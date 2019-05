Davidová chce s biatlonem skončit po OH. Myslela si, že Koukalová ohlásí návrat

před 1 hodinou

Markéta Davidová naplňuje očekávání velkého talentu a vyrostla v českou biatlonovou jedničku. Ve dvaadvaceti letech v uplynulé sezoně nakoukla mezi světovou špičku, učí se vyrovnávat se slávou a drží se předsevzetí, že za tři roky po olympiádě v Pekingu opustí sportovní bublinu.

Ve své první kompletní zimě mezi ženami vyhrála sprint Světového poháru v Anterselvě a ještě třikrát vystoupila na stupně vítězů. "Doufám, že mě to moc nezměnilo a ani nezmění. Snažím se být pořád stejná," řekla při dnešním vyhlášení ankety Biatlonista roku, z kterého si premiérově odnesla hlavní cenu.

V celkovém pořadí seriálu SP skončila Davidová jednadvacátá a získala podle svých slov nové zkušenosti. "Každým závodem je člověk jistější, ale i kdyby se mi nedařilo, tak by mě to posunulo stejně. Zkušenosti jsou důležité," přikývla.

Usměvavá "Makula", jak se Davidové říká, se už dostala do podvědomí fanoušků. A lidé dívku z Janova nad Nisou poznávají na ulici i v civilním oblečení. "Tak si říkám, že to už asi začíná být vážné," uvedla a snaží se s popularitou sžít. V rámci možností neodmítá žádosti o autogramy, ale nabídky na různé akce přebírá. "Pořád se v tom učím chodit, ale snažím se, aby mi to přes hlavu nepřerostlo."

Nejlepší tuzemskou biatlonistkou se stala dva dny poté, co oznámila konec bývalá hvězda Gabriela Koukalová, s kterou je výkonnostně srovnávána. "Já si trochu myslela, že řekne, že bude pokračovat, ale je to její rozhodnutí a měli by ho všichni respektovat. Moc bych jí přála, aby byla šťastná," řekla Davidová. "Já s ní samozřejmě problém nemám, klidně bych si s ní ráda popovídala a ráda trénovala," dodala.

O svém konci kariéry má jasno. Chce odejít po hrách v Pekingu 2022. "Je v tom chtíč normálního života, protože tohle je bublina," řekla a doplnila: "Třeba mě to bude mrzet, že budu mít normální život a budu se chtít do té bubliny vrátit, to neříkám, protože to nevím, ale teď mě to táhne spíše zkusit za tři roky něco jiného."

Proto se na běžný život připravuje. Při vrcholovém tréninku a závodech zvládá studovat. V pondělí udělala státnice a uzavřela bakalářské studium rehabilitace a asistenční práce se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze.

Státnice označila za více stresující než biatlonovou střelbu. "To rozhodně. Je to jiný stres, ale myslím, že byl větší. Zakoktávala jsem se při obhajobě bakalářky a to se mi normálně nestává," prozradila. Školu bere jako základ do budoucna.

"Byla bych nerada, aby mi zbylo, že musím být jen u biatlonu. Doufám, že budu mít možnost být někde jinde, abych mohla jít normálně do nějaké práce a nemusela spoléhat na to, že budu jen v biatlonu," řekla Davidová, jež plánuje ve studiu pokračovat. "Dala jsem si přihlášky a jedu zkusit přijímačky na veterinu do Brna."

Má za sebou perný týden. Nervózní byla před státnicemi a také před biatlonovým galavečerem. Při vyhlášení se stala součástí kouzelnického vystoupení. "Už jsem jednou nějaká kouzla dělala, ale nemám s tím zkušenosti. Trénovali jsme to jen trochu, tak snad to nebyl průšvih a bylo to dobré," doufala Davidová.