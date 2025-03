"Tohle jsem nikdy neviděl." Českého brankáře načapali s nedovolenou výstrojí

Zase ten Bartošák. Český hokejový brankář opět budí nežádoucí pozornost. V boji o udržení v nejvyšší finské lize chytal v nedovolené výstroji, pak rozdýchával překvapivý debakl. Donedávna obávané Lahti je tak v úzkých.

Jednatřicetiletý Patrik Bartošák, jehož kariéru provázejí skvělé výkony, ale i skandály v osobním životě, měl v aktuálním ročníku chytat za prvoligový Vsetín. Nakonec tam ale strávil jen měsíc, neboť ještě před prvním ostrým startem vyslyšel volání ze zahraničí.

S Lahti podepsal smlouvu do konce sezony.

Finský klub dobře zná, působil v něm - s přestávkou v ruském Chabarovsku - už v letech 2020 až 2023.

Tentokrát přišel jako záchrana prachbídného brankoviště. A individuálně uspěl. Ve 29 utkáních základní části zastavil bezmála 91 procent puků, o dost víc než dvojka Olof Lindbom s 89procentní úspěšností.

Jenže po týmové stránce je to katastrofa. Lahti, které v minulých dvou ročnících hrálo finále, o čtyři body neprošlo do play off. Ba co víc, sklouzlo rovnou do play out, které finská soutěž po letech uzavřenosti směrem dolů obnovila.

Série mezi předposledním a posledním týmem dlouhodobé fáze sezony se hraje na čtyři vítězné zápasy. Poražený půjde do baráže proti vítězi nižší ligy Mestis.

V úvodu série Lahti potvrdilo roli favorita. Nad Jukuritem, který v základní části získal o 26 bodů méně a byl vysloveně ligovým otloukánkem, zvítězilo 2:1.

V následném utkání na ledě soupeře však Lahti padlo 1:2 v prodloužení. A došlo na pozoruhodný moment. Domácí po první třetině podali stížnost na Bartošákovu výstroj. Zdála se jim v rozporu s pravidly.

Konkrétně zřejmě šlo vestu s na první pohled nepřirozeně vyvýšenou ramenní částí. Ve Finsku se řešila už dřív, ale jak deníku Iltalehti sdělil šéf ligových sudích Jyri Rönn, rozhodčí výstroj kontrolují jen v případě, že si to soupeř vyžádá.

A přesně to se v play out stalo.

"Tohle jsem nikdy neviděl. Už se měřily hokejky, ale ne ramenní vycpávky," kroutil hlavou v přenosu finské televize MTV bývalý hokejista Karri Kivi.

Jukuritu stížnost vyšla. Bartošák dostal za nedovolenou výstroj dvouminutový trest, který odseděl spoluhráč, a musel ji hned upravit, aby splňovala regule.

Ve třetím zápase série pak přišla hotová pohroma. Lahti doma i kvůli mimořádné nedisciplinovanosti prohrálo 3:8. Bartošák za stavu 2:6 odešel na střídačku. Chytil jen sedm ze třinácti střel. Další Češi na straně poražených, forvard Tomáš Poletín a obránce Michal Jordán, nebodovali.

"Můžete prohrát. Zápas může rozhodnout pár odrazů. Hrát ale takhle, to je ve vrcholovém sportu neodpustitelné," ztrhal výkon Lahti někdejší útočník a nyní expert stanice Yle Topi Nättinen.

"Klub hraje o svoji budoucnost, ale tým to očividně ještě nepochopil. Nebyl připravený v žádném ohledu, předvedl nedisciplinovaný a bezduchý výkon," pokračoval Nättinen. Možnost, že Lahti navzdory předpokladům sestoupí, označil v tomto světle za zcela reálnou.

Další zápas hrají Bartošák a spol. v pátek večer na půdě soupeře.