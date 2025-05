Češi řeší v Dánsku problémy. Chytat bude Vladař, na soupisce už je i obránce Gazda

Vedení hokejové reprezentace řeší před dnešním třetím utkání na mistrovství světa v Herningu proti domácímu Dánsku problémy se složením týmu.

Nedělní duel s Norskem nedohrál obránce Tomáš Kundrátek, zranění limituje i útočníka Jáchyma Kondelíka. Do dnešního zápasu nenastoupí.

"Hokejový život občas takové situace přináší. Samozřejmě, je to nepříjemné," řekl asistent trenéra Jiří Kalous po dopoledním rozbruslení, kdy ještě nebylo jisté, zda budou moci do utkání zasáhnout.

"Uvidíme, jak se budou zranění vyvíjet, a prostě budeme reagovat. Není to poprvé, co se to stalo, a musíme si s tím poradit," doplnil.

Kundrátek i Kondelík utrpěli podle oficiálních informací zranění v horní polovině těla. U Kundrátka by se mělo jednat o rameno, Kondelík sledoval dnešní dopolední dobrovolné rozbruslení před zápasem v civilu se zavázanou rukou.

"Tomáš je v současné době v péči lékařů a fyzioterapeutů. Jeho stav není takový, abychom byli schopní říct, jestli bude pokračovat v turnaji či nastoupí už k dnešnímu utkání. To vše se rozhodne během následujících hodin," uvedl v tu dobu lékař týmu Antonín Chochola.

Pětatřicetiletý loňský mistr světa Kundrátek měl zdravotní problémy už na začátku května na Českých hrách v Brně. Ze zápasu s Norskem odstoupil již po dvou střídáních poté, co jej u mantinelu "dohrál" útočník Noah Steen.

Zatímco Kundrátek souboj s Norskem nedokončil, Kondelík ano. Trenér Radim Rulík ale krátce po skončení zápasu přiznal, že zdravotní problémy mají dva hráči.

Chochola dnes uvedl, že druhým marodem je pardubický útočník, který se také loni podílel na zisku titulu mistrů světa.

"Situace je obdobná jako u Tomáše. Pracujeme na něm a stav se mění každou hodinu. A podle toho budeme s trenéry konzultovat jeho další nasazení v turnaji," řekl lékař týmu.

Vedení týmu dopsalo na soupisku Daniela Gazdu, který s týmem v dějišti trénuje. Obránce Ilvesu Tampere by měl doplnit šestici obránců, které má kouč Radim Rulík k dispozici. Pro sedmadvacetiletého beka by to byla premiéra na světovém šampionátu.

Český tým má aktuálně na soupisce dva brankáře, osm obránců a 13 útočníků (včetně Kondelíka). S reprezentací v dějišti turnaje trénuje i třetí gólman Josef Kořenář a útočník Adam Klapka.

Kalous zároveň potvrdil, že jako brankář číslo 1 nastoupí poprvé na turnaji Daniel Vladař. Předchozí dva vítězné zápasy odchytal Karel Vejmelka.

Utkání začne ve 20:20.