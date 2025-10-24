Lední hokej

Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

ČTK ČTK
Aktualizováno před 8 minutami
Utkání 17. kola extraligy mezi hokejisty Litvínova a Libercem provázel protest domácích fanoušků.
Litvínov, protest fanoušků
Litvínov, protest fanoušků | Foto: ČTK

Podle příznivců Vervy kterých vedení klubu nereaguje na aktuální problémy, nebo přinejmenším nedostatečně komunikuje způsob jejich řešení. Fanoušci tak po první třetině opustili Jižní tribunu, na které vyvěsili transparenty a nepodporovali ve zbytku utkání hráče.

Hokejisté Litvínova soupeře z Liberce 4:3 zdolali v prodloužení a ukončili sérii deseti porážek.

Hrdinou zápasu byl útočník Ondřej Kaše, který si připsal čtyři kanadské body a svým druhým gólem v přesilové hře v prodloužení rozhodl. Liberec tak s Vervou prohrál i podruhé v sezoně.

Třinecký útočník Martin Růžička dosáhl při vítězství Ocelářů nad Mladou Boleslaví 2:1 díky dvěma asistencím na hranici 800 bodů v domácí nejvyšší soutěži. V 956 duelech má na kontě 360 branek a 440 přihrávek.

Plzeň - Hradec Králové 2:3. Mountfield vyhrál posedmé v řadě, Plzeň doma potřetí za sebou nebodovala.

Brno - Vítkovice 4:1. Kometa uspěla po dvou prohrách a je opět druhá v tabulce, dva góly dal kapitán Jakub Flek.

Kladno - Olomouc 3:2. Rytíři bodovali doma naplno potřetí za sebou, dvěma góly k tomu přispěl útočník Daniel Audette.

K. Vary - Sparta 4:3 po sam. nájezdech. Energie porazila Pražany posedmé z posledních osmi vzájemných soubojů.

Hokejová Tipsport extraliga - 17. kolo: Třinec - Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), Plzeň - Hradec Králové 2:3 (1:3, 0:0, 1:0), Litvínov - Liberec 4:3 v prodl. (1:3, 1:0, 1:0 - 1:0), Brno - Vítkovice 4:1 (2:0, 0:0, 2:1), Kladno - Olomouc 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), Karlovy Vary - Sparta 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0).

Tabulka:

1. Třinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. Brno 17 10 0 2 5 47:43 32
3. Pardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. Plzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. Olomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. České Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Hradec Králové 16 6 4 0 6 41:36 26
8. Vítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Liberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. Karlovy Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. Sparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Kladno 17 5 1 3 8 36:48 20
13. Mladá Boleslav 17 5 1 1 10 32:43 18
14. Litvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
 
Mohlo by vás zajímat

Je to trapné, prohlásil útočník Bostonu. K pohledu do zrcadla vyzval i Pastrňáka

Je to trapné, prohlásil útočník Bostonu. K pohledu do zrcadla vyzval i Pastrňáka
1:57

Je senzační, žasnou v Montrealu nad českým objevem. Zastiňuje už i jedničku

Je senzační, žasnou v Montrealu nad českým objevem. Zastiňuje už i jedničku

Trapas u Finů. Kvůli posile se stigmatem z Ruska odešel sponzor, pak zmizel i hráč

Trapas u Finů. Kvůli posile se stigmatem z Ruska odešel sponzor, pak zmizel i hráč

Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Podívejte se, jak čaroval proti Calgary

Dobeš oslňuje v zámoří skvělou bilancí. Podívejte se, jak čaroval proti Calgary
1:27
sport hokej Hokejová Tipsport extraliga

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník
Hokej

Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

Utkání 17. kola extraligy mezi hokejisty Litvínova a Libercem provázel protest domácích fanoušků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
Zahraničí

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď
Zahraničí

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 1 hodinou

Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, dostal nejméně 42 let vězení

Britský soud uložil doživotní vězení s minimální délkou 42 let Kolumbijci, který loni v Londýně zavraždil a rozčtvrtil dva muže a kusy jejich těl pak odhodil v kufrech na jihozápadě země. Napsala to…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři
2:04
Zahraničí

Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři

Magura dokázala způsobit rozsáhlé škody za zlomek ceny lodí, které zasáhla, a ukazuje, jak moderní technologie proměňují válku na moři.
před 1 hodinou

Fotbalistky začaly baráž výhrou 1:0 nad Rakouskem, rozhodla Khýrová

České fotbalistky v úvodním utkání baráže o postup do skupiny A Ligy národů porazily Rakousko 1:0. Jediný gól vstřelila Michaela Khýrová, která se prosadila přízemní střelou krátce před koncem…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu
Zahraničí

ŽIVĚ
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy