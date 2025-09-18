Velkolepý návrat. Mourinho se vrací do Benfiky, od vedení dostal nejvyšší úkol

Mourinho nahradí Bruna Lageho, jenž byl odvolán po úterní překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem v úvodním kole ligové fáze Ligy mistrů. Po takřka 25 letech se tak vrací do klubu, který na začátku své úspěšné kariéry vedl v deseti soutěžních zápasech.
Jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie bude působit ve vlasti po 21 letech. V roce 2004 po vítězství v Lize mistrů odešel z Porta do Chelsea, s níž během dvou angažmá třikrát ovládl Premier League. V milionářské soutěži uspěl i v roce 2010 s Interem Milán, v Evropské lize slavil s Manchesterem United a v Konferenční lize s AS Řím.
Mourinho bude mít za úkol znovu získat s Benficou portugalský titul, v posledních dvou sezonách skončili "Orli" na druhém místě za městským rivalem Sportingem. V Lize mistrů zažije dvaašedesátiletý kouč paradoxní situaci, protože s Fenerbahce vypadl v závěrečném předkole právě s Benficou a následně byl odvolán. Ve 2. kole ligové fáze se lisabonský velkoklub představí na hřišti Chelsea, předtím ho ale čekají ještě tři duely v portugalské nejvyšší soutěži.