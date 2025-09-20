Coufal se trefil proti Bayernu. Jeho zásah ale jen mírnil vysokou prohru

Bavorský velkoklub zůstal i díky hattricku Kanea stoprocentní v čele tabulky.
Kane poslal hosty do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Karl. Ten se stal po Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě.
Anglický kanonýr završil devátý hattrick v dresu mnichovského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty.
Za domácí celek snížil v 82. minutě z přímého kopu Coufal, jehož střelu ještě tečoval Kimmich. Minutu po vstřeleném gólu Coufal střídal.
Další český zadák Robin Hranáč odehrál celé utkání, do kterého kvůli zranění chodidla opět nezasáhl Adam Hložek.
V nastaveném čase uzavřel skóre mnichovský Gnabry.
Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.
První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě.
Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.
Německá fotbalová liga - 4. kolo:
Hoffenheim - Bayern Mnichov 1:4 (82. Coufal - 44., 48. a 77. obě z pen. Kane, 90.+9 Gnabry), Augsburg - Mohuč 1:4 (83. Essende - 14. Sano, 26. Kohr, 60. Nebel, 69. Sieb), Brémy - Freiburg 0:3 (33. Grifo z pen., 54. Adamu, 75. vlastní Coulibaly), Hamburk - Heidenheim 2:1 (42. Vuškovič, 52. Philippe - 90.+3 Kolle).
|1.
|Bayern Mnichov
|4
|4
|0
|0
|18:3
|12
|2.
|Dortmund
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|3.
|Kolín nad Rýnem
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|4.
|St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|5.
|Frankfurt
|3
|2
|0
|1
|8:5
|6
|6.
|Freiburg
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|7.
|Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|8.
|Hoffenheim
|4
|2
|0
|2
|8:10
|6
|9.
|Lipsko
|3
|2
|0
|1
|3:6
|6
|10.
|Wolfsburg
|3
|1
|2
|0
|7:5
|5
|11.
|Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12.
|Mohuč
|4
|1
|1
|2
|5:4
|4
|13.
|Brémy
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|14.
|Hamburk
|4
|1
|1
|2
|2:8
|4
|15.
|Augsburg
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|16.
|Union Berlín
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|17.
|Mönchengladbach
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18.
|Heidenheim
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0