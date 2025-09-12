Strach v Liberci. Útočník Vlach skončil po nárazu do mantinelu na nosítkách

Liberecký útočník Jaroslav Vlach zůstal v duelu s Pardubicemi v 50. minutě po nešťastném střetu u mantinelu ležet na ledě.
Okamžitě k němu přiběhli spoluhráči i soupeři a brzy dorazila také nosítka. Na ně pak hokejistu naložili a odvezli z ledu. Přitom gestem ukázal spoluhráčům i fanouškům že je při vědomí.
Bílí Tygři porazili Pardubice 4:2 a Dynamo porazili už potřetí za sebou. Největší favorit soutěže po úvodním drtivém vítězství 7:1 nad Hradcem Králové poprvé v sezoně ztratil body. Pardubickému trenérovi Filipu Pešánovi tak nevyšel zápas proti bývalému klubu, který ještě v minulé sezoně vedl.
Hokejisté Sparty porazili doma Třinec 5:2 a zůstali stoprocentní, naopak Oceláři poprvé prohráli. Na výhře Pražanů se dvěma góly podílel Michal Řepík, z toho jednou se prosadil z trestného střílení. Dva body zaznamenal i jeho spoluhráč Roman Horák a na druhé straně Andrej Nestrašil s Oscarem Flynnem.
Plzeň i přes pozdní příjezd kvůli dopravní zácpě na dálnici zvítězila v Olomouci 4:1 a uspěla tak i ve druhém utkání na kluzištích soupeřů v sezoně. Hanáci vedli 1:0, ale Západočeši třemi góly ve druhé třetině vývoj utkání otočili. Plzeň se posunula do čela soutěže, Olomouc je bez bodu poslední.
Brněnská Kometa uspěla na ledě Mladé Boleslavi 3:1 a v sezoně zůstává bez ztráty bodu. Dvě branky obhájce titulu padly v přesilových hrách, výhru Jihomoravanů jistil do prázdné branky svojí druhou trefou v utkání kapitán Jakub Flek, který se podobně prosadil i v úvodním duelu s Litvínovem. Bruslaři nenavázali na výhru na ledě Kladna a poprvé v sezoně padlo.
Hráči Vítkovic zdolali Kladno 1:0 po samostatných nájezdech a navázali tak na středeční výhru z Karlových Varů. Rytíři získali premiérový bod. Utkání rozhodl Martin Hanzl, čisté konto udržel Dominik Hrachovina.
Litvínov doma podlehl Karlovým Varům 0:4 a čeká na premiérový bodový zisk. Západočeši naopak odčinili středeční debakl s Vítkovicemi a připsali si první tři body. Dvěma góly se pod úspěch hostů podepsal kanadský útočník Nicholas Jones, čisté konto udržel Dominik Frodl.
Motor České Budějovice sice v duelu na ledě Hradce Králové třikrát prohrával, přesto nakonec slavil první vítězství v nové sezoně. Rozhodující gól na 4:3 vstřelil ve 34. minutě obránce Ondřej Kachyňa. Jihočeši poprvé v sezoně vyhráli, Mountfield si připsal druhou porážku.
2. kolo hokejové extraligy:
BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 55. Lakatoš (Moses, Pyrochta) - 7. K. Pospíšil (Zábranský, T. Zohorna), 52. Flek (Š. Stránský, H. Zohorna), 60. Flek. Rozhodčí: Šír, Obadal - Frodl, Thuma. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:2. Diváci: 3479.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, F. Pavlík, Skärberg, Čech - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Hradec, Buchtele - Rekonen, Suchý, Mazura - Lichtag. Závora, Malínek. Trenér. R. Král.
Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Zubíček - Flek, Cingel, Š. Stránský - Kollár, Ilomäki, K. Pospíšil - A. Zbořil, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, J. Kos. Trenér: Pokorný.
HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 36. Jones (Dello, Šťastný), 46. Jones (D. Moravec. Jiskra), 59. Černoch (Egle, Mamčics), 59. T. Redlich. Rozhodčí: Cabák, Zeliska - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 6:5, navíc Černoch (K. Vary) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5010.
Litvínov: M. Tomek - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Baránek, Czuczman, Gajdoš - Čajkovič, M. Sukeľ, Koblasa - Pištěk, D. Kaše, Hännikäinen - Brož, Holmström, Hlava - Jurčík, Jícha, Zygmunt. Trenér: Broš.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, Rulík, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Čihař - Šťastný, Jones, Jiskra - Sapoušek, Egle, P. Tomek - Koffer, Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
Mountfield Hradec Králové - Banes Motor České Budějovice 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Mudrák (Kusý, Gašo), 20. Tamáši (Kohout), 29. Radil (Pilař, Melancon) - 18. Cibulka (Lantoši), 27. Koláček (Štencel, Přikryl), 31. Kubík (M. Beránek, Vála), 34. Kachyňa (M. Doudera, M. Beránek). Rozhodčí: Hradil, Stano - Axman, Blažek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3465.
Hradec Králové: F. Novotný - Mudrák, Dlapa, Melancon, Šenkeřík, Vukojevic, L. Kovář, Pilař - Hašek, Bunnaman, Batna - Jergl, Kevin Klíma, Nenonen - Radil, Tamáši, Kohout - Kusý, Gašo, Pour. Trenér: T. Martinec.
České Budějovice: Strmeň - Kachyňa, M. Doudera, Cibulka, Vála, Vráblík, Štencel, Kubíček - Ordoš, Bulíř, Koláček - Olesen, Hoch, Lantoši - Kubík, Přikryl, M. Beránek - Novák, Toman, Valský. Trenér: Čihák.
Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 17. Šimek (A. Najman), 25. Lenc (O. Procházka, A. Najman), 52. A. Musil (Ahac, Faško-Rudáš), 59. Pytlík (Sandberg) - 11. L. Sedlák (Gazda, Lauko), 14. Vondráček (Ludvig, Tourigny). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Štěpánek, Dědek. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. Diváci: 6106.
Liberec: Kváča - Zeman, Šimek, Aubrecht, Zile, M. Ivan, Ahac, Šedivý - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, Pytlík - Faško-Rudáš, A. Musil, Pérez - Zachar, Petrovský, J. Vlach - Ryšavý. Trenér: Kudrna.
Pardubice: Will - Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Hájek, Tourigny, Ludvig, Košťálek, Mikliš - Mandát, L. Sedlák, Lauko - Smejkal, Kondelík, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Herčík - Formánek, Urban, Kaplan. Trenér: Pešán.
HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 7. Fridrich (O. Najman, Krastenbergs) - 24. Měchura (Lalancette, J. Jeřábek), 32. Simon (M. Petman), 37. Lev (O. Pšenička, Šalda), 60. M. Petman (Šalda). Rozhodčí: A. Jeřábek, Vrba - Rampír, Peluha. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 4324.
Olomouc: Machovský - A. Rutar, Ondrušek, T. Černý, Cosgrove, Škůrek, Rašner, Stella - Orsava, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Matýs, Nahodil, Kusko - Plášek, Macuh, Anděl. Trenér: Petrovický.
Plzeň: Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, Šiler. Trenér: Jandač.
HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 7. Řepík (Hyka, Krejčík), 22. Horák, 27. Irving (D. Vitouch), 58. P. Kousal (Horák), 59. Řepík z tr. střílení - 13. Daňo (Flynn, A. Nestrašil), 49. A. Nestrašil (Flynn, Marinčin). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Hynek, Zíka. Vyloučení: 5:3, navíc Chlapík - Daňo oba 5 min a Hudáček (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 12.082.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, M. Seppälä, Sirota, Němeček - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, Horák, K. Hrabík - Řepík, Shore, Hyka - Raška, Klepiš, D. Vitouch - M. Vitouch. Trenér: Gross.
Třinec: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, D. Musil, J. Galvas, Kundrátek, Koch, Nedomlel - M. Růžička, A. Nestrašil, Flynn - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, P. Vrána, M. Roman - Dravecký. Trenér: Moták.
Tabulka:
|1.
|Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2.
|Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3.
|Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4.
|Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5.
|Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|6.
|Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|7.
|Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|8.
|Karlovy Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|9.
|České Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|10.
|Mladá Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11.
|Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12.
|Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13.
|Hradec Králové
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14.
|Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0