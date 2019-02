Doležal by byl bonus ke Škoďákovi, říká kouč Trpišovský. Nejblíž do základu má Ševčík

před 1 hodinou

Nekompromisní start do jarní části sezony čeká fotbalovou Slavii. Doma Teplice, venku Plzeň, k tomu evropský dvojboj s belgickým Genkem. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského ale červenobílí vyrážejí na cestu za titulem ideálně připraveni. "Kluci makají. Jsme o kus dál než loni," říká kouč.

Během krátké zimní přípravy jste dvakrát vyrazili na soustředění do Španělska. Jak jste byl spokojen s podmínkami?

Také vzhledem k počasí, které teď v Čechách panuje, byla příprava dokonalá - ať už logisticky nebo tréninkově, sehráli jsme skvělá utkání. Až na drobné detaily - tedy zdravotní problémy dvou, tří hráčů, jsme ji přežili výborně.

S největším problémem jste se ovšem potkal vy, když jste se během jednoho z tréninků zapojil do baga a skončil jste na operaci se zlomeným nosem…

Pokud tam bude Honza Bořil, už do toho nejdu, nerad bych zase skončil v nemocnici (smích). Beru to tak, že je lepší, když jsem se zranil já, než kdyby to byl někdo z kluků. Prostě jsem to vzal na sebe. Teď už se cítím absolutně v pořádku, vizuálně to ještě asi není úplně ono, ale v ničem mě zranění neomezuje. Už je pryč, pokud se ovšem zase nepotkám s Honzou (úsměv).

Pochvalujete si zdravotní stav hráčů, jak jste na ostrý start do jara připraveni psychicky?

Máme dobrý pocit z toho, jak hráči pracujou, jak trénujou. Nemusíte je napomínat, všichni makají jako profesionálové, což pro nás znamená to, že máme například míň práce u videa. Když to porovnám s loňskou zimou, jsme mnohem dál. Rozhodující ale bude taky stav hracích ploch. Víme, čím jsme si loni prošli, když se bude hrát na sněhu a zmrzlé trávě, nebude to pro nás výhoda.

Přestože se hráči jeví v přípravě velice dobře, ještě uvažujete o posílení. Ve středu vedení Slavie jednalo s Jabloncem o hostování důrazného útočníka Martina Doležala… Jaký dává takový transfer smysl?

Jablonec nás oslovil s tím, že by chtěl některé naše hráče získat na hostování. Přemýšleli jsme, co bychom tím získali a vyšlo nám, že na porci zápasů, které nás čekají, máme jediného klasického hroťáka, a to Milana Škodu. Martin Doležal patří k těm málo důrazných, vápnových útočníků, a pokud by nám vypadl Milan, zdravotní výpadek by nás mohl limitovat.

A dotáhnete jeho příchod?

Pokud hostování dopadne, tak to na tenhle víkend nebude. Příchod Martina by byl bonus, možnost výběru. Milan Škoda, který si v sezoně prošel zdravotními problémy, vypadá nejlíp od léta.

Případné uvolnění by se týkalo především Murise Mešanoviče a Jakuba Jugase, kteří se nevešli na soupisku pro vyřazovací část Evropské ligy. Pustíte je?

Nejsme v situaci, kdy bychom museli někoho pouštět. Pokud někdo odejde, mělo by to dávat všem stranám smysl, mělo by záležet i na postoji samotného hráče. V létě na tiskovce jsme tu seděli a pochvalovali si, že máme dvaadvacet zdravých hráčů, měsíc na to jsme odjeli do Teplic se dvěma juniory.

Po takové přípravě, s takovým kádrem, je bezpodmínečným cílem mistrovský titul?

Pro mě je nejdůležitější posunout sportovní úsek zase o pár procent dopředu - aby přibyli fanoušci, abychom udrželi úroveň z podzimu, měli ještě víc střel, víc rohů. Ale jasně, s ambicemi a kádrem je naší povinností zabojovat o úspěch jak v lize, tak i v Evropě.

Pro vás je důležitější co? Titul, nebo postup v Evropské lize?

Vzhledem k tomu, jak jsme sledovaní fanouškovskou obcí na stadionu i mimo něj, ani nejde označit nějaký zápas za méně důležitý. Přepínáme se ze zápasu do zápasu, teď jsou pro nás utkáním jara Teplice. Pak bude Genk, s nímž to bude fakt padesát na padesát a myslím, že rozhodnou detaily.

Pro vás bude jaro pikantnější o to, že jste ještě o ligový titul nebojoval…

Vítězství v lize je krásné, nejvíc, čeho se dá dosáhnout. Bohužel to znám jenom z vyprávění.

Už máte jasno o základní sestavě? Kdo z posil má největší šanci probít se do základu?

Není jednoduché vybírat, kluci vypadají dobře. Představu máme, snad kromě jednoho postu v záloze, na nějž se tlačí několik kluků, kteří by si to zasloužili. A z posil má momentálně do základu nejblíž Petr Ševčík.

Navíc jste v zimě nijak neoslabili, neodešel ani Michael Ngadeu-Ngadjui, který už byl jednou nohou v anglickém Fulhamu. Jak zkousnul to, že z přestupu nakonec sešlo?

My jsme udělali všechno, abychom mu přestup umožnili, míč byl na straně Fulham. Jak ho znám, je to za ním. Vrátil se do klubu, který bojuje o titul, jak ho sleduju na tréninku, žádné stopy zklamání jsem na něm neviděl.