Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu.
"Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování. Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do nemocnice, které nejsem oprávněn komentovat," řekl Šerák.
Uvedl, že Pelta se nesnaží oddálit nástup do vězení. "Mohu potvrdit, že klient dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října 2025, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme," řekl Šerák.
Pelta je stále majitelem fotbalového Jablonce, o klub se stará přes 30 let. Kvůli nástupu do vězení se s podnikatelem Jakubem Střeštíkem dohodl, že mu prodá majoritní balík akcií. Obchod je připraven, ale zatím nebyl oficiálně uzavřen.