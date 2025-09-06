Fotbal

Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala stoprocentní. Srbové vyhráli v Lotyšsku 1:0 a bodovali i ve třetím kvalifikačním utkání. Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič strávil celé utkání na lavičce vítězů.
Gólman Henri Avagjan se jen marně natahoval po střele Cristiana Ronalda
Gólman Henri Avagjan se jen marně natahoval po střele Cristiana Ronalda | Foto: ČTK

Portugalci, kteří v červnu podruhé ovládli Ligu národů, dnes vstoupili do skupiny F, kde jsou i Maďarsko a Irsko. Hosté rozhodli v Jerevanu o triumfu už v rozmezí 10. až 32. minuty, kdy se trefili Félix, Ronaldo a Cancelo. První dva jmenovaní se prosadili i po změně stran. Čtyřicetiletý Ronaldo zaokrouhlil počet reprezentačních branek na 140. Posunul tím vlastní rekord v počtu zásahů na mezinárodní scéně.

Anglie se dostala do vedení po vlastním gólu Garcíi, ve druhé půli se prosadil Rice. Výběr německého trenéra Tuchela vede skupinu K o pět bodů před Srby, kteří odehráli o duel méně. Angličané v kvalifikaci stále neinkasovali.

Jediný gól v souboji Lotyšska se Srbskem vstřelil ve 12. minutě Vlahovič. Birmančevič třináctý reprezentační start nepřidal. Minulý týden nastoupil v lotyšské metropoli se Spartou, která tam navzdory prohře 0:1 s FC Riga postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina K:

Riga: Lotyšsko - Srbsko 0:1 (0:1). Branka: 12. Vlahovič.

Birmingham: Anglie - Andorra 2:0 (1:0). Branky: 23. vlastní García, 67. Rice.

1. Anglie 4 4 0 0 8:0 12
2. Srbsko 3 2 1 0 4:0 7
3. Albánie 4 1 2 1 4:3 5
4. Lotyšsko 4 1 1 2 2:5 4
5. Andorra 5 0 0 5 0:10 0

Skupina F:

Jerevan: Arménie - Portugalsko 0:5 (0:3). Branky: 10. a 61. Félix, 21. a 46. Ronaldo, 31. Cancelo.

 
Mohlo by vás zajímat

Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Chorvaté ovládnou skupinu na 89 procent. Statistici predikují Česku smolný scénář

Staněk oslavil návrat do reprezentace čistým kontem a výhrou v Podgorici

Staněk oslavil návrat do reprezentace čistým kontem a výhrou v Podgorici

"Roberte, jdi pryč!“ Černohorci po porážce s Českem odepsali trenéra slavného jména

"Roberte, jdi pryč!“ Černohorci po porážce s Českem odepsali trenéra slavného jména
Fotbal sport Obsah Cristiano Ronaldo

Právě se děje

před 1 hodinou
Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku
Tenis

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

České tenistky Alena a Jana Kovačkovy vyhrály juniorskou čtyřhru na US Open. Ve finále porazily v New Yorku dvojici Vandrommeová, Vladsonová 6:2, 6:2.
před 2 hodinami
Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát
Fotbal

Neúnavná gólová mašina jede stále naplno. Ronaldo se trefil v Arménii hned dvakrát

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce.
před 2 hodinami
Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy
Fotbal

Higuita šokoval svět škorpionovým kopem. Nápad se zrodil při natáčení reklamy

Legendární zásah Reného Higuity na Wembley před 30 lety ukázal, že gólman v moderním fotbalu může dokázat víc, než jen stát na brankové čáře.
před 3 hodinami
Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO
6:19
Domácí

Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO

"Jak se má Ukrajina bránit?" zeptalo se Aktuálně.cz Andreje Babiše. "To je otázka na pana Trumpa a Zelenského. Ne na mě," odpověděl.
před 3 hodinami

Hokejisté Sparty zdolali v Lize mistrů po Lulee i další švédský tým Frölundu

Hokejisté Sparty porazili v Lize mistrů v Chomutově Frölundu 4:2 a navázali na čtvrteční triumf nad jiným švédským celkem Luleou. Pražané si připsali třetí výhru ze čtyř startů, hosté poprvé ztratili…
Přečíst zprávu
před 3 hodinami
Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál Soler, Vingegaard těsně porazil Almeidu
Ostatní sporty

Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál Soler, Vingegaard těsně porazil Almeidu

Horskou 14. etapu Vuelty vyhrál v Asturii po samostatném úniku španělský cyklista Marc Soler.
před 4 hodinami
Doktore, poraďte! Jak přežít otravu houbami? Spolkněte deset tablet živočišného uhlí
2:32
Domácí

Doktore, poraďte! Jak přežít otravu houbami? Spolkněte deset tablet živočišného uhlí

Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky se u nás každoročně houbami přiotráví 400 lidí. "V průměru jeden člověk ročně umře," říká.
Další zprávy