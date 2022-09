Marcelo po odchodu z Realu posílil Olympiakos, vítalo ho 20 tisíc fanoušků

Evropská komise v rámci chystaných krizových opatření navrhne, aby nečekané zisky energetických společností pomohly zranitelným spotřebitelům. Uvedla to dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Komise podle ní připravuje rovněž plán chytrých úspor elektřiny, kdy by se významná část spotřeby přesunula do levnějších časových pásem. Komise by návrh měla dokončit ve středu a dva dny poté předložit ministrům energetiky na mimořádném zasedání svolaném českým předsednictvím Evropské unie.

Šéfka unijní exekutivy již minulý týden oznámila, že její tým chystá kvůli vysokým cenám plynu souvisejícím s ruskou invazí na Ukrajinu krizovou intervenci. Naznačila, že bude spočívat mimo jiné v zastropování ceny ruského plynu přepravovaného plynovody, v omezení spotřeby elektřiny či podpoře výrobců elektřiny, kteří mají problém s likviditou. Nyní uvedla, že část peněz, které by mohly členské státy získat k podpoře ohrožených obyvatel či podniků, poplyne od nebývale vydělávajících firem.

"Navrhneme, aby se nečekané zisky, o nichž se energetickým společnostem nikdy ani nesnilo, dočasně přesunuly ke zranitelným domácnostem a firmám," uvedla dnes von der Leyeová.