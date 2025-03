"Nenechal jsem se strhnout k blbostem." Hornig předvedl v Novém Městě parádní střelbu

Vítězslav Hornig obsadil po bezchybné střelbě 15. místo ve sprintu biatlonistů na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Vyhrál Francouz Emilien Jacquelin před Italem Tommasem Giacomelem, třetí skončil mistr světa Johannes Thingnes Bö z Norska.

Pětadvacetiletý Hornig jako jediný z pětice českých reprezentantů sestřelil všech deset terčů a nemusel k deseti kilometrům přidat dodatečné metry na trestném kole. Na body do hodnocení seriálu dosáhli ještě 36. Tomáš Mikyska a 40. Michal Krčmář, účast v sobotním stíhacím závodu si zajistil i 48. Jonáš Mareček. Adam Václavík ze 79. pozice nepostoupil.

"Dneska panuje maximální spokojenost. Na střelnici se mi tady doma sešly dvě nuly. Trochu jsem se bál, abych se nenechal strhnout davem a nezačal tam dělat blbosti. Naštěstí se mi to ale nepovedlo a jsem rád, že se mi to takto sešlo," řekl novinářům Hornig.

Spokojený s výsledkem byl i Mikyska, který udělal dvě chyby vleže, ale vestoje střílel čistě. "Konečně mám letos body, tak alespoň něco," uvedl s úsměvem Mikyska. "Abych pravdu řekl, tak nevím, co se tam v ležce stalo. Možná přišla trochu nervozita. Co se dá dělat. Jak jsme tady doma, tak mi přišlo, že jsem byl snad nejvíc nervózní, co jsem kdy byl," uvedl Mikyska.

Čtyřiatřicetiletý Krčmář zaznamenal ve sprintu nejhorší umístění v sezoně. "Trošičku mrzení. Střelbu za jedna plus dva bych zhodnotil, že je to taková dorostenecká, juniorská střelba. Není to nic, s čím by se dal udělat kvalitní výsledek. Mrzí mě to kvůli té skvělé kulise, která tady dnes byla. Závod jsem si moc užil, diváci byli fantastičtí. Ale zkrátka to dnes na střelnici, ani na trati nebylo úplně to, co bychom chtěli předvést," konstatoval Krčmář.

Jacquelin předvedl ve Vysočina Areně čistou střelbu a s náskokem 19,8 sekundy si dojel pro druhé vítězství v sezoně a páté v kariéře. Mistra světa z únorového šampionátu v Lenzerheide Böa připravily o lepší výsledek dvě chyby při střelbě vleže a za vítězem zaostal 20,9 sekundy.

Držiteli rekordních 23 titulů z mistrovství světa Böovi tak uteklo 80. prvenství ve Světovém poháru, ale v průběžném pořadí se přiblížil vedoucímu Sturlovi Holmovi Lägreidovi. Lídr SP byl dnes těsně před Hornigem čtrnáctý a na hvězdného krajana má náskok už jen deset bodů.

V pátek pojedou v Novém Městě na Moravě sprint ženy na 7,5 km.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Muži - sprint (10 km): 1. Jacquelin (Fr.) 23:13,3 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -19,8 (1), 3. J. T. Bö (Nor.) -20,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -22,8 (1), 5. Strömsheim (Nor.) -27,0 (1), 6. Nelin (Švéd.) -32,8 (0), …15. Hornig -59,9 (0), 36. Mikyska -1:49,7 (2), 40. Krčmář -2:00,1 (3), 48. Mareček -2:22,3 (2), 79. Václavík (všichni ČR) -3:24,9 (4).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Laegreid (Nor.) 881, 2. J. T. Bö 871, 3. Jacquelin 657, 4. Perrot 640, 5. Samuelsson (Švéd.) 579, 6. T. Bö (Nor.) 572, …20. Hornig 284, 34. Krčmář 147, 40. Mareček 104, 54. Václavík 28, 75. Mikyska 5, 85. Štvrtecký (ČR) 1.