Fotbal

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

ČTK ČTK
před 8 minutami
Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta byl před blížícím se nástupem do vězení přibližně týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Informaci přinesl server PrahaIN.cz a televizní stanici Nova Sport ji potvrdil Peltův advokát Bronislav Šerák. Majitel jabloneckého klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Miroslav Pelta
Miroslav Pelta | Foto: Milan Kammermayer

Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu.

"Pan Pelta byl zhruba týden hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Nyní je v domácím léčení a ošetřování. Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do nemocnice, které nejsem oprávněn komentovat," řekl Šerák.

Uvedl, že Pelta se nesnaží oddálit nástup do vězení. "Mohu potvrdit, že klient dostal výzvu k nastoupení trestu nejpozději do 6. října 2025, kterou chce dodržet, a nastoupí. O posunutí termínu žádat nebudeme, to by musely nastat nějaké komplikace, které nepředpokládáme," řekl Šerák.

Pelta je stále majitelem fotbalového Jablonce, o klub se stará přes 30 let. Kvůli nástupu do vězení se s podnikatelem Jakubem Střeštíkem dohodl, že mu prodá majoritní balík akcií. Obchod je připraven, ale zatím nebyl oficiálně uzavřen.

 
Mohlo by vás zajímat

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Bláznivý závěr. Schick a spol. byli v Kodani nakonec rádi za remízu

Bláznivý závěr. Schick a spol. byli v Kodani nakonec rádi za remízu

Sabou zná trest za napadení Vindahla. Disciplinárka řešila i Priskeho u sudích

Sabou zná trest za napadení Vindahla. Disciplinárka řešila i Priskeho u sudích

Velkolepý návrat. Mourinho se vrací do Benfiky, od vedení dostal nejvyšší úkol

Velkolepý návrat. Mourinho se vrací do Benfiky, od vedení dostal nejvyšší úkol
Fotbal sport Obsah FK Jablonec

Právě se děje

před 8 minutami
Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP
Fotbal

Chmurné období bosse Pelty. Před nástupem do vězení musel být hospitalizovaný na JIP

Majitel jabloneckého klubu by měl 6. října nastoupit do věznice v Liberci k výkonu trestu.
Aktualizováno před 30 minutami
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35
Zahraničí

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 46 minutami
Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify
Hudba

Hudbu Massive Attack si v Izraeli nepustí. Kapele vadí i válečné investice Spotify

Reakce je součástí hnutí "No Music for Genocide", které sdružuje 400 umělců a vydavatelství vyzývajících ke kulturnímu bojkotu Izraele.
před 58 minutami
Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra
Domácí

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Případ souvisejí s kauzou Dozimetr. Její hlavní větev se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Hlavní líčení začne v pondělí.
před 1 hodinou
Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat
Fotbal

Rosický otevřeně o svém zdravotním stavu: Nevím, jestli budu moci ještě sportovat

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický se cítí dobře, jeho stav se po problémech se srdcem zlepšuje.
před 1 hodinou
"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují
1:53
Zahraničí

"Hlupák Masaryk." Slova z odtajněného vzkazu prezidenta u Slováků rezonují

Obsah vzkazu na sousedním Slovensku zarezonoval kvůli slovům o Andreji Hlinkovi.
před 1 hodinou
Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se
Ostatní sporty

Oštěpařky se po nevídaném propadáku omlouvaly. Strašná ostuda a potupa, kály se

Oštěpařky Andrea Železná a Petra Sičaková v kvalifikaci mistrovství světa propadly.
Další zprávy