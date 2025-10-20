Fotbal

Souček v krvi, West Ham dál v krizi. Prohrál doma i čtvrtý zápas sezony

před 2 hodinami
Fotbalový West Ham se dál topí v krizi. Nepomohl mu ani návrat Tomáše Součka po vypršení třízápasového trestu, v anglické lize podlehl doma Brentfordu 0:2 a prohrál i čtvrtý domácí duel sezony. Český záložník navíc během utkání utrpěl krvavé zranění.
Záložník West Hamu Tomáš Souček se zalepeným obočím při utkání s Brentfordem
Záložník West Hamu Tomáš Souček se zalepeným obočím při utkání s Brentfordem | Foto: Reuters

Souček se vrátil do základní sestavy poté, co si odpykal stopku za vyloučení, už po dvaceti minutách ale pro něj zápas málem skončil.

Rodák z Havlíčkova Brodu si totiž při souboji roztrhl obočí, ze kterého mu crčela krev. Lékařský tým "Kladivářů" mu však ránu vyspravil a Souček ve hře pokračoval.

Jeho celku se ovšem vůbec nedařilo, hosté byli jasně lepší a nebezpečnější. Ve 30. minutě Thiago trefil z voleje břevno, o minutu později Areola vyškrábl gólovou hlavičku Damsgaarda. Ve 43. minutě už obrana West Hamu neodolala a Thiago otevřel skóre.

Ještě do přestávky se k první střele na bránu odhodlali i domácí. Souček připravil palebnou pozici pro Bowena, ale jeho pokus odvrátil gólman na roh.

V sedmé minutě nastavení prvního dějství se Brentford radoval podruhé, "Kladiváře" však tentokrát spasil těsný ofsajd a zásah VAR.

I po změně stran přibývaly šance jen na straně hostů, West Ham od další branky zachránilo znovu břevno.

Součka stáhl trenér Nuno při své domácí premiéře na lavičce klubu ze hřiště v 71. minutě, k úspěchu to už nepomohlo.

Naopak Brentford dokázal v londýnském derby náskok v nastavení pojistit, krátce po svém příchodu na trávník se trefil Jensen.

"Kladiváři" jsou po šesté porážce v sezoně v tabulce předposlední, hůř je na tom jen Wolverhampton s jiným českým reprezentantem Ladislavem Krejčím.

Anglická fotbalová liga - 8. kolo:

West Ham - Brentford 0:2 (43. Thiago, 90.+5 Jensen).

1. Arsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Manchester City 8 5 1 2 17:6 16
3. Liverpool 8 5 0 3 14:11 15
Bournemouth 8 4 3 1 14:11 15
5. Chelsea 8 4 2 2 16:9 14
6. Tottenham 8 4 2 2 14:7 14
7. Sunderland 8 4 2 2 9:6 14
8. Crystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
9. Manchester United 8 4 1 3 11:12 13
10. Brighton 8 3 3 2 12:11 12
11. Aston Villa 8 3 3 2 8:8 12
12. Everton 8 3 2 3 9:9 11
13. Brentford 8 3 1 4 11:12 10
14. Newcastle 8 2 3 3 7:7 9
15. Fulham 8 2 2 4 8:12 8
16. Leeds 8 2 2 4 7:13 8
17. Burnley 8 2 1 5 9:15 7
18. Nottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West Ham 8 1 1 6 6:18 4
20. Wolverhampton 8 0 2 6 5:16 2
 
