Hráči Bodö/Glimt si před Slavií zastříleli, norský tým v lize neprohrál od června

Při absenci zraněného nejlepšího ligového kanonýra Kaspera Högha se na kanonádě podílelo sedm různých střelců - v prvním poločase se prosadili Evjen, Björtuft a Hauge, po změně stran skórovali také Jörgensen, Fet, Berg a z penalty Bro Hansen.
Úřadující norský mistr vyhrál v domácí soutěži potřetí za sebou a neúplnou tabulku teď vede s tříbodovým náskokem před Stavangerem, který má zápas k dobru.
V lize podlehl naposledy v červnu Sarpsborgu, od té doby z třinácti soutěžních zápasů prohrál jen na konci srpna na hřišti Sturmu Graz (1:2), ale díky předchozí vysoké domácí výhře 5:0 si loňský semifinalista Evropské ligy zajistil start ve skupinové fázi Ligy mistrů.
V Edenu se norský tým představí ve středu 17. září. Pražané odehrají generálku v sobotu v ligovém duelu s Karvinou.