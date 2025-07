Jablonec podlehl týmu z třetí rakouské ligy. Vyvodím důsledky, hřímal trenér

Fotbalisté Jablonce při návratu ze soustředění v Itálii utrpěli nečekanou porážku, nováčkovi třetí rakouské ligy Wackeru Innsbruck podlehli 1:2. Olomouc naopak v Rakousku porazila Debrecín 3:1 a Teplice v domácích podmínkách po obratu zdolaly druholigové Ústí nad Labem 3:2.

V předchozích dvou letech Jablonec Wacker Innsbruck s přehledem porazil, vloni dokonce drtivě 7:0, tentokrát ale roli velkého favorita nezvládl.

Tým, který na jaře postoupil ze čtvrté rakouské ligy, nad pátým celkem uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže po dvou slepených brankách na přelomu poločasů vedl 2:0 a střídající Daniel Souček už dokázal pouze snížit.

"Jsem naštvaný. Nepřistoupili jsme k tomu tak, jak jsme měli. A to beru v potaz všechno - únavu, počasí i to, že to byl zápas po soustředění. Ale hráli jsme se soupeřem, kterého jsme měli porazit i v sestavě, v které jsme nastoupili. Určitě z toho vyvodím nějaké důsledky. Nasazení nebylo na odpovídající úrovni," citoval jablonecký web trenéra Luboše Kozla.

Olomouc naopak uzavřela soustředění v Rakousku výhrou nad devátým mužstvem uplynulé sezony maďarské ligy Debrecínem. Všechny čtyři branky padly už v úvodním dějství, za favorita se trefily i dvě nové letní tváře útočník Daniel Vašulín a při své premiéře za Sigmu také Dominik Janošek, který před pauzou proměnil penaltu. Úřadující vítěz domácího poháru po úvodní porážce od Žiliny zvítězil v přípravě počtvrté za sebou.

"Zasloužená výhra. Jsem spokojen nejen s výsledkem, ale také s tím, jak jsme se prezentovali. Myslím si, že jsme byli dominantní. Skóre určitě odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Jednu až dvě branky jsme ještě mohli vstřelit," citoval web Hanáků trenéra Tomáše Janotku, jehož svěřence čeká závěrečné 4. předkolo Evropské ligy.

Teplice s druholigovým Ústím nad Labem navzdory rychlému gólu v poločase překvapivě prohrávaly 1:2, ale po změně stran slepenými brankami skóre otočily.

"V prvním poločase nám chyběla větší organizace, měli jsme trochu jiné rozestavení. Neměli jsme úplně střed hřiště. Byli jsme ale spokojeni s přístupem, kluci dokázali zápas otočit," uvedl teplický asistent trenéra Ondřej Prášil.