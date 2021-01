Stíhací jízda, pak vyčerpání. Davidová v masáku sahala po medaili, ale dojela pátá

Dramatický finiš v hromadném závodu české biatlonistce nevyšel. V sobotní zastávce Světového poháru v Anterselvě skončila Markéta Davidová pátá, před posledním běžeckým kolem bojovala dokonce o medaili, ale v závěru jí došly síly. Vyhrála Francouzka Julia Simonová

Davidová udělala při první střelbě jednu chybu a propadla se na 23. místo, ale pak už měla přesnou mušku a posouvala se dopředu. Ze závěrečné stojky díky chybám řady soupeřek odjížděla jako třetí. Rychle se ale sjela pětičlenná vedoucí skupina a Davidová tentokrát nestačila.

Ve sjezdu měla pomalejší lyže než soupeřky a ve stoupáních nedokázala drobné manko zlikvidovat. "Bohužel už mi nezbylo tolik sil, kolik bych si představovala. Už na to nebylo, holky na tom byly líp. Mrzí mě to, že jsem se dneska trefila a ani to nestačilo," řekla Davidová České televizi. Z pátého místa měla rozporuplné pocity. "Jsem za něj strašně ráda, do desítky je to pro mě úspěch. Jenom dneska to bylo hodně blízko," posteskla si.

Nakonec ji od bronzové Rakušanky Lisy Theresy Hauserové dělilo 14,1 sekundy. Páté místo je pro čtyřiadvacetiletou Češku druhým nejlepším výsledkem v sezoně po čtvrté příčce z předvánočního závodu s hromadným startem v Hochfilzenu. V Anterselvě si spravila chuť po čtvrtečním vytrvalostním závodě, kde poprvé v sezoně nebodovala.

Simonová si díky nejrychlejšímu běhu dojela pro druhé vítězství v této disciplíně za sebou, ačkoliv musela absolvovat tři trestná kola. Ve finiši nechala o dvě desetiny za sebou dotírající Švédku Hannu Öbergovou.

V 15:05 v Anterselvě začne mužská štafeta.

Závody SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - závod s hromadným startem (12,5 km): 1. Simonová (Fr.) 37:05,5 (3 trest. okruhy), 2. H. Öbergová (Švéd.) -0,2 (1), 3. Hauserová (Rak.) -3,5 (1), 4. Preussová (Něm.) -9,0 (1), 5. Davidová (ČR) -17,6 (1), 6. Mironovová (Rus.) -29,3 (2), 7. Röiselandová -35,8 (3), 8. Eckhoffová (obě Nor.) -43,4 (4), 9. Bescondová (Fr.) -55,7 (2), 10. Džymová (Ukr.) -56,6 (1).

Průběžné pořadí SP (po 15 z 26 závodů): 1. Röiselandová 625, 2. Eckhoffová 617, 3. H. Öbergová 616, 4. Wiererová (It.) 509, 5. Hauserová 490, 6. Preussová 490, …10. Davidová 404, 58. Puskarčíková 40, 59. Charvátová 37, 66. Jislová (všechny ČR) 21.

15:05 štafeta 4×7,5 km muži.