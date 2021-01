Král nadchl parádním gólem proti Taškentu. Už pojď k nám, žádají fanoušci West Hamu

jšk

První zápas v novém roce a hned gól. A jaký! Alex Král se parádně trefil v přípravě proti Pachtakoru Taškent a opět zvýšil své šance na Premier League.

Dvaadvacetiletý záložník nastoupil v dresu Spartaku Moskva k prvnímu přípravnému zápasu a hned se blýskl nádhernou ranou do sítě uzbeckého klubu Pachtakor Taškent. Rusové v utkání nakonec zvítězili 2:1.

Král tak o sobě dal opět vědět, a to v pravou chvíli. V zimní přestávce se živě spekuluje o jeho přestupu do anglické ligy, zájem mají podle posledních zpráv deníku The Mirror hned tři kluby: Wolverhampton Wanderers (který je momentálně třináctý), Leeds United (dvanáctý) a Newcastle United (patnáctý). Ve hře je údajně 30 milionů liber, tedy bezmála 890 milionů korun.

Slávistického odchovance ale bedlivě sledují také fanoušci West Hamu, "zmlsaní" nedávnými exporty z pražského Edenu. Není divu, že po Součkovi a Coufalovi už vidí v dresu kladivářů také Alexe Krále. "Už pojď k nám," vzkazují mu v komentářích pod videem s jeho sobotní trefou.