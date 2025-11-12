Fotbal

Byl jsem jen kousek od sebevraždy, vyznal se Řepka. Jeho film nadchl i Jágra

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 17 minutami
Celý sál multikina v pražském Slovanském domě bouřlivě tleská. Před plátnem stojí Tomáš Řepka v bílém saku s černým motýlem a bojuje se slzami dojetí. Právě skončila premiéra filmu Petra Větrovského Hříšník, jehož je bývalý fotbalový blázen nejen hlavním hrdinou, ale k němuž napsal i neobvykle silný námět.
Tomáš Řepka
Tomáš Řepka | Foto: ČTK

Hlavním motivem dokumentárního snímku je životní katarze nejslavnějšího fotbalového cholerika.

Jestliže na trávníku se jeho oči kalily psychopatickým odstínem, při ohlédnutí za svou kariérou se v nich objevují slzy.

Dojetí se Řepka nebránil ani po slavnostní premiéře. Při rozhovoru s novináři zvedl ruku s palcem a ukazovákem přiloženými k sobě. "Takhle blízko jsem byl sebevraždě," vydechl.

Zároveň přijímal gratulace od diváků, mezi nimiž nechyběla celá řada celebrit. Ať už šlo o bývalé sparťanské parťáky Horsta Siegla, Lumíra Mistra, Jozefa Chovance či Davida Limberského, sportovní hvězdy Jaromíra Jágra nebo Gabrielu Soukalovou či zástupce showbyznysu - DJ Uwu i slovenského rappera Rytmuse.

"Film byl výborný. S Tomášem se známe, nebylo to poprvé, co jsme se viděli. Moc se mi to líbilo," hodnotila slavná hokejová osmašedesátka při odchodu z promítání na dotaz Aktuálně.cz. 

Snímek má na jednodílný dokument neobvykle dlouhou stopáž 114 minut, přesto je svižný a dynamicky natočený.

Při vší úctě k Janu Kollerovi či Gabriele Soukalové se jedná zatím o nejlepší Větrovského počin. Řepkův příběh poskytuje neobyčejně silnou munici.

Rodák z Brumova-Bylnice v něm odkrývá značnou část svého soukromí, přičemž exkurze začíná nelehkým dětstvím nemanželského dítěte z vesnice. Ostatně jeho maminka Helena Švecová v dokumentu popisuje, že nebyla daleko od rozhodnutí jít na potrat.

První část se ale věnuje převážně fotbalové kariéře. Ať ho někdo obdivuje a jiný nenávidí, o jedné věci debat není: Řepka to dotáhl neskutečně daleko, dosáhl toho, co málokdo z českých fotbalistů.

Snímek zachycuje i jeho návrat do Londýna, mezi fanoušky, kteří na svého blázna z trávníku stále nezapomněli.

Při záběrech z posledního zápasu Řepky v dresu West Hamu, ve kterém celý stadion skandoval "Super, super, super Tom", téměř nabíhá husina.

Dojem z výjimečnosti bývalého stopera umocňují i setkání a rozhovory s bývalými světovými hvězdami. Cigareta se šéfem Benfiky a někdejším famózním středopolařem Ruiem Costou sice nakonec neklapla, i tak bylo evidentní, do jak vybrané společnosti Řepka patřil.

Související

Návrat do kriminálu? Osvobozující, říká Řepka. Za Prahou si pořídil vlastní rybník

Tomáš Řepka

Děj filmu je zajímavý, ale není nepředvídatelný. Následuje návrat do Sparty, společně s ním se pak ve slovníku češtiny pomalu začíná zabydlovat výraz "blikanec". Vzpomeňme fatální vyloučení po napadení Aleše Besty nebo útok na kameramana po utkání Sparty v Teplicích.

Větrovský si ve filmu rád pohrává s momentem překvapení. Jedním z nich je setkání s napadeným členem štábu, o kterém Řepka dopředu nevěděl. Bývalý obránce se Romanu Kupkovi po letech za svoje chování omluvil, zároveň však zaznělo, že směrem k němu jedinému cítí vinu, protože byl vytočený prostředím v Teplicích.

Jistý pocit morální licence, tedy práva reagovat neadekvátně v případě domnělé křivdy, si jednapadesátiletý internacionál ponechává i nyní. Ať už vzpomíná na bojkot reprezentace kvůli sporům s někdejším šéfem svazu Janem Obstem nebo na penaltu v dresu Českých Budějovic, kterou přihrál titul Liberci, a "pomstil" se tak majiteli Sparty Danielu Křetínskému. Zkrátka "Jsem Řepka, neměli jste mě naštvat."

Proměna, kterou prošel především díky pobytu ve vězení, je však skutečná, upřímná a ve svém rozsahu až překvapivá. Jejím motorem byla Kateřina Kristelová.

Dokument Hříšník mapuje celou historii jejich vztahu. Vrací se k začátkům, kdy moderátorka svého nynějšího manžela zvedla ze země a pomohla mu znovu postavit se na nohy. Závěr filmu je pak možná malinko přeslazeným, ale autentickým příběhem skutečné partnerské lásky. A skrývá přitom ještě jedno významné překvapení.

"Je to happy end. Jak jsem tam řekl, teďka si žiju krásný život bez ferrari, lamborghini, bez baráku a dalšího pozlátka. A to je to, co jsem vlastně hledal. A zaplaťpánbůh, že jsem to našel," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz a agenturu ČTK Řepka.

 
Mohlo by vás zajímat

Turci se diví. Po Mourinhovi zbyl v hotelu obří účet

Turci se diví. Po Mourinhovi zbyl v hotelu obří účet

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Burian a kolaborant? Nesmysl. Já nemusel do Reichu, jiným zachránil život, řekl Říha

Burian a kolaborant? Nesmysl. Já nemusel do Reichu, jiným zachránil život, řekl Říha

"Blázen nejsem." Kouč Janova se musel hájit, proč postavil Baráka. Ten padá stále níž

"Blázen nejsem." Kouč Janova se musel hájit, proč postavil Baráka. Ten padá stále níž
Fotbal sport Obsah Tomáš Řepka

Právě se děje

před 17 minutami
Byl jsem jen kousek od sebevraždy, vyznal se Řepka. Jeho film nadchl i Jágra
Fotbal

Byl jsem jen kousek od sebevraždy, vyznal se Řepka. Jeho film nadchl i Jágra

Celý sál multikina v pražském Slovanském domě bouřlivě tleská. Před plátnem stojí Tomáš Řepka v bílém saku s černým motýlem a přemáhá slzy dojetí.
Aktualizováno před 26 minutami
Úžasný Pastrňák. Po parádní kličce vstřelil 400. gól v NHL, hned přidal i další trefu
2:32
Hokej

Úžasný Pastrňák. Po parádní kličce vstřelil 400. gól v NHL, hned přidal i další trefu

Devětadvacetiletý útočník je po Jaromírovi Jágrovi (766) a Patrikovi Eliášovi (408) třetím Čechem, který dosáhl v základní části soutěže této mety.
před 27 minutami
Experti se bojí známého dominového efektu. Čas na dohodu mezi USA a Ruskem se krátí
Zahraničí

Experti se bojí známého dominového efektu. Čas na dohodu mezi USA a Ruskem se krátí

Napětí mezi Spojenými státy a Ruskem se znovu přibližuje době, jakou svět naposledy zažil v letech studené války.
Aktualizováno před 1 hodinou
Kyjev odstavil ministra spravedlnosti Haluščenka kvůli vyšetřování korupce
Zahraničí

ŽIVĚ
Kyjev odstavil ministra spravedlnosti Haluščenka kvůli vyšetřování korupce

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Chci spojit českou preciznost a kreativitu Izraelců," říká šéf projektu pro studenty
Domácí

"Chci spojit českou preciznost a kreativitu Izraelců," říká šéf projektu pro studenty

"Jsme pořád 'Rakousko-Uhersko s počítači'. Přestože využíváme digitální technologie, tak jsme pořád hodně svázaní," říká Tomáš Pluhařík.
Josef Veselka

Komentář: Místo reforem si vyprávíme pohádky o skvělém českém zdravotnictví

před 1 hodinou
Spotlight

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1
37:53
Další zprávy