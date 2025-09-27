Tahle prohra Real extrémně bolí. V derby dostal pět gólů

Atlético se sice ve 14. minutě dostalo do vedení díky hlavičce Robina Le Normanda, k vysoké výhře před téměř 70 tisíci diváků se ale muselo propracovat po obratu.
Ve 25. minutě totiž vyrovnal hostující kanonýr Kylian Mbappé a jedenáct minut nato poslal z voleje Real do vedení Arda Güler.
Obrat nastartoval v nastavení prvního poločasu hlavou Alexander Sörloth a po přestávce nasměroval Atlético za výhrou dvěma góly Julián Álvarez.
Argentinský mistr světa navázal na středeční hattrick proti Villarrealu proměněnou penaltou za Gülerův faul a poté krásně zakroutil přes zeď přímý kop.
Vítězství svěřenců trenéra Diega Simeoneho pečetil v nastavení z brejku Antoine Griezmann.
Po první soutěžní prohře v tomto ročníku mohou svěřenci trenéra Xabiho Alonsa přijít o vedení v tabulce, pokud v neděli jejich největší rival Barcelona porazí San Sebastian.
Po rozpačitém startu do sezony se Atlético díky třetí výhře ze čtyř zápasů posunulo na čtvrté místo tabulky.
Španělská fotbalová liga - 7. kolo:
Atlético Madrid - Real Madrid 5:2 (52. z pen. a 64. Álvarez, 14. Le Normand, 45.+3 Sörloth, 90.+3 Griezmann - 25. Mbappé, 36. Güler), Getafe - Levante 1:1 (57. Iglesias - 26. Romero).
|1.
|Real Madrid
|7
|6
|0
|1
|16:8
|18
|2.
|FC Barcelona
|6
|5
|1
|0
|19:4
|16
|3.
|Villarreal
|6
|4
|1
|1
|12:5
|13
|4.
|Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14:9
|12
|5.
|Espaňol Barcelona
|7
|3
|3
|1
|10:9
|12
|6.
|Getafe
|7
|3
|2
|2
|8:9
|11
|7.
|Elche
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|8.
|Bilbao
|6
|3
|1
|2
|7:7
|10
|9.
|Betis Sevilla
|6
|2
|3
|1
|9:7
|9
|10.
|Alavés
|6
|2
|2
|2
|6:6
|8
|11.
|Valencie
|6
|2
|2
|2
|8:10
|8
|12.
|FC Sevilla
|6
|2
|1
|3
|10:10
|7
|13.
|Pamplona
|6
|2
|1
|3
|5:5
|7
|14.
|Vallecano
|6
|1
|2
|3
|7:9
|5
|15.
|Celta Vigo
|6
|0
|5
|1
|5:7
|5
|16.
|Levante
|7
|1
|2
|4
|11:14
|5
|17.
|San Sebastian
|6
|1
|2
|3
|6:9
|5
|18.
|Oviedo
|6
|1
|0
|5
|2:11
|3
|19.
|Girona
|7
|0
|3
|4
|3:16
|3
|20.
|Mallorca
|6
|0
|2
|4
|5:11
|2