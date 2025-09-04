Obrovská euforie Slováků, v kvalifikaci na MS přehráli poprvé v historii Německo

Aktualizujeme
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina A:
Bratislava: Slovensko - Německo 2:0 (1:0)
Branky: 42. Hancko, 55. Strelec.
Lucemburk: Lucembursko - Severní Irsko 1:3 (1:1)
Branky: 30. Dardari - 7. Reid, 46. Charles, 70. Devenny. ČK: 66. Korac (Lucembursko).
Tabulka:
|1.
|Severní Irsko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2.
|Slovensko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3.
|Lucembursko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4.
|Německo
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Skupina E:
Tbilisi: Gruzie - Turecko 2:3 (0:2)
Branky: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 41. a 52. Aktürkoglu, 3. Müldür. ČK: 71. Yilmaz (Turecko).
Sofia: Bulharsko - Španělsko 0:3 (0:3)
Branky: 5. Oyarzabal, 30. Cucurella, 38. Merino.
Tabulka:
|1.
|Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2.
|Turecko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|3.
|Gruzie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4.
|Bulharsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
Skupina G:
Kaunas: Litva - Malta 1:1 (0:0)
Branky: 90.+7 Gineitis z pen - 83. Satariano. ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi.
Rotterdam: Nizozemsko - Polsko 1:1 (1:0)
Branka: 28. Dumfries - 80. Cash.
Tabulka:
|1.
|Nizozemsko
|3
|2
|1
|0
|11:1
|7
|2.
|Polsko
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|3.
|Finsko
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|4.
|Litva
|4
|0
|3
|1
|3:4
|3
|5.
|Malta
|5
|0
|2
|3
|1:12
|2
Skupina J:
Astana: Kazachstán - Wales 0:1 (0:1)
Branka: 24. Moore.
Vaduz: Lichtenštejnsko - Belgie 0:6 (0:1)
Branky: 46. a 70. z pen. Tielemans, 29. De Cuyper, 60. Theate, 62. De Bruyne, 90.+1 Fofana.
Tabulka:
|1.
|Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|2.
|Severní Makedonie
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|3.
|Belgie
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4.
|Kazachstán
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5.
|Lichtenštejnsko
|4
|0
|0
|4
|0:14
|0