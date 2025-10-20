Souček v krvi, West Ham dál v krizi. Prohrál doma i čtvrtý zápas sezony

Souček se vrátil do základní sestavy poté, co si odpykal stopku za vyloučení, už po dvaceti minutách ale pro něj zápas málem skončil.
Rodák z Havlíčkova Brodu si totiž při souboji roztrhl obočí, ze kterého mu crčela krev. Lékařský tým "Kladivářů" mu však ránu vyspravil a Souček ve hře pokračoval.
Jeho celku se ovšem vůbec nedařilo, hosté byli jasně lepší a nebezpečnější. Ve 30. minutě Thiago trefil z voleje břevno, o minutu později Areola vyškrábl gólovou hlavičku Damsgaarda. Ve 43. minutě už obrana West Hamu neodolala a Thiago otevřel skóre.
Ještě do přestávky se k první střele na bránu odhodlali i domácí. Souček připravil palebnou pozici pro Bowena, ale jeho pokus odvrátil gólman na roh.
V sedmé minutě nastavení prvního dějství se Brentford radoval podruhé, "Kladiváře" však tentokrát spasil těsný ofsajd a zásah VAR.
I po změně stran přibývaly šance jen na straně hostů, West Ham od další branky zachránilo znovu břevno.
Součka stáhl trenér Nuno při své domácí premiéře na lavičce klubu ze hřiště v 71. minutě, k úspěchu to už nepomohlo.
Naopak Brentford dokázal v londýnském derby náskok v nastavení pojistit, krátce po svém příchodu na trávník se trefil Jensen.
"Kladiváři" jsou po šesté porážce v sezoně v tabulce předposlední, hůř je na tom jen Wolverhampton s jiným českým reprezentantem Ladislavem Krejčím.
Anglická fotbalová liga - 8. kolo:
West Ham - Brentford 0:2 (43. Thiago, 90.+5 Jensen).
|1.
|Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2.
|Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3.
|Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5.
|Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|6.
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7.
|Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8.
|Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9.
|Manchester United
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10.
|Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11.
|Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12.
|Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|13.
|Brentford
|8
|3
|1
|4
|11:12
|10
|14.
|Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|15.
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|16.
|Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|17.
|Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18.
|Nottingham
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19.
|West Ham
|8
|1
|1
|6
|6:18
|4
|20.
|Wolverhampton
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2