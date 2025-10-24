Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

Podle příznivců Vervy kterých vedení klubu nereaguje na aktuální problémy, nebo přinejmenším nedostatečně komunikuje způsob jejich řešení. Fanoušci tak po první třetině opustili Jižní tribunu, na které vyvěsili transparenty a nepodporovali ve zbytku utkání hráče.
Hokejisté Litvínova soupeře z Liberce 4:3 zdolali v prodloužení a ukončili sérii deseti porážek.
Hrdinou zápasu byl útočník Ondřej Kaše, který si připsal čtyři kanadské body a svým druhým gólem v přesilové hře v prodloužení rozhodl. Liberec tak s Vervou prohrál i podruhé v sezoně.
Třinecký útočník Martin Růžička dosáhl při vítězství Ocelářů nad Mladou Boleslaví 2:1 díky dvěma asistencím na hranici 800 bodů v domácí nejvyšší soutěži. V 956 duelech má na kontě 360 branek a 440 přihrávek.
Plzeň - Hradec Králové 2:3. Mountfield vyhrál posedmé v řadě, Plzeň doma potřetí za sebou nebodovala.
Brno - Vítkovice 4:1. Kometa uspěla po dvou prohrách a je opět druhá v tabulce, dva góly dal kapitán Jakub Flek.
Kladno - Olomouc 3:2. Rytíři bodovali doma naplno potřetí za sebou, dvěma góly k tomu přispěl útočník Daniel Audette.
K. Vary - Sparta 4:3 po sam. nájezdech. Energie porazila Pražany posedmé z posledních osmi vzájemných soubojů.
Hokejová Tipsport extraliga - 17. kolo: Třinec - Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), Plzeň - Hradec Králové 2:3 (1:3, 0:0, 1:0), Litvínov - Liberec 4:3 v prodl. (1:3, 1:0, 1:0 - 1:0), Brno - Vítkovice 4:1 (2:0, 0:0, 2:1), Kladno - Olomouc 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), Karlovy Vary - Sparta 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0).
Tabulka:
|1.
|Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2.
|Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3.
|Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4.
|Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5.
|Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6.
|České Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7.
|Hradec Králové
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8.
|Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9.
|Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10.
|Karlovy Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11.
|Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12.
|Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13.
|Mladá Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14.
|Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9