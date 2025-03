Argentina historicky potupila největšího rivala. Ostuda, hlesl kapitán Brazílie

Fotbalisté Argentiny již s jistotou účasti na mistrovství světa 2026 deklasovali v Buenos Aires 4:1 Brazílii a jihoamerickému rivalovi uštědřili nejtěžší kvalifikační porážku v historii.

Argentinci měli jako první jihoamerický tým jistý postup na turnaj do USA, Kanady a Mexika ještě před výkopem šlágru, postarala se o to remíza do té doby sedmé Bolívie s Uruguayí.

S jistotou postupu vedla Argentina před 85.000 diváky na vyprodaném stadionu Monumental 2:0 už po 12 minutách, kdy se trefili Julio Álvarez a Enzo Fernández.

Hosté snížili ve 27. minutě po brance Matheuse Cunhy, ale další gól trojnásobných mistrů světa ještě do poločasu přidal Alexis Mac Allister a v 71. minutě výhru zpečetil Giuliano Simeone.

"Pokorně jsme odvedli svou práci a odehráli skvělý zápas. Fanouškům jsme předvedli krásnou show," radoval se Álvarez.

"Je to historický výsledek. Jsem na něj hrdý a jsem šťastný kvůli fanouškům," lebedil si útočník Atlétika Madrid

Brazílie utrpěla ve 14. kvalifikačním zápase pátou porážku, a i když je na čtvrtém místě stále relativně blízko postupu na MS, debaklem v Buenos Aires se zvýšil tlak na trenéra Dorivala Júniora.

"Nejde jen o něj, tohle je vina i nás hráčů. Byla to ostuda, takhle už hrát nesmíme," bičoval se brazilský kapitán Marquinhos.

"Musíme si srovnat hlavy. Argentina také zažívala těžké časy a zvládla je, takže my to musíme dokázat také," apeloval.

Úřadující mistři světa i bez zraněného Lionela Messiho zdolali Brazílii doma poprvé od kvalifikace o šampionát v roce 2006 a poprvé v historii pětinásobné šampiony porazili v obou duelech jedné kvalifikace zóny CONMEBOL.

Na šampionát se kvalifikuje přímo šest celků a sedmý bude hrát interkontinentální play off, svěřenci Lionela Scaloniho už nemohou z postupové šestky vypadnout.

Argentina vede tabulku zóny CONMEBOL o osm bodů před druhým Ekvádorem, jenž remizoval bez branek v Chile.

O další bod zpět je bodově nastejno trojice Uruguay, Brazílie a Paraguay, jež hrála 2:2 s šestou Kolumbií, která ztrácí další bod.

Na sedmé místo už s odstupem pěti bodů na Kolumbii se posunula Venezuela díky výhře 1:0 nad Peru.

Kvalifikace bude pokračovat v červnu.

Kvalifikace MS 2026 ve fotbale - jihoamerická zóna CONMEBOL:

Argentina - Brazílie 4:1 (3:1)

Branky: 4. Álvarez, 12. Fernández, 37. Mac Allister, 71. Simeone - 26. Cunha.

Chile - Ekvádor 0:0

Kolumbie - Paraguay 2:2 (2:1)

Branky: 1. Díaz, 13. Durán - 45.+4 Alonso, 62. Sosa.

Venezuela - Peru 1:0 (1:0)

Branka: 41. Rondón z pen.

1. Argentina 14 10 1 3 26:8 31 2. Ekvádor 14 7 5 2 13:5 23 3. Uruguay 14 5 6 3 17:10 21 4. Brazílie 14 6 3 5 20:16 21 5. Paraguay 14 5 6 3 11:9 21 6. Kolumbie 14 5 5 4 18:14 20 7. Venezuela 14 3 6 5 13:17 15 8. Bolívie 14 4 2 8 14:30 14 9. Peru 14 2 4 8 6:17 10 10. Chile 14 2 4 8 9:21 10

Poznámka: Ekvádoru byly odečteny tři body za falšování dokumentů.