"Je to absurdní." Skotská policie vyšetřuje Černého, stříkl vodu na fanoušky

Incident fotbalisty Václava Černého s fanoušky v nedělním glasgowském derby mezi Celticem a Rangers vyšetřuje skotská policie, uvedl web televizní stanice Sky Sports.

Soccer Football - Europa League - Round of 16 - Second Leg - Rangers v Fenerbahce - Ibrox, Glasgow, Scotland, Britain - March 13, 2025 Rangers' Vaclav Cerny celebrates wi | Foto: Reuters

Český reprezentant v závěru zápasu během oslav po vítězném gólu hostů na 3:2 stříkl vodu z lahve mezi diváky. Některé fanoušky Celticu to popudilo a situaci musela uklidňovat ochranka.

"Můžeme potvrdit, že náš klub vyjádřil u příslušných úřadů znepokojení ohledně jednání členů hostujícího týmu vůči příznivcům Celticu," uvedl v prohlášení vedoucí tým skotské ligy, který má v čele tabulky náskok 13 bodů před druhými Rangers.

Skotská policie potvrdila, že se událostí zabývá. "Obdrželi jsme podnět a vyšetřování probíhá," oznámila.

"Nic moc o tom říct nechci ani nemůžu, přijde mi to i trochu absurdní. Ty tribuny jsou tak blízko, k tomu běžíte s otevřenou vodou. Ani jsem nevěděl, co se v tu chvíli děje. Prostě jsem běžel," řekl Černý novinářům během reprezentačního srazu před vstupem do kvalifikace mistrovství světa.

Sedmadvacetiletý Černý, který je s 11 ligovými góly nejlepším střelcem Rangers spolu s nigerijským útočníkem Cyrielem Dessersem, v zápase neskóroval. V 83. minutě ho vystřídal Maročan Hamza Igamání, jenž pak prestižní souboj rozhodl.