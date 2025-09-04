Fotbal

Obrovská euforie Slováků, v kvalifikaci na MS přehráli poprvé v historii Německo

před 29 minutami
Slovenští fotbalisté v úvodu kvalifikace mistrovství světa v roce 2026 porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl vinou zranění počítat se čtyřmi oporami Ivanem Schranzem ze Slavie, Lukášem Haraslínem ze Sparty, Denisem Vavrem z Wolfsburgu a Tomášem Suslovem z Verony.
Dávid Hancko slaví se spoluhráči gól proti Německu
Dávid Hancko slaví se spoluhráči gól proti Německu | Foto: ČTK

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina A:

Bratislava: Slovensko - Německo 2:0 (1:0)

Branky: 42. Hancko, 55. Strelec.

Lucemburk: Lucembursko - Severní Irsko 1:3 (1:1)

Branky: 30. Dardari - 7. Reid, 46. Charles, 70. Devenny. ČK: 66. Korac (Lucembursko).

Tabulka:

1. Severní Irsko 1 1 0 0 3:1 3
2. Slovensko 1 1 0 0 2:0 3
3. Lucembursko 1 0 0 1 1:3 0
4. Německo 1 0 0 1 0:2 0

Skupina E:

Tbilisi: Gruzie - Turecko 2:3 (0:2)

Branky: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 41. a 52. Aktürkoglu, 3. Müldür. ČK: 71. Yilmaz (Turecko).

Sofia: Bulharsko - Španělsko 0:3 (0:3)

Branky: 5. Oyarzabal, 30. Cucurella, 38. Merino.

Tabulka:

1. Španělsko 1 1 0 0 3:0 3
2. Turecko 1 1 0 0 3:2 3
3. Gruzie 1 0 0 1 2:3 0
4. Bulharsko 1 0 0 1 0:3 0

Skupina G:

Kaunas: Litva - Malta 1:1 (0:0)

Branky: 90.+7 Gineitis z pen - 83. Satariano. ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi.

Rotterdam: Nizozemsko - Polsko 1:1 (1:0)

Branka: 28. Dumfries - 80. Cash.

Tabulka:

1. Nizozemsko 3 2 1 0 11:1 7
2. Polsko 4 2 1 1 5:3 7
3. Finsko 4 2 1 1 5:5 7
4. Litva 4 0 3 1 3:4 3
5. Malta 5 0 2 3 1:12 2

Skupina J:

Astana: Kazachstán - Wales 0:1 (0:1)

Branka: 24. Moore.

Vaduz: Lichtenštejnsko - Belgie 0:6 (0:1)

Branky: 46. a 70. z pen. Tielemans, 29. De Cuyper, 60. Theate, 62. De Bruyne, 90.+1 Fofana.

Tabulka:

1. Wales 5 3 1 1 11:6 10
2. Severní Makedonie 4 2 2 0 6:2 8
3. Belgie 3 2 1 0 11:4 7
4. Kazachstán 4 1 0 3 3:5 3
5. Lichtenštejnsko 4 0 0 4 0:14 0
 
Obrovská euforie Slováků, v kvalifikaci na MS přehráli poprvé v historii Německo
Obrovská euforie Slováků, v kvalifikaci na MS přehráli poprvé v historii Německo

