Dimitrov otočil čtvrtfinále. Vyčerpaný padl na zem, z kurtu mu pomáhal zdravotník

Grigor Dimitrov je po odvráceném mečbolu na turnaji Masters v Miami v semifinále a má stále šanci, že si zopakuje loňský souboj o titul. Bulharský tenista byl na pokraji vyřazení s Fanciscem Cerúndolem, ale ve třetím setu za stavu 5:6 konec odvrátil a zvítězil nad Argentincem po téměř třech hodinách 6:7, 6:4 a 7:6.

Vyčerpaný Dimitrov pak dlouho odpočíval a z kurtu mu musel při odchodu pomoct zdravotník.

"Měl jsem závrať," přiznal patnáctý hráč světového žebříčku. Loni ve finále Dimitrov nestačil na Itala Jannika Sinnera, ten si však odpykává trest za doping a miamský trůn je tak volný. Rád by se na něj opět dostal i šestinásobný vítěz turnaje Novak Djokovič. Na zápas se Sebastianem Kordou si však musí počkat až do dneška, organizátoři ho přeložili poté, co předchozí dlouhé duely protáhly program na hlavním kurtu.

Američanka Jessica Pegulaová se přetahovala s Emou Raducanuovou ve čtvrtfinále téměř do půl dvanácté v noci. "V souladu s pravidly ATP, která neumožňují začátek zápasu po 23. hodině, bylo utkání Djokoviče s Kordou přeloženo," oznámili pořadatelé divákům, kteří na srbskou legendu se synem bývalého českého tenisty Petra Kordy čekali.

Pegulaová zdolala Raducanuovou 6:4, 6:7, 6:2 a zastavila sérii překvapení, která se v Miami ve středu odehrála. Její semifinálovou soupeřkou bude filipínská senzace Alexandra Ealaová. Devatenáctiletá tenistka trénující na Mallorce v akademii Rafaela Nadala vyřadila světovou dvojku Igu Šwiatekovou.

Následně prohrál i nejvýše nasazený Němec Alexander Zverev, a to s dvacetiletým Francouzem Arthurem Filsem, jenž bude dnes soupeřem Jakuba Menšíka. Devatenáctiletý český tenista zabojuje o své první semifinále na akcích Masters. Utkání je na programu od 18:00 SEČ.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 11,255.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Dimitrov (14-Bulh.) - F. Cerúndolo (23-Arg.) 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále: Pegulaová (4-USA) - Raducanuová (Brit.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.