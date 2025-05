Bouzková se styděla za "mdlý" první set. Nadalovskou bitvou pak uchvátila diváky

Tenistku Marii Bouzkovou těšilo, že i přes porážku ve 3. kole Roland Garros favorizované Američance Coco Gauffové duel znepříjemnila. Poté, co prohrála první set 1:6, ve druhém vývoj zdramatizovala, než podlehla 6:7 v tie-breaku.

Bouzková si po zápase pochvalovala, že si užila atmosféru a zázemí největšího kurtu Philippea Chatriera. Prohlédla si také čerstvě instalovanou plaketu na počest Rafaela Nadala.

"První set byl velice těžký, to jsem to moc necítila. Dělala jsem spoustu chyb. Ale ve druhém setu jsem začala hrát tak, jak jsem hrála doposud a bylo to o dost lepší. Je škoda, že jsem nevyužila gameboly na servisu. Ve druhém setu už to ale bylo ono, jak jsem se na turnaji snažila hrát. Jsem ráda, že jsem se do toho dokázala dostat a minimálně jí to znepříjemnit," řekla Bouzková.

Šestadvacetiletá rodačka z Prahy ve druhé sadě vítězku loňského Turnaje mistryň čtyřikrát brejkla, ani jednou ale výhodu nepotvrdila. Za stavu 5:3 sadu nedopodávala a Gauffová poté rozhodla ve zkrácené hře.

"Ukázala strašně silnou vůli. Díky tomu je tam, kde je. Dokáže vracet míče kvalitně pod spinem a donutila mě, abych si to uhrála. Když jsem ve druhém setu hrála líp, tak jsem si pro to šla víc, ale ona byla konzistentní a párkrát mi to zabila hned z returnu," uvedla.

Obě tenistky absolvovaly také řadu dlouhých výměn. Bouzkové to nevadilo. "Já jsem na takové zápasy docela zvyklá. Ale jak bylo tepleji a dusno, tak jsem se hodně potila. Hůř se mi dýchalo. Poprvé jsem tu letos hrála ve sluníčku a bylo to znát," podotkla.

Některými výměnami si obě hráčky vysloužily hlasitý aplaus fanoušků. "To jsou strašně hezké momenty, kdy diváci hodně fandí a pak se dostanou do zápasu. Mně bylo blbé, že byl první set takový mdlý i pro diváky, protože se moc nehrálo. Ale pak na tom kurtu začala taková Nadalovská bitva, takže jsme tam obě musely nechat všechno," podotkla Bouzková.

Na největším kurtu Philippea Chatriera hrála podruhé. Vloni na něm neúspěšně vyzvala také pozdější šampionku Polku Igu Šwiatekovou. "Je to moc hezké. Zahrát si na grandslamu na centrkurtu je svátek, moc si toho vážím. Podívala jsem se i na Rafovu cedulku s obtisknutou botou, to bylo moc hezké. Šla jsem tam i v tie-breaku, aby mi to dalo nějakou energii navíc, ale úplně to nevyšlo. Budu se ale snažit, abych tam ty zápasy hrála zase," uvedla.

Antukový grandslam, na němž si vyrovnala loňské maximum, hodnotila pozitivně. V prvním kole vyřadila nasazenou třicítku Rusku Annu Kalinskou, poté si poradila s Britkou Sonay Kartalovou. "Ze začátku jsem na antuce moc ráda nehrála, ale poslední tři roky se v tom nacházím víc a víc. Už se na ní učím hrát a využívat svoje zbraně. Jsem ráda, že jsem byla ve třetím kole. Vidím to hodně pozitivně," doplnila Bouzková.