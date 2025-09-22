Nedvěd dostal podmínku na rok a dva měsíce. Dál trvá na své nevině, prý vyhověl klubu

Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová dnes v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala dohodu o trestu s vrcholnými funkcionáři Juventusu.
Nejdelší trest rok a osm měsíců vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli.
Všechny tresty jsou podmíněné, podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny. Klub také dostal pokutu 156.000 eur (3,8 milionu korun).
Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie.
"V rámci vyšetřování kauzy Prisma se již dříve trestně-právně prokázalo, že jsem se ničeho protizákonného nedopustil, a nejvyšší sportovní soud Italské fotbalové federace dokonce zrušil i původně udělený osmiměsíční zákaz činnosti," uvedl Nedvěd v prohlášení pro ČTK.
"Aktuální dohoda, kterou podal klub, je legitimním právním nástrojem, který je využíván v procesech tohoto typu, aby se urychlil postup a předešlo nekonečným soudním tahanicím," pokračoval bývalý fotbalista.
"Z toho důvodu jsem vyhověl vedení klubu svého srdce i bývalým kolegům - a byť jako nevinný jsem souhlasil s přijetím kolektivní odpovědnosti. Věřím, že kauza je tímto jednou provždy uzavřena a moji současnou roli rozhodnutí nijak neohrozí," dodal Nedvěd.
Kauzou se původně od roku 2023 zabýval soud v domovském městě klubu Turíně, ale na žádost právních zástupců "Staré dámy" se projednávání přesunulo do Říma.
Letos v červnu požádali Agnelli, Nedvěd a ostatní obvinění o vyřešení případu prostřednictvím dohody o trestu poté, co je žalobci chtěli dostat před soud za manipulaci s akciemi, maření dohledu a falešné účetnictví. Bývalí funkcionáři klubu vinu popřeli.
V jiném případu nesrovnalostí v účetnictví přišel Juventus v sezoně 2022/23 o 10 bodů v tabulce fotbalové ligy a UEFA ho vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy.
Nedvěd v této kauze dostal společně s dalšími klubovými funkcionáři osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, který však tribunál Italského olympijského výboru zrušil.
Bývalý kapitán české reprezentace a držitel Zlatého míče za rok 2003 Nedvěd strávil v Juventusu jako hráč a funkcionář přes 21 let.
Spolu s dalšími členy správní rady rezignoval koncem roku 2022 právě kvůli podezření z falšování účetnictví.
Letos v červnu se někdejší vynikající záložník stal generálním manažerem českých fotbalových reprezentací.