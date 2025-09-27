Fotbal

Tahle prohra Real extrémně bolí. V derby dostal pět gólů

před 52 minutami
Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy vysokou porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlétika a poprvé v sezoně ztratili body.
Hvězda Realu Madrid Kylian Mbappé těžce kouše porážku v městském derby s Atlétikem
Hvězda Realu Madrid Kylian Mbappé těžce kouše porážku v městském derby s Atlétikem | Foto: Reuters

Atlético se sice ve 14. minutě dostalo do vedení díky hlavičce Robina Le Normanda, k vysoké výhře před téměř 70 tisíci diváků se ale muselo propracovat po obratu.

Ve 25. minutě totiž vyrovnal hostující kanonýr Kylian Mbappé a jedenáct minut nato poslal z voleje Real do vedení Arda Güler.

Obrat nastartoval v nastavení prvního poločasu hlavou Alexander Sörloth a po přestávce nasměroval Atlético za výhrou dvěma góly Julián Álvarez.

Argentinský mistr světa navázal na středeční hattrick proti Villarrealu proměněnou penaltou za Gülerův faul a poté krásně zakroutil přes zeď přímý kop.

Vítězství svěřenců trenéra Diega Simeoneho pečetil v nastavení z brejku Antoine Griezmann.

Po první soutěžní prohře v tomto ročníku mohou svěřenci trenéra Xabiho Alonsa přijít o vedení v tabulce, pokud v neděli jejich největší rival Barcelona porazí San Sebastian.

Po rozpačitém startu do sezony se Atlético díky třetí výhře ze čtyř zápasů posunulo na čtvrté místo tabulky.

Španělská fotbalová liga - 7. kolo:

Atlético Madrid - Real Madrid 5:2 (52. z pen. a 64. Álvarez, 14. Le Normand, 45.+3 Sörloth, 90.+3 Griezmann - 25. Mbappé, 36. Güler), Getafe - Levante 1:1 (57. Iglesias - 26. Romero).

1. Real Madrid 7 6 0 1 16:8 18
2. FC Barcelona 6 5 1 0 19:4 16
3. Villarreal 6 4 1 1 12:5 13
4. Atlético Madrid 7 3 3 1 14:9 12
5. Espaňol Barcelona 7 3 3 1 10:9 12
6. Getafe 7 3 2 2 8:9 11
7. Elche 6 2 4 0 8:5 10
8. Bilbao 6 3 1 2 7:7 10
9. Betis Sevilla 6 2 3 1 9:7 9
10. Alavés 6 2 2 2 6:6 8
11. Valencie 6 2 2 2 8:10 8
12. FC Sevilla 6 2 1 3 10:10 7
13. Pamplona 6 2 1 3 5:5 7
14. Vallecano 6 1 2 3 7:9 5
15. Celta Vigo 6 0 5 1 5:7 5
16. Levante 7 1 2 4 11:14 5
17. San Sebastian 6 1 2 3 6:9 5
18. Oviedo 6 1 0 5 2:11 3
19. Girona 7 0 3 4 3:16 3
20. Mallorca 6 0 2 4 5:11 2
 
