vary: D. Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, A. Rulík, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Čihař - Šťastný, Jones, Jiskra - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, J. Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.

Tabulka:

1. Brno 4 4 0 0 0 14:5 12
2. České Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. Vítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. Plzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. Pardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
6. Karlovy Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
7. Sparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. Mladá Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
9. Třinec 4 2 0 0 2 15:11 6
10. Kladno 3 1 0 1 1 5:5 4
11. Litvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
12. Liberec 4 1 0 0 3 9:13 3
13. Olomouc 3 1 0 0 2 7:14 3
14. Hradec Králové 4 0 1 0 3 10:18 2
 
Mohlo by vás zajímat

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Barceloňan v extralize. Horká krev je u mě znát, ale musím být tvrdší, velí si Pérez

Barceloňan v extralize. Horká krev je u mě znát, ale musím být tvrdší, velí si Pérez

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu

Brno vede extraligu bez ztráty bodu, tentokrát si vyšláplo na Spartu
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga

Právě se děje

Aktualizováno před 38 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko
Zahraničí

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa
Hokej

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Podívejte se na výsledky 4. kola hokejové extraligy.
před 1 hodinou
"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu
Domácí

"Máš smůlu, umřeš!" Poslední český odsouzenec k smrti má šanci dostat se na svobodu

Zdeněk Vocásek byl původně za dvě vraždy odsouzen k trestu smrti. Nakonec ale dostal doživotí.
před 1 hodinou
Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané
Zahraničí

Švédům došla trpělivost. Mobily ve školách jsou od příštího roku zakázané

V různých podobách se k zákazu mobilu ve školách rozhodli ve Španělsku, Francii, Belgii či Dánsku.
před 1 hodinou
PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau
Fotbal

PSV s Kovářem podlehl v Lize mistrů Saint-Gilloise 1:3, Arsenal uspěl v Bilbau

Fotbalisté PSV Eindhoven s gólmanem Matějem Kovářem podlehli v úvodu ligové fáze Ligy mistrů doma Saint-Gilloise 1:3.
před 2 hodinami
Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos
8:51
Zahraničí

Kreml má pro státy NATO ostrý vzkaz. Své „pěšáky“ už má i v Česku, cílem je chaos

Kreml po incidentu, kdy Polsko sestřelilo několik ruských dronů, spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Naskočil i Lubomír Zaorálek.
před 2 hodinami
"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku
Zahraničí

"Smějí se nám do tváře." Slováci demonstrovali proti novému konsolidačnímu balíčku

Nejnovější vládní konsolidační balíček počítá se zvýšením odvodů na zdravotní pojištění pro zaměstnance a opět pro živnostníky.
Další zprávy