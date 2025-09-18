Fotbal

Velkolepý návrat. Mourinho se vrací do Benfiky, od vedení dostal nejvyšší úkol

před 2 hodinami
Novým trenérem fotbalistů Benfiky Lisabon se podle očekávání stane José Mourinho. Slavný Portugalec se vrátí do práce jen tři týdny poté, co skončil ve Fenerbahce Istanbul. Benfica na webu informovala, že jednání spějí ke konci a brzy bude podepsána smlouva.
José Mourinho | Foto: Reuters

Mourinho nahradí Bruna Lageho, jenž byl odvolán po úterní překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem v úvodním kole ligové fáze Ligy mistrů. Po takřka 25 letech se tak vrací do klubu, který na začátku své úspěšné kariéry vedl v deseti soutěžních zápasech.

Jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie bude působit ve vlasti po 21 letech. V roce 2004 po vítězství v Lize mistrů odešel z Porta do Chelsea, s níž během dvou angažmá třikrát ovládl Premier League. V milionářské soutěži uspěl i v roce 2010 s Interem Milán, v Evropské lize slavil s Manchesterem United a v Konferenční lize s AS Řím.

Mourinho bude mít za úkol znovu získat s Benficou portugalský titul, v posledních dvou sezonách skončili "Orli" na druhém místě za městským rivalem Sportingem. V Lize mistrů zažije dvaašedesátiletý kouč paradoxní situaci, protože s Fenerbahce vypadl v závěrečném předkole právě s Benficou a následně byl odvolán. Ve 2. kole ligové fáze se lisabonský velkoklub představí na hřišti Chelsea, předtím ho ale čekají ještě tři duely v portugalské nejvyšší soutěži.

 
Další zprávy