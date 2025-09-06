Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

Portugalci, kteří v červnu podruhé ovládli Ligu národů, dnes vstoupili do skupiny F, kde jsou i Maďarsko a Irsko. Hosté rozhodli v Jerevanu o triumfu už v rozmezí 10. až 32. minuty, kdy se trefili Félix, Ronaldo a Cancelo. První dva jmenovaní se prosadili i po změně stran. Čtyřicetiletý Ronaldo zaokrouhlil počet reprezentačních branek na 140. Posunul tím vlastní rekord v počtu zásahů na mezinárodní scéně.
Anglie se dostala do vedení po vlastním gólu Garcíi, ve druhé půli se prosadil Rice. Výběr německého trenéra Tuchela vede skupinu K o pět bodů před Srby, kteří odehráli o duel méně. Angličané v kvalifikaci stále neinkasovali.
Jediný gól v souboji Lotyšska se Srbskem vstřelil ve 12. minutě Vlahovič. Birmančevič třináctý reprezentační start nepřidal. Minulý týden nastoupil v lotyšské metropoli se Spartou, která tam navzdory prohře 0:1 s FC Riga postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina K:
Riga: Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1). Branka: 12. Vlahovič.
Birmingham: Anglie - Andorra 2:0 (1:0). Branky: 23. vlastní García, 67. Rice.
|1.
|Anglie
|4
|4
|0
|0
|8:0
|12
|2.
|Srbsko
|3
|2
|1
|0
|4:0
|7
|3.
|Albánie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|4.
|Lotyšsko
|4
|1
|1
|2
|2:5
|4
|5.
|Andorra
|5
|0
|0
|5
|0:10
|0
Skupina F:
Jerevan: Arménie - Portugalsko 0:5 (0:3). Branky: 10. a 61. Félix, 21. a 46. Ronaldo, 31. Cancelo.