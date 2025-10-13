Fotbal

Slováci se hodinu trápili s Lucemburskem, ale MS mají zase blíž. Trefil se i Schranz

před 1 hodinou
Slovenští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa porazili 2:0 Lucembursko a ve skupině A jsou druzí jen o skóre za Německem. Napravili tak minulé zaváhání v Belfastu, kde se Severním Irskem prohráli 0:2.
Slovenský fotbalista Adam Obert (vpravo) slaví s Ondrejem Dudou gól, kterým otevřel skóre utkání kvalifikace o postup na MS s Lucemburskem
Slovenský fotbalista Adam Obert (vpravo) slaví s Ondrejem Dudou gól, kterým otevřel skóre utkání kvalifikace o postup na MS s Lucemburskem | Foto: Reuters

Slováci mohli po třinácti minutách prohrávat, jenže Dardari velkou šanci neproměnil.

Favorit se skoro hodinu s Lucemburskem trápil, pak ho vysvobodil po rohovém kopu stoper Adam Obert. Druhou branku přidal v 72. minutě útočník Slavie Praha Ivan Schranz, který skóroval po minutě na hřišti.

Němci zvítězili na hřišti Severního Irska 1:0, o jedinou branku se postaral Woltemade, který se trefil ramenem po centru z rohu. Severní Irsko prohrálo na domácí půdě po dvou letech a Německu podlehlo podesáté za sebou.

Švýcarsko jako vedoucí tým skupiny B remizovalo 0:0 ve Slovinsku a poprvé v kvalifikaci ztratilo body. V zápase si země helvétského kříže příliš mnoho šancí nevypracovala a na branku soupeře poprvé vystřelila až v 82. minutě.

Švýcaři mají na druhé Kosovo náskok tři body. Slovinsko na premiérovou výhru v kvalifikaci nadále čeká. Ve čtvrtém zápase uhrálo třetí remízu.

Bez vítězství jsou v téže skupině i Švédové, kteří doma prohráli s Kosovem 0:1 a v tabulce jsou na posledním čtvrtém místě.

Kosovo navázalo na poslední vzájemný duel ze září, který ovládlo 2:0. Výhru tentokrát jedinou brankou zajistil útočník Hoffenheimu Asllani.

Fotbalisté Francie bez zraněného Kyliana Mbappého, jenž kvůli zdravotním problémům střídal už v předchozím zápase s Ázerbájdžánem, remizovali na Islandu 2:2.

Po prvním poločase prohrávali, ale výsledek se jim podařilo otočit po brankách v rozmezí pěti minut Nkunkua a Matety. Islanďané však po dvou minutách vyrovnali a skóre už se nezměnilo. Francouzi i tak vedou skupinu s náskokem tří bodů na druhou Ukrajinu, která porazila 2:1 Ázerbájdžán.

Na první místo skupiny J se posunula Belgie, která zvítězila ve Walesu 4:2. Svěřenci trenéra Rudiho Garcii odčinili předchozí remízové zaváhání proti Severní Makedonii, kterou vystřídali v čele tabulky.

Dvakrát se dnes z penalty trefil De Bruyne, jenž rozhodl i předchozí vzájemných duel v červnu. Záložník Neapole vstřelil Walesu šest branek v posledních šesti vzájemných zápasech.

Severní Makedonie proti Kazachstánu nepotvrdila roli favorita a jen remizovala 1:1. Přesto v kvalifikaci zůstala neporažená a na třetí Wales má náskok tří bodů.

Na šampionát, který příští rok hostí USA, Kanada a Mexiko, postoupí vítězové skupin. Celky ze druhých míst budou mít ještě šanci v play off.

Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:

Skupina A:

Slovensko - Lucembursko 2:0 (0:0)

Branky: 55. Obert, 72. Schranz.

Severní Irsko - Německo 0:1 (0:1)

Branka: 31. Woltemade.

1. Německo 4 3 0 1 8:3 9
2. Slovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. Lucembursko 4 0 0 4 1:10 0

Skupina B:

Švédsko - Kosovo 0:1 (0:1)

Branka: 32. Asllani.

Slovinsko - Švýcarsko 0:0

1. Švýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. Kosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. Slovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. Švédsko 4 0 1 3 2:7 1

Skupina D

Island - Francie 2:2 (1:0)

Branky: 39. Pálsson, 70. Hlynsson - 63. Nkunku, 68. Mateta.

Ukrajina - Ázerbájdžán 2:1 (1:1)

Branky: 30. Huculjak, 64. Malinovskyj - 45.+3 vlastní Mykolenko.

1. Francie 4 3 1 0 9:3 10
2. Ukrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. Island 4 1 1 2 11:9 4
4. Ázerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

Skupina J:

Wales - Belgie 2:4 (1:2)

Branky: 8. Rodon, 89. Broadhead - 18. a 76. obě z pen. De Bruyne, 24. Meunier, 90. Trossard.

Severní Makedonie - Kazachstán 1:1 (0:0)

Branky: 74. Bardhi - 54. Karaman.

1. Belgie 6 4 2 0 21:6 14
2. Severní Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. Wales 6 3 1 2 13:10 10
4. Kazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. Lichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

 
