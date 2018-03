Rybář o Koukalové: Teď to vypadá, že v minulosti bylo všechno špatně. Dveře má u mě ale otevřené

před 1 hodinou

Šéftrenéra českého biatlonového týmu Ondřeje Rybáře mrzí, že měl příběh Gabriely Koukalové tak smutný konec.

Praha - Loni touto dobou chrlila Gabriela Koukalová na adresu šéftrenéra biatlonového týmu Ondřeje Rybáře samé superlativy. Jenže poté, co se kvůli bolavým lýtkům musela česká šampionka vzdát celé sezony a s vedením reprezentace si skrze média vyměnila jedovaté poznámky, jsou jejich vztahy notně ochlazené.

"Jako bych byla nějaká věc, když jsem přestala fungovat, tak mě odložili. Zpátečku dali i lidi, se kterými jsem si myslela, že máme fakt pevné vztahy. Ale i tohle je asi potřeba zažít a něco se z toho naučit," postěžovala si Koukalová v rozhovoru pro středeční vydání časopisu Glanc.

Šéftrenéra slova loňské mistryně světa mrzí. "Hlavně to, jak to celé dopadlo. Gabču mám rád, cením si jí jako osoby, nejen jako sportovkyně, znám se i s její rodinou a vycházím s ní dobře," reagoval na středečním setkání biatlonistů s českým ministrem vnitra Rybář.

Však také Koukalová kvality kouče uznává. "Mám ho ráda, ať se stalo, co se stalo. Je geniální trenér. Trenérů, kteří dokážou trénovat jednoho člověka, jsou zástupy, ale trenér, který dokáže vytrénovat celou úspěšnou generaci, to je rarita. Média celou tu věc s mým vyjádřením trochu převrátila a to celému příběhu nepomohlo. S Ondrou jsme v minimálním kontaktu," přiznala.

Česká hvězda svými slovy naráží na mediální přestřelku, kterou v zimě vyvolalo její prohlášení, že za zdravotními lapáliemi stojí změna běžeckého stylu, kterou jí trenérský tým naordinoval. Názor na to ale sama dosud nezměnila.

"Podle fyzioterapeutů se mé tělo opravdu nesrovnalo se změnou techniky. Mám od mala problém s achilovkama, po změně stylu se namáhalo tohle mé slabé místo ještě víc. Stala se z toho bolest chronická. Odborníci říkali, že jediným lékem je dát tělu větší pauzu, že se to srovná, když budu trpělivá. Ale týmu a trenérům se nelíbilo, že bych měla mít volno, když je olympijská sezona," prohlásila.

Když se šéftrenér za celou kauzou ohlédne, sám neví, co by nyní udělal jinak. "To je hrozně těžký. Mrzí mě, že to teď vypadá, že všechno bylo špatně. Teď si spíš uchovávám v hlavě to, jak náš pracovní tým fungoval, máme na co vzpomínat. Doufám, že ani z jedné strany ty dveře zavřené nejsou, a vnímám to tak, že když bude Gabča něco potřebovat, tak jsem připravený jí pomoct. A to jsem jí i osobně řekl," dodal Rybář.

Je ale otázkou, v jaké roli se bude dosavadní šéf reprezentace u týmu v budoucnu pohybovat. Po této sezoně totiž v této roli končí a chce se naplno věnovat povinnostem dvojnásobného otce.

VIDEO: Gabriela Koukalová se vloni stala královnou českých sportovců