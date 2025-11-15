Fotbal

Španělé a Rakušané jsou krok od mistrovství světa

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Španělští fotbalisté mají po výhře v Gruzii 4:0 na dosah postup na mistrovství světa, podobně jako Rakušané, kteří zvítězili na Kypru 2:0. Favorizovaní Belgičané hráli v Kazachstánu jen 1:1 a oslavy museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají jen dvoubodový náskok před Severní Makedonií a Walesem.
Alex Baena ze Španělska (vlevo) bojuje o míč s Giorgim Kvernadzem z Gruzie
Alex Baena ze Španělska (vlevo) bojuje o míč s Giorgim Kvernadzem z Gruzie | Foto: ČTK

Už dříve se na šampionát kvalifikovaly Anglie, Francie a Chorvatsko, téměř jistotu má i Norsko a Nizozemsko a večer mohou napsat postupovou tečku také Švýcaři.

Španělé ve skupině E v Tbilisi deklasovali Gruzii 4:0, přestože jim chyběl zraněný Yamal. Hlavním hrdinou byl Oyarzabal ze San Sebastianu, který ve svém 50. mezistátním utkání vstřelil dvě branky a na další přihrál Torresovi. Mezitím se trefil také Zubimendi a mistři Evropy si připsali 30. soutěžní utkání v řadě bez porážky v normální hrací době. Během této série prohráli jen v penaltovém rozstřelu v jarním finále Ligy národů s Portugalskem.

V čele skupiny E mají tříbodový náskok před Turky a před úterním utkáním s nimi v Seville mají o 14 branek lepší skóre. Jejich pronásledovatelé si zajistili minimálně baráž výhrou v Burse nad Bulharskem 2:0. Stejného soupeře v říjnu pokořili v Sofii 6:1, ale doma byli mnohem skromnější. Stačila jim penalta, kterou proměnil Calhanoglu, a vlastní gól.

Rakušané ve skupině H vyhráli na Kypru 2:0 a pod taktovkou německého trenéra Rangnicka, který se mužstva ujal v roce 2022 po odchodu z Manchesteru United, sahají po postupu. Slavit mohou dokonce už dnes, pokud Bosna nevyhraje ve večerním zápase v Zenici nad Rumunskem. Na světovém šampionátu přitom hráli naposledy v roce 1998.

Arnautovic nejprve proměnil pokutový kop, ve druhém poločase zpečetil výhru a osmým gólem se zařadil na druhé místo mezi střelci evropské části kvalifikace za Nora Haalanda. Šestatřicetiletý útočník zároveň vylepšil rakouské rekordy 129. zápasem a 47. brankou.

Belgie vyhrála ve vzájemných zápasech pětkrát v řadě, čtyřikrát s nulou na účtu inkasovaných branek. Kazachstán utrpěl v září v Bruselu debakl 0:6, ale doma se představil v mnohem lepším světle, přestože už byl bez šance na postup. Už v 9. minutě sedmnáctiletý Satpajev, který má na příští rok podepsanou smlouvu s Chelsea, využil chybu v belgické rozehrávce.

Hostům chyběl nejlepší střelec Lukaku, autor 89 branek od srpna marodí se stehenním svalem. A vypadl i záložník De Bruyne, který v kvalifikaci pomohl šesti góly. Po změně stran je zastoupil Vanaken a přesnou hlavičkou vyrovnal. Kapitán hostů měl ještě další dvě šance, ale postupový gól vstřelit nedokázal. Domácí udrželi remízu i v deseti poté, co byl 11 minut před koncem vyloučen Česnokov.

Ve stejné skupině Wales zvítězil v Lichtenštejnsku 1:0. Ostrovní tým si potřeboval vylepšit skóre alespoň o šest branek, aby předstihl Severní Makedonii, s níž se v úterý v Cardiffu utká o druhé místo, ale to se mu nepovedlo. Přímý postup do baráže mu zaručí jedině výhra, ale účast v ní má jistou podobně jako čeští fotbalisté díky Lize národů. Fotbalový trpaslík vzdoroval déle než hodinu, než ho zaskočil svým premiérovým gólem v reprezentaci Jordan James. Lichtenštejnsko je dál bez bodu a bez vstřelené branky.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina E:

Bursa: Turecko - Bulharsko 2:0 (1:0). Branky: 18. Calhanoglu z pen., 84. vlastní Černev.

Tbilisi: Gruzie - Španělsko 0:4 (0:3). Branky: 11. z pen. a 63. Oyarzabal z pen, 22. Zubimendi, 35. Torres.

1. Španělsko 5 5 0 0 19:0 15
2. Turecko 5 4 0 1 15:10 12
3. Gruzie 5 1 0 4 6:13 3
4. Bulharsko 5 0 0 5 1:18 0

Skupina H:

Limassol: Kypr - Rakousko 0:2 (0:1). Branky: 18. z pen. a 55. Arnautovic.

20:45 Zenica: Bosna a Hercegovina - Rumunsko

1. Rakousko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a Hercegovina 6 4 1 1 13:5 13
3. Rumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. Kypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San Marino 7 0 0 7 1:32 0

Skupina J:

Astana: Kazachstán - Belgie 1:1 (1:0). Branky: 9. Satpajev - 48. Vanaken. ČK: 79. Čenokov (Kaz.).

Vaduz: Lichtenštejnsko - Wales 0:1 (0:0). Branka: 62. J. James.

1. Belgie 7 4 3 0 22:7 15
2. Severní Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. Wales 7 4 1 2 14:10 13
4. Kazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. Lichtenštejnsko 7 0 0 7 0:24 0

 
Mohlo by vás zajímat

Soupeř pro baráž? Analytici mají jasno. Tým, který seřezal Čechy, je lepší variantou

Soupeř pro baráž? Analytici mají jasno. Tým, který seřezal Čechy, je lepší variantou

Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo

Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš

Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš
Fotbal sport Obsah Španělská fotbalová reprezentace

Právě se děje

před 29 minutami
V Kolíně vlak srazil a usmrtil člověka, provoz na trati do Velimi je omezen
Zprávy

V Kolíně vlak srazil a usmrtil člověka, provoz na trati do Velimi je omezen

Událost byla hlášená krátce před 20:00, vlak jedoucí z Prahy na Vsetín nedaleko za nádražím srazil muže.
před 2 hodinami
Putin si telefonoval s Netanjahuem o situaci na Blízkém východě
Zahraničí

Putin si telefonoval s Netanjahuem o situaci na Blízkém východě

Uskutečnila se podrobná výměna názorů na situaci v blízkovýchodním regionu, včetně vývoje v Pásmu Gazy, uvedl Kreml.
před 2 hodinami
Slovenský vicepremiér Kmec po kritice týkající se dotací sám podal demisi
Zahraničí

Slovenský vicepremiér Kmec po kritice týkající se dotací sám podal demisi

Premiér Robert Fico přitom ještě v pátek ohlásil vlastní návrh na Kmecovo odvolání.
před 2 hodinami
Papež ve Vatikánu podpořil existenci kin. Sešel se s Blanchettovou nebo Mortensenem
Film

Papež ve Vatikánu podpořil existenci kin. Sešel se s Blanchettovou nebo Mortensenem

„Násilí, chudoba, exil, osamělost, závislosti, zapomenuté války jsou rány, které je třeba vidět a o kterých je třeba vyprávět,“ řekl.
před 2 hodinami
Španělé a Rakušané jsou krok od mistrovství světa
Fotbal

Španělé a Rakušané jsou krok od mistrovství světa

Španělští fotbalisté mají po výhře v Gruzii 4:0 na dosah postup na mistrovství světa, podobně jako Rakušané, kteří zvítězili na Kypru 2:0.
před 4 hodinami
"Nebudeme se stydět." Zelenského muž vtipkoval o Nord Streamu, rozvířil spekulace
1:10
Zahraničí

"Nebudeme se stydět." Zelenského muž vtipkoval o Nord Streamu, rozvířil spekulace

Německo spustilo vlastní vyšetřování. Na jeho základě obvinilo několik Ukrajinců, kteří podle Berlína za útokem stáli.
před 5 hodinami
Finále Turnaje mistrů nabídne hvězdný souboj. Sinnera požene bouřlivé publikum
Tenis

Finále Turnaje mistrů nabídne hvězdný souboj. Sinnera požene bouřlivé publikum

Italský tenista Jannik Sinner postoupil potřetí v řadě do finále Turnaje mistrů.
Další zprávy