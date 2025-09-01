Nejdražší hráč Premier League všech dob. Liverpool dá za Švéda přes 3,5 miliardy

Pětadvacetiletý hráč by měl dnes absolvovat v novém působišti lékařskou prohlídku a podepsat smlouvu na šest let.
Liverpool usiloval o Isaka několik týdnů, ale původní nabídku na 110 milionů liber Newcastle odmítl.
Fotbalista po přesunu na Anfield toužil, za United v této sezoně nehrál a připravoval se mimo tým. Dočkal se v poslední den přestupového období.
Newcastle se na jeho odchod připravil na konci minulého týdne, kdy získal německého útočníka Nicka Woltemadeho ze Stuttgartu. I s bonusy za něj může dát až 90 milionů eur (2,2 miliardy korun).
Isak byl v Newcastlu od roku 2022, kdy přišel z Realu Sociedad San Sebastian. V minulé sezoně Premier League dal 23 gólů a skončil druhý mezi střelci za Muhammadem Salahem z Liverpoolu.
Úřadující anglický mistr už podruhé v tomto přestupovém období zaplatí za hráče rekordní sumu v historii britského fotbalu.
V červnu do Liverpoolu přišel německý reprezentant Florian Wirtz z Leverkusenu za 100 milionů liber (2,9 miliardy korun). S bonusy se přestupová částka může vyšplhat na 116 milionů liber (3,4 miliardy korun).
Liverpool v létě utratil za posily kolem 416 milionů liber (11,74 miliardy korun). Dalšími novými tvářemi v týmu se stali Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardašvili, Ármin Pécsi a Giovanni Leoni.