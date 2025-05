Kdo bude na MS kapitánem? Pro Pastrňáka to není, říká Reichel. Má i překvapivý tip

Hokejové mistrovství světa se blíží, v Dánsku a Švédsku začíná za osm dní. Kdo povede na misi za zlatou obhajobou český národní tým jako kapitán? Jasno bude v příštím týdnu po turnaji v Brně a nominaci, ale Robert Reichel pro Aktuálně.cz rozebírá už nyní možné varianty.

Reichel byl na světových šampionátech od rozdělení Československa nejčastějším kapitánem reprezentace. Céčko na dresu měl šestkrát a mužstvo z této pozice dovedl ke třem zlatům a dvěma bronzům.

"Podle mě je hrozně důležité, kdo je kapitán. Musí být akceptovaný jak u hráčů, tak u trenérů. Když je tohle vyřešené, může se tým soustředit čistě na výkon," říká trojnásobný mistr světa a olympijský šampion.

Čeští kapitáni na MS 6x Robert Reichel (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003)

(1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003) 4x Roman Červenka (2018, 2022, 2023, 2024)

(2018, 2022, 2023, 2024) 3x Jakub Voráček (2015, 2017, 2019), David Výborný (2005, 2006, 2007) a Tomáš Rolinek (2010, 2011, 2014)

(2015, 2017, 2019), (2005, 2006, 2007) a (2010, 2011, 2014) 2x Tomáš Plekanec (2012, 2016) a Otakar Janecký (1993, 1994)

(2012, 2016) a (1993, 1994) 1x Jan Kovář (2021), Jiří Novotný (2013), Marek Židlický (2009), Tomáš Kaberle (2008), Martin Straka (2004), Jaromír Jágr (2002), Pavel Patera (1999) a Jiří Kučera (1995) Zdroj: Elite Prospects

"Není to o tom, že by měl kapitán nějaké povinnosti navíc, ale o tom, aby v šatně všechno fungovalo, bylo připravené. Aby každý hráč znal svou roli. To je věc trenérů, ale i jako kapitán vedete určité pohovory," popisuje Reichel.

"Nechcete, aby v kabině někdo dělal věci, které by týmu mohly škodit. Někdy jsou to drobnosti, ale když je složíte dohromady, dá vám to konečný výsledek," pokračuje.

Vybírají kapitána před MS trenéři, nebo jde o hlasování hráčů?

"Co vím, tak vždycky to volili trenéři. Já jsem jednou na turnaj přicestoval později, ale trenéři mi céčko podrželi. Mužstvo mi věřilo. Chtěli v kabině pohodu. Chtěli, aby to šlapalo jako v letech předtím," vzpomíná Reichel.

Varianta hvězda

Koho by tedy vybral jako kapitána pro tým, který se z Herningu pokusí dostat do Stockholmu a za obhajobou pražského zlata? Největší hvězdou bude David Pastrňák, který v pondělí definitivně potvrdil svou účast a k výběru trenéra Radima Rulíka se připojí v příštím týdnu.

Pastrňák má za sebou třetí stobodovou sezonu v NHL v řadě, na MS bude startovat už pošesté a v zámoří se píše o tom, že by se mohl stát novým kapitánem také v Bostonu.

"Ale nemyslím si, že bude kapitánem reprezentace," míní Reichel. "Je tam od něčeho jiného, aby dával a připravoval góly. Typologicky potřebujete spíš jiného kapitána," zamýšlí se.

Zdaleka ne vždy v české historii platilo, že papírově největší hvězda týmu dělá na MS kapitána. Třikrát měl céčko našité bojovník Tomáš Rolinek, pod Aloisem Hadamczikem jednou třeba Jiří Novotný.

Jaromír Jágr vedl národní tým jako kapitán pouze na MS 2002 ve Švédsku a také na olympiádě v Salt Lake City pár měsíců předtím. Češi dvakrát vypadli ve čtvrtfinále a Jágr s kapitánstvím skončil.

"Nevzpomínám si přesně, proč tehdy trenéři Jardovi céčko dali. Ale přišel později s tím, že se potřebuje soustředit na sebe. Hvězdě tím ulehčíte, nemusí se starat o drobnosti kolem týmu a dělá si, co potřebuje," komentuje Reichel.

Varianta jistota

Proto by vsadil na variantu jistoty. Stejně jako když dělal před šesti lety na MS v Bratislavě asistenta Miloši Říhovi a jako kapitána tehdy vybrali ostříleného Jakuba Voráčka.

"Teď je takovou jistotou Roman Červenka. Pokud bude chtít jet, je podle mě jasné, že bude kapitán. Je to zkušený hráč, má toho spoustu za sebou a kabina ho akceptuje," konstatuje Reichel.

Červenkovi skončila klubová sezona teprve v úterý, po porážce Pardubic v sedmém finále extraligy s Brnem. Na otázku ohledně MS odpověděl devětatřicetiletý útočník takto: "Uvidíme, jestli bude zájem."

Trenér Rulík ještě oficiálně neoznámil, koho z Pardubic a Brna povolá do národního týmu, nicméně je velmi pravděpodobné, že Červenka chybět nebude. Na MS hrál už jedenáctkrát, kapitánem byl v letech 2018, 2022, 2023 i při loňské zlaté jízdě.

Navíc si na ledě perfektně rozumí se zmiňovaným Pastrňákem.

"Kromě Pasty a Červuse nemá nikdo nic jistého," prořekl se ještě k tomu bezelstně obránce Jakub Krejčík v rozhovoru pro web pražské Sparty.

Varianta překvapení

Pokud by Červenka z jakéhokoliv důvodu v nominaci scházel a trenéři by se rozhodli nedat céčko ani Pastrňákovi, přicházela by v úvahu varianta s překvapením.

V kádru, který se v Brně připravuje na dnešní start Českých her, jsou nejzkušenějšími reprezentanty obránci Tomáš Kundrátek a Michal Kempný. Reichel ale vytahuje pro tuto variantu jiné jméno.

"Opravdu záleží na té nominaci, jak bude mužstvo složené. Ale za mě by mohl být kapitánem Kuba Flek. Pokud nepojede Červenka, jako trenér bych tu funkci svěřil jemu," vybírá Reichel.

Hbitý forvard nechyběl na žádném z posledních čtyř šampionátů a jako kapitán dovedl k senzačnímu extraligovému titulu brněnskou Kometu. V základní části si držel průměr více než bodu na zápas.

"V Brně je vidět, že tu funkci plní skvěle. Vidím to zpovzdálí, ale Kubu jsme měli v nároďáku už s Milošem Říhou. Vím, co je to za hráče a že je to takový přirozený lídr do kabiny," vysvětluje Reichel.

Ani Flek nemá po finále extraligy nominaci jistou, ale také u něj je velice pravděpodobná. Podle informací ČTK měl už ve středu v reprezentační kabině připravené hokejky.

Reichel dělal kapitána poprvé na MS ve Vídni 1996, kde mu bylo 24 let. Céčko mu v týmu plném starších hráčů svěřil trenér Luděk Bukač a Češi došli k první zlaté medaili v samostatné historii. Reichel na turnaji zářil, dostal se i do All Stars výběru.

Zajímavé je, že na MS tehdy startoval jako hráč německého Frankfurtu. Od té doby Češi na světovém šampionátu nikdy nenasadili do pole hráče z německé ligy.

Shodou okolností by to mohl změnit Reichlův syn Kristian. Po sezoně v Mannheimu bojuje o premiérovou nominaci na MS v přípravném kempu a dnes v Brně naskočí do zápasu proti Finsku.