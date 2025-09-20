Fotbal

Coufal se trefil proti Bayernu. Jeho zásah ale jen mírnil vysokou prohru

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Vladimír Coufal si připsal první gól ve fotbalové bundeslize - a hned proti slavnému Bayernu Mnichov. Český obránce ovšem jen zmírnil prohru, jeho Hoffenheim podlehl favoritovi 1:4.
Harry Kane slaví jeden ze tří gólů, kterými pomohl Bayernu Mnichov k vítězství 4:1 na půdě Hoffenheimu
Harry Kane slaví jeden ze tří gólů, kterými pomohl Bayernu Mnichov k vítězství 4:1 na půdě Hoffenheimu | Foto: Reuters

Bavorský velkoklub zůstal i díky hattricku Kanea stoprocentní v čele tabulky. 

Kane poslal hosty do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Karl. Ten se stal po Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě.

Anglický kanonýr završil devátý hattrick v dresu mnichovského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty.

Za domácí celek snížil v 82. minutě z přímého kopu Coufal, jehož střelu ještě tečoval Kimmich. Minutu po vstřeleném gólu Coufal střídal.

Další český zadák Robin Hranáč odehrál celé utkání, do kterého kvůli zranění chodidla opět nezasáhl Adam Hložek.

V nastaveném čase uzavřel skóre mnichovský Gnabry.

Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.

První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě.

Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.

Německá fotbalová liga - 4. kolo:

Hoffenheim - Bayern Mnichov 1:4 (82. Coufal - 44., 48. a 77. obě z pen. Kane, 90.+9 Gnabry), Augsburg - Mohuč 1:4 (83. Essende - 14. Sano, 26. Kohr, 60. Nebel, 69. Sieb), Brémy - Freiburg 0:3 (33. Grifo z pen., 54. Adamu, 75. vlastní Coulibaly), Hamburk - Heidenheim 2:1 (42. Vuškovič, 52. Philippe - 90.+3 Kolle).

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 18:3 12
2. Dortmund 3 2 1 0 8:3 7
3. Kolín nad Rýnem 3 2 1 0 8:4 7
4. St. Pauli 4 2 1 1 7:6 7
5. Frankfurt 3 2 0 1 8:5 6
6. Freiburg 4 2 0 2 8:8 6
7. Stuttgart 4 2 0 2 5:5 6
8. Hoffenheim 4 2 0 2 8:10 6
9. Lipsko 3 2 0 1 3:6 6
10. Wolfsburg 3 1 2 0 7:5 5
11. Leverkusen 3 1 1 1 7:6 4
12. Mohuč 4 1 1 2 5:4 4
13. Brémy 4 1 1 2 8:10 4
14. Hamburk 4 1 1 2 2:8 4
15. Augsburg 4 1 0 3 7:10 3
16. Union Berlín 3 1 0 2 4:8 3
17. Mönchengladbach 3 0 1 2 0:5 1
18. Heidenheim 4 0 0 4 2:9 0

 
Mohlo by vás zajímat

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku

Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu

Jablonec i díky hodně spornému gólu vyhrál v Karviné a vede fotbalovou ligu
Fotbal sport Obsah

Právě se děje

před 29 minutami
Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie
Česká liga

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Letenští se posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Jablonec a o dva body před Slavii, obhájce titulu z Edenu má ale k dobru nedělní zápas v Liber
před 50 minutami
"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky
Hokej

"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

Milou kapitána Buffala a opory švédské reprezentace Rasmuse Dahlina zachránila resuscitace a následná transplantace srdce.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti
Česká liga

ŽIVĚ
Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
před 1 hodinou
Coufal se trefil proti Bayernu. Jeho zásah ale jen mírnil vysokou prohru
Fotbal

Coufal se trefil proti Bayernu. Jeho zásah ale jen mírnil vysokou prohru

Hoffenheim podlehl v bundeslize favoritovi 1:4.
před 1 hodinou
Vize Česka: Vize se staly floskulemi. Věřím na reformy, říká kardiolog Veselka
Domácí

Vize Česka: Vize se staly floskulemi. Věřím na reformy, říká kardiolog Veselka

"Určujícím tématem společnosti se stal konzum, a to ve všech svých podobách," říká kardiolog Josef Veselka v seriálu Vize Česka.
před 1 hodinou
Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života
Domácí

Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života

Podle statistik odhalení rakovin přibývá, přestože úmrtí klesají. Lékaři dokážou nádor odhalit dříve a léčit účinněji, takže lidé s nemocí žijí déle.
před 1 hodinou
Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku
Fotbal

Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku

Wolverhampton s bývalým kapitánem Sparty v sestavě prohrál i pátý duel v sezoně, což je nejhorší start do anglické ligy v historii klubu.
Další zprávy