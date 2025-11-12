Byl jsem jen kousek od sebevraždy, vyznal se Řepka. Jeho film nadchl i Jágra

Hlavním motivem dokumentárního snímku je životní katarze nejslavnějšího fotbalového cholerika.
Jestliže na trávníku se jeho oči kalily psychopatickým odstínem, při ohlédnutí za svou kariérou se v nich objevují slzy.
Dojetí se Řepka nebránil ani po slavnostní premiéře. Při rozhovoru s novináři zvedl ruku s palcem a ukazovákem přiloženými k sobě. "Takhle blízko jsem byl sebevraždě," vydechl.
Zároveň přijímal gratulace od diváků, mezi nimiž nechyběla celá řada celebrit. Ať už šlo o bývalé sparťanské parťáky Horsta Siegla, Lumíra Mistra, Jozefa Chovance či Davida Limberského, sportovní hvězdy Jaromíra Jágra nebo Gabrielu Soukalovou či zástupce showbyznysu - DJ Uwu i slovenského rappera Rytmuse.
"Film byl výborný. S Tomášem se známe, nebylo to poprvé, co jsme se viděli. Moc se mi to líbilo," hodnotila slavná hokejová osmašedesátka při odchodu z promítání na dotaz Aktuálně.cz.
Snímek má na jednodílný dokument neobvykle dlouhou stopáž 114 minut, přesto je svižný a dynamicky natočený.
Při vší úctě k Janu Kollerovi či Gabriele Soukalové se jedná zatím o nejlepší Větrovského počin. Řepkův příběh poskytuje neobyčejně silnou munici.
Rodák z Brumova-Bylnice v něm odkrývá značnou část svého soukromí, přičemž exkurze začíná nelehkým dětstvím nemanželského dítěte z vesnice. Ostatně jeho maminka Helena Švecová v dokumentu popisuje, že nebyla daleko od rozhodnutí jít na potrat.
První část se ale věnuje převážně fotbalové kariéře. Ať ho někdo obdivuje a jiný nenávidí, o jedné věci debat není: Řepka to dotáhl neskutečně daleko, dosáhl toho, co málokdo z českých fotbalistů.
Snímek zachycuje i jeho návrat do Londýna, mezi fanoušky, kteří na svého blázna z trávníku stále nezapomněli.
Při záběrech z posledního zápasu Řepky v dresu West Hamu, ve kterém celý stadion skandoval "Super, super, super Tom", téměř nabíhá husina.
Dojem z výjimečnosti bývalého stopera umocňují i setkání a rozhovory s bývalými světovými hvězdami. Cigareta se šéfem Benfiky a někdejším famózním středopolařem Ruiem Costou sice nakonec neklapla, i tak bylo evidentní, do jak vybrané společnosti Řepka patřil.
Děj filmu je zajímavý, ale není nepředvídatelný. Následuje návrat do Sparty, společně s ním se pak ve slovníku češtiny pomalu začíná zabydlovat výraz "blikanec". Vzpomeňme fatální vyloučení po napadení Aleše Besty nebo útok na kameramana po utkání Sparty v Teplicích.
Větrovský si ve filmu rád pohrává s momentem překvapení. Jedním z nich je setkání s napadeným členem štábu, o kterém Řepka dopředu nevěděl. Bývalý obránce se Romanu Kupkovi po letech za svoje chování omluvil, zároveň však zaznělo, že směrem k němu jedinému cítí vinu, protože byl vytočený prostředím v Teplicích.
Jistý pocit morální licence, tedy práva reagovat neadekvátně v případě domnělé křivdy, si jednapadesátiletý internacionál ponechává i nyní. Ať už vzpomíná na bojkot reprezentace kvůli sporům s někdejším šéfem svazu Janem Obstem nebo na penaltu v dresu Českých Budějovic, kterou přihrál titul Liberci, a "pomstil" se tak majiteli Sparty Danielu Křetínskému. Zkrátka "Jsem Řepka, neměli jste mě naštvat."
Proměna, kterou prošel především díky pobytu ve vězení, je však skutečná, upřímná a ve svém rozsahu až překvapivá. Jejím motorem byla Kateřina Kristelová.
Dokument Hříšník mapuje celou historii jejich vztahu. Vrací se k začátkům, kdy moderátorka svého nynějšího manžela zvedla ze země a pomohla mu znovu postavit se na nohy. Závěr filmu je pak možná malinko přeslazeným, ale autentickým příběhem skutečné partnerské lásky. A skrývá přitom ještě jedno významné překvapení.
"Je to happy end. Jak jsem tam řekl, teďka si žiju krásný život bez ferrari, lamborghini, bez baráku a dalšího pozlátka. A to je to, co jsem vlastně hledal. A zaplaťpánbůh, že jsem to našel," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz a agenturu ČTK Řepka.