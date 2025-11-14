Lední hokej

Překvapení kola. Kladno si pěti góly vyšláplo na vedoucí Třinec

ČTK Sport ČTK, Sport
před 29 minutami
Kladno doma porazilo Třinec 5:3. Rytíři vyhráli doma pátý z posledních šesti zápasů, první Oceláři zůstali potřetí za sebou bez bodů.
Radost hokejistů Kladna v utkání proti Třinci
Radost hokejistů Kladna v utkání proti Třinci | Foto: ČTK

Připravujeme podrobnosti.

22. kolo hokejové extraligy:

Banes Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. N. Olesen (F. Přikryl, Štencel), 39. Lantoši (Harris, Vála) - 35. Hännikäinen (Koblasa, Husinecký), 42. Koblasa (Polášek), 63. D. Kaše (O. Kaše). Rozhodčí: Hribik, M. Sýkora - Thuma, Lhotský. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 6155.

České Budějovice: Mařík - Jank, Pýcha, M. Doudera, Vála, Vráblík, Štencel, Kachyňa - Ordoš, Harris, N. Olesen - Lantoši, Hoch, Kubík - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - P. Novák, F. Přikryl, Kašlík. Trenér: Čihák.

Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Komuls, Polášek, Plutnar, Baránek, Husinecký - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Čajkovič, Gut, Pištěk - Maštalířský, Jícha, Jurčík. Trenér: Petr.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Lenc (Weatherby, Filippi), 35. Sandberg (T. Galvas, Filippi), 39. A. Najman (J. Pytlík). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Štěpánek, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 7232.

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez - J. Pytlík, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Sirota, Irving, Němeček, Krejčík, Mašín, Tomov - Hyka, Shore, P. Kousal - R. Horák, M. Špaček, Řepík - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška - Ton. Trenér: J. Nedvěd.

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Bareš (Wylie, Kelly Klíma), 6. Kelly Klíma (Ryšavý, Vigneault), 24. Ojamäki (Vigneault, Robins), 50. Žovinec (Wylie, Kelly Klíma), 51. Robins (Ojamäki) - 15. Marinčin (Kundrátek, Miloš Roman), 19. Flynn, 29. M. Růžička (Cienciala, P. Sikora). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Frodl, Hynek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 2776.

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Wylie, Žovinec, Michal Houdek, T. Tomek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, Ryšavý - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, Melka, J. Strnad. Trenér: Čermák.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Koch, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, P. Sikora, Cienciala - Hrehorčák, Miloš Roman, Flynn - Dravecký. Trenér: Moták.

 
